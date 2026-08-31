Тръмп публикува видео с AI експлозии на иранския остров Харг

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social видеоклип, създаден с изкуствен интелект, който показва мащабни експлозии на иранския остров Харг - ключов център за петролния износ на Ислямската република, предава News.bg.

„Иранският остров Харг, който е енергийният център на Ислямската република, е разбит на пух и прах“, написа Тръмп.

Американският президент допълни публикацията с думите: „Остров Харг се взривява на пух и прах!!! Президентът Доналд Тръмп“.

Няма потвърждение за атака

Тръмп не представи доказателства, че срещу острова действително е извършен удар. Към момента няма официално потвърждение за подобна атака нито от Белия дом и Министерството на отбраната на САЩ, нито от иранските власти.

„Ройтерс“ е анализирал публикувания видеоклип със специализиран софтуер за разпознаване на съдържание, генерирано с изкуствен интелект. Според анализа кадрите с драматичните експлозии най-вероятно са изкуствено генерирани.

Така към момента остава неясно дали видеото представлява препратка към реална военна операция, предупреждение за възможен бъдещ удар или опит за информационен натиск върху Техеран.

Харг е ключов за иранския петролен износ

Евентуален реален удар срещу острова би имал сериозни последици за иранската икономика. Преди началото на настоящия конфликт Харг е обслужвал около 90% от петролния износ на Иран и е един от най-важните елементи на енергийната инфраструктура на страната.

Островът се намира в Персийския залив, на около 25 километра от иранското крайбрежие. На него са разположени големи петролни терминали, резервоари и съоръжения за товарене на суров петрол на танкери.

Стратегическото му значение го превръща в потенциално критична цел при евентуална ескалация на конфликта между Иран и САЩ.

Напрежението около Ормузкия проток се засилва

Публикацията на Тръмп идва на фона на рязко засилване на военното напрежение в района на Ормузкия проток.

САЩ нанесоха удари по ирански пускови установки на остров Ларак, разположен непосредствено до стратегическия морски маршрут. Техеран заяви, че е отговорил с удари срещу американски военни цели в Йордания.

Междувременно иранската информационна агенция „Мехр“ цитира Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, според който иранските сили са свалили американски безпилотен самолет MQ-9 над Ормузкия проток. Твърдението също не е независимо потвърдено.

На този етап остава неизвестно дали публикацията на Тръмп е свързана с реална военна операция срещу Харг или има за цел да окаже допълнителен натиск върху Иран.