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Моторист загина след удар в къща в Берковица
  Тема: Войната на пътя

Моторист загина след удар в къща в Берковица

31 Август, 2026 07:51 745 19

  • моторист-
  • загина-
  • берковица

Мястото на инцидента е известно с това, че участъкът от улицата често става трасе за незаконни състезания и дрифтове

Моторист загина след удар в къща в Берковица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Моторист загина след удар в къща в Берковица.

Инцидентът е настъпил в ранните часове на денонощието, след като управляващ мотор с висока скорост загубил контрол и излязъл от пътното платно, а след това се забил в къща.

При катастрофата с много висока скорост, мотористът получил тежки травми и починал на място.

По непотвърдена информация водачът на мотора е отказал за спре при подаден по-рано полицейски сигнал, след което започнала гонка, която завършила с фатален край, предаде БНТ.

Мястото на инцидента е известно с това, че участъкът от улицата често става трасе за незаконни състезания и дрифтове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 наял се със щурци и банани

    15 2 Отговор
    Добре, че няма пострадали случайни хора.

    Коментиран от #7, #13

    07:55 31.08.2026

  • 2 БраТ ПиТ

    9 3 Отговор
    Мдаааа....започва идеално новата седмица, един по-малко от "безсмъртните" мотористи... 🤣

    07:56 31.08.2026

  • 3 важното е че не е спрял на полицаите

    14 2 Отговор
    и им е избягал , тези закони и правила за движение не важат за мотоциклетите , но законите на физиката важат за всички

    07:58 31.08.2026

  • 4 Тротинетка

    2 0 Отговор
    Коя улица и коя къща?

    07:59 31.08.2026

  • 5 ИВАН

    8 18 Отговор
    Тия убийци са убили момчето, не мога да разбера, защо трябва да го гонят след като риска за живота е огромен, можело е да загинат и съвсем случайни хора, а дори и да е престъпник, едва ли е чак толкова опасен, а и има и други начини да го спипат.

    Коментиран от #8

    07:59 31.08.2026

  • 6 Някой

    16 3 Отговор
    И сега ще почнат да обвиняват полицията, че е виновна за смъртта на моториста. Даже преди години се говореше, че полицията няма право да преследва мотористи, щото последните молжело да пострадат. Може и да пострадат, но от глупостта си.
    Всеки ден се наглеждам на мотористи, които не спазват правилата - висока скорост, изпреварване в насрешното, изпреварване от дясно, ръгане между колите, минаване на червен светофар, и какво ли още не?

    Коментиран от #11

    08:00 31.08.2026

  • 7 С бастун

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "наял се със щурци и банани":

    "Пазете моториста"! Е как да стане това, когато моториста е тръгнал на самоунищожителна езда? По-лошото е, че тия хора (мотористите) застрашават живота, здравето и съдбите на други хора (пешеходци и автомобилисти), нямащи нищо общо с тях.
    Бог да го прости моториста!

    08:02 31.08.2026

  • 8 Някой

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "ИВАН":

    А ако този миличък моторист бе блъснал жена ти с детето ти на пешеходна пътека, защото полицаите не са го спрели, какво щеше да кажеш?
    Стига с това простодушие - получил е това, което сам си е направил. Не е виновна полицията. Не, виновна е, че не се правят масови провеки на мотористи.

    Коментиран от #14, #15

    08:02 31.08.2026

  • 9 хехе

    4 2 Отговор
    След като се е наиграл става ли поне за резервни части?

    08:04 31.08.2026

  • 10 Един коннник

    7 0 Отговор
    Един конник без глава по-малко ще тормози и застрашава трафика през Петрохан.

    08:08 31.08.2026

  • 11 Правилно са говорили

    0 7 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Сега праяят обратното да те провокират да ссе убиеш, 2425

    08:13 31.08.2026

  • 12 Механик

    7 0 Отговор
    Предполагам че къщата е направила "непозволен обратен завой" и е отнела предимството на ниско летящия.
    А извън майтапа, сега тия полицаи дето са участвали в преследването, за награда, ще ги влачат по съдилища, разпити, ще изпишат една цистерна мастило и накрая ще ги уволнят. И така и трябва. Защото с постъпката и решението си за започване на гонка, те са създали изключително опасна ситуация при к оято можеше да загинат/пострадат много невинни.
    Да тръгнеш да гониш снаряд на две колела който тежи 200 кила, а има 120 коня и се управлява от някой безсмъртен, това само завърешн дИ.бил може да го направи.

    08:23 31.08.2026

  • 13 А чингетата не гонят пеевски

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "наял се със щурци и банани":

    А. Моторист ДЕТ не е направил на НИИКОЙ нищо и не е крал милиарди...

    08:26 31.08.2026

  • 14 МИ ТОБИ ЧИНГЕТАТА

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    СА ГО БЛЪСНАЛУ В КЪЩАТА АМА Я ДА ВИДИМ СЯ

    08:27 31.08.2026

  • 15 Механик

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    А ако поради гонката същия моторист бе блъснал жена ти и детето ти? И кога шанса да се с лучи това е по-голям? Когато шашавия моторист кара неразумно, но все пак не е под напрежение или когато го преследва полиция и той вече изобщо не мисли какво прави, а играта е "или аз, или те"? М?
    Борба с подобни нарушители трябва да се води и спор няма, но не е това начина. Тоя е много опасен начин.

    08:28 31.08.2026

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    От полицията може и да избягаш, но от глупостта си - НЕ...

    08:30 31.08.2026

  • 17 Мещерето

    1 0 Отговор
    Не преследвайте престъпници, защото могат да се блъснат. Не арестувайте обийци, защото могат да дигнат кръвно .

    08:32 31.08.2026

  • 18 козов

    0 0 Отговор
    вече няма да бяга

    08:33 31.08.2026

  • 19 Трябва Да си !

    1 0 Отговор
    Луд !

    За да гониш !

    Моторист !

    Особено !

    Ако Е !

    С По-сериозна машина !

    08:43 31.08.2026

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