Моторист загина след удар в къща в Берковица.
Инцидентът е настъпил в ранните часове на денонощието, след като управляващ мотор с висока скорост загубил контрол и излязъл от пътното платно, а след това се забил в къща.
При катастрофата с много висока скорост, мотористът получил тежки травми и починал на място.
По непотвърдена информация водачът на мотора е отказал за спре при подаден по-рано полицейски сигнал, след което започнала гонка, която завършила с фатален край, предаде БНТ.
Мястото на инцидента е известно с това, че участъкът от улицата често става трасе за незаконни състезания и дрифтове.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 наял се със щурци и банани
Коментиран от #7, #13
07:55 31.08.2026
2 БраТ ПиТ
07:56 31.08.2026
3 важното е че не е спрял на полицаите
07:58 31.08.2026
4 Тротинетка
07:59 31.08.2026
5 ИВАН
Коментиран от #8
07:59 31.08.2026
6 Някой
Всеки ден се наглеждам на мотористи, които не спазват правилата - висока скорост, изпреварване в насрешното, изпреварване от дясно, ръгане между колите, минаване на червен светофар, и какво ли още не?
Коментиран от #11
08:00 31.08.2026
7 С бастун
До коментар #1 от "наял се със щурци и банани":"Пазете моториста"! Е как да стане това, когато моториста е тръгнал на самоунищожителна езда? По-лошото е, че тия хора (мотористите) застрашават живота, здравето и съдбите на други хора (пешеходци и автомобилисти), нямащи нищо общо с тях.
Бог да го прости моториста!
08:02 31.08.2026
8 Някой
До коментар #5 от "ИВАН":А ако този миличък моторист бе блъснал жена ти с детето ти на пешеходна пътека, защото полицаите не са го спрели, какво щеше да кажеш?
Стига с това простодушие - получил е това, което сам си е направил. Не е виновна полицията. Не, виновна е, че не се правят масови провеки на мотористи.
Коментиран от #14, #15
08:02 31.08.2026
9 хехе
08:04 31.08.2026
10 Един коннник
08:08 31.08.2026
11 Правилно са говорили
До коментар #6 от "Някой":Сега праяят обратното да те провокират да ссе убиеш, 2425
08:13 31.08.2026
12 Механик
А извън майтапа, сега тия полицаи дето са участвали в преследването, за награда, ще ги влачат по съдилища, разпити, ще изпишат една цистерна мастило и накрая ще ги уволнят. И така и трябва. Защото с постъпката и решението си за започване на гонка, те са създали изключително опасна ситуация при к оято можеше да загинат/пострадат много невинни.
Да тръгнеш да гониш снаряд на две колела който тежи 200 кила, а има 120 коня и се управлява от някой безсмъртен, това само завърешн дИ.бил може да го направи.
08:23 31.08.2026
13 А чингетата не гонят пеевски
До коментар #1 от "наял се със щурци и банани":А. Моторист ДЕТ не е направил на НИИКОЙ нищо и не е крал милиарди...
08:26 31.08.2026
14 МИ ТОБИ ЧИНГЕТАТА
До коментар #8 от "Някой":СА ГО БЛЪСНАЛУ В КЪЩАТА АМА Я ДА ВИДИМ СЯ
08:27 31.08.2026
15 Механик
До коментар #8 от "Някой":А ако поради гонката същия моторист бе блъснал жена ти и детето ти? И кога шанса да се с лучи това е по-голям? Когато шашавия моторист кара неразумно, но все пак не е под напрежение или когато го преследва полиция и той вече изобщо не мисли какво прави, а играта е "или аз, или те"? М?
Борба с подобни нарушители трябва да се води и спор няма, но не е това начина. Тоя е много опасен начин.
08:28 31.08.2026
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:30 31.08.2026
17 Мещерето
08:32 31.08.2026
18 козов
08:33 31.08.2026
19 Трябва Да си !
За да гониш !
Моторист !
Особено !
Ако Е !
С По-сериозна машина !
08:43 31.08.2026