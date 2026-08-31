Тръмп публикува видео с AI експлозии на иранския остров Харг

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social видеоклип, създаден с изкуствен интелект, който показва мащабни експлозии на иранския остров Харг - ключов център за петролния износ на Ислямската република, предава News.bg.
„Иранският остров Харг, който е енергийният център на Ислямската република, е разбит на пух и прах“, написа Тръмп.
Американският президент допълни публикацията с думите: „Остров Харг се взривява на пух и прах!!! Президентът Доналд Тръмп“.
Няма потвърждение за атака
Тръмп не представи доказателства, че срещу острова действително е извършен удар. Към момента няма официално потвърждение за подобна атака нито от Белия дом и Министерството на отбраната на САЩ, нито от иранските власти.
„Ройтерс“ е анализирал публикувания видеоклип със специализиран софтуер за разпознаване на съдържание, генерирано с изкуствен интелект. Според анализа кадрите с драматичните експлозии най-вероятно са изкуствено генерирани.
Така към момента остава неясно дали видеото представлява препратка към реална военна операция, предупреждение за възможен бъдещ удар или опит за информационен натиск върху Техеран.
Харг е ключов за иранския петролен износ
Евентуален реален удар срещу острова би имал сериозни последици за иранската икономика. Преди началото на настоящия конфликт Харг е обслужвал около 90% от петролния износ на Иран и е един от най-важните елементи на енергийната инфраструктура на страната.
Островът се намира в Персийския залив, на около 25 километра от иранското крайбрежие. На него са разположени големи петролни терминали, резервоари и съоръжения за товарене на суров петрол на танкери.
Стратегическото му значение го превръща в потенциално критична цел при евентуална ескалация на конфликта между Иран и САЩ.
Напрежението около Ормузкия проток се засилва
Публикацията на Тръмп идва на фона на рязко засилване на военното напрежение в района на Ормузкия проток.
САЩ нанесоха удари по ирански пускови установки на остров Ларак, разположен непосредствено до стратегическия морски маршрут. Техеран заяви, че е отговорил с удари срещу американски военни цели в Йордания.
Междувременно иранската информационна агенция „Мехр“ цитира Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, според който иранските сили са свалили американски безпилотен самолет MQ-9 над Ормузкия проток. Твърдението също не е независимо потвърдено.
На този етап остава неизвестно дали публикацията на Тръмп е свързана с реална военна операция срещу Харг или има за цел да окаже допълнителен натиск върху Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #16
07:59 31.08.2026
2 Тик-Ток
08:02 31.08.2026
3 Хахахха
08:05 31.08.2026
4 стоян георгиев
08:05 31.08.2026
5 Някой
Виж, може да се посмее малко човек на неможенето му. Горката Мелания...
Коментиран от #9
08:07 31.08.2026
6 мдаа
08:07 31.08.2026
7 оня с коня
08:07 31.08.2026
8 Очаквано
08:09 31.08.2026
9 Криси Патрашкова
До коментар #5 от "Някой":Абе Мелания какво я мислиш ,тя си е живяла живота като момиче на Епщайн .
08:09 31.08.2026
10 Деца
Коментиран от #13
08:09 31.08.2026
11 Мдаа!🤔
08:10 31.08.2026
12 Времето лети
08:11 31.08.2026
13 Десислава Димитрова
До коментар #10 от "Деца":Що протестираш ,нали вие петроханските лами също сте по "обгрижването" на деца ?
08:12 31.08.2026
14 Механик
08:13 31.08.2026
15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
краварските бази в района са затрити, самолетоносачите избягаха със запушени тоалетни.
Останаха само мечти и измишльотини на болния му мозък...
08:19 31.08.2026
16 Бай онзи
До коментар #1 от "Боруна Лом":По-скоро мъка говедарска! Защото в обора има не само крави,а има и бикове И двата вида спадат към семейство ГОВЕДА!
08:20 31.08.2026
17 Kaлпазанин
08:20 31.08.2026
18 Предстои иранците
08:21 31.08.2026
19 Томи
08:27 31.08.2026
20 Гледа от нашите копита
08:45 31.08.2026