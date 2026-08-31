Новини
Свят »
Русия »
Лавров: Военната активност на НАТО в Арктика увеличава риска от катастрофални инциденти

Лавров: Военната активност на НАТО в Арктика увеличава риска от катастрофални инциденти

31 Август, 2026 07:40 395 9

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • арктика-
  • риск-
  • инцидент-
  • военна активност

Руският външен министър обвини Алианса в милитаризация на региона и предупреди за опасност от въоръжена конфронтация

Лавров: Военната активност на НАТО в Арктика увеличава риска от катастрофални инциденти - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военната активност на НАТО в Далечния север увеличава риска от инциденти, които могат да доведат до катастрофални последици. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в статия, публикувана на информационния портал arctic.ru и цитирана от ТАСС, предава News.bg.

Според Лавров запазването на Арктика като зона на мир и международно сътрудничество е в интерес на цялата международна общност, включително на Русия.

Той обаче заяви, че държавите от НАТО не споделят тази позиция и обвини Алианса в стремеж към милитаризация на региона.

Москва вижда заплаха за сигурността си

Лавров посочи, че през февруари 2026 г. НАТО е започнало операция „Арктически страж“, насочена към разширяване на военното присъствие на Алианса във високите географски ширини.

„В непосредствена близост до северните ни граници се провеждат засилени военни подготовки. Провеждат се мащабни, агресивни учения, в които участват държави извън региона, и се появяват нови елементи от командно-щабната структура на НАТО“, заяви руският министър.

По думите му подобна военна активност в Далечния север представлява пряка заплаха за сигурността на Русия.

Предупреждение за риск от въоръжен сблъсък

Лавров предупреди, че увеличаването на военното присъствие и ученията в Арктика повишават вероятността от инциденти, които могат да ескалират до по-широка конфронтация.

„Рискът от инциденти, които биха могли да провокират въоръжена конфронтация с потенциално катастрофални последици, се увеличава“, заяви той.

Изявленията на руския външен министър идват на фона на засилващото се военно и стратегическо значение на Арктика, където през последните години Русия и страните от НАТО увеличават вниманието си към сигурността, инфраструктурата и военните способности в региона.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АНГЛОСАКСИТЕ

    4 2 Отговор
    Ядат шамари по цялата планета.

    07:43 31.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сорос

    3 0 Отговор
    Копейки, успешен и спорен ден по строежите днес!

    Коментиран от #6

    07:45 31.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дънна бомба

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сорос":

    Бункер построи ли си или пак ще ходиш в метрото?

    07:51 31.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ко стаа бе руски боклуци?

    1 1 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка че ми омръзнА тая работа?Избиват ви като кучета!

    07:54 31.08.2026

  • 9 Тик-Ток

    1 0 Отговор
    Запада са като бясно куче ,а на бясно куче само куршум

    07:56 31.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания