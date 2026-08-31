Лавров: Военната активност на НАТО в Арктика увеличава риска от катастрофални инциденти

Военната активност на НАТО в Далечния север увеличава риска от инциденти, които могат да доведат до катастрофални последици. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в статия, публикувана на информационния портал arctic.ru и цитирана от ТАСС, предава News.bg.

Според Лавров запазването на Арктика като зона на мир и международно сътрудничество е в интерес на цялата международна общност, включително на Русия.

Той обаче заяви, че държавите от НАТО не споделят тази позиция и обвини Алианса в стремеж към милитаризация на региона.

Москва вижда заплаха за сигурността си

Лавров посочи, че през февруари 2026 г. НАТО е започнало операция „Арктически страж“, насочена към разширяване на военното присъствие на Алианса във високите географски ширини.

„В непосредствена близост до северните ни граници се провеждат засилени военни подготовки. Провеждат се мащабни, агресивни учения, в които участват държави извън региона, и се появяват нови елементи от командно-щабната структура на НАТО“, заяви руският министър.

По думите му подобна военна активност в Далечния север представлява пряка заплаха за сигурността на Русия.

Предупреждение за риск от въоръжен сблъсък

Лавров предупреди, че увеличаването на военното присъствие и ученията в Арктика повишават вероятността от инциденти, които могат да ескалират до по-широка конфронтация.

„Рискът от инциденти, които биха могли да провокират въоръжена конфронтация с потенциално катастрофални последици, се увеличава“, заяви той.

Изявленията на руския външен министър идват на фона на засилващото се военно и стратегическо значение на Арктика, където през последните години Русия и страните от НАТО увеличават вниманието си към сигурността, инфраструктурата и военните способности в региона.