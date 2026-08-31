КЕВР трябва да обяви цената на природния газ за септември

Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември, предаде БНР.

Общественият доставчик "Булгаргаз" първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова, по-висока цена от 5,5 на сто.

Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватчас до 41,60 евро за мегаватчас, през следващия месец.