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Тръмп публикува видео с AI експлозии на иранския остров Харг

Тръмп публикува видео с AI експлозии на иранския остров Харг

31 Август, 2026 07:57, обновена 31 Август, 2026 07:57 1 106 20

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  • харг

Американският президент твърди, че ключовият ирански петролен център е „разбит на пух и прах“, но няма потвърждение за реален удар

Тръмп публикува видео с AI експлозии на иранския остров Харг - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social видеоклип, създаден с изкуствен интелект, който показва мащабни експлозии на иранския остров Харг - ключов център за петролния износ на Ислямската република, предава News.bg.

„Иранският остров Харг, който е енергийният център на Ислямската република, е разбит на пух и прах“, написа Тръмп.

Американският президент допълни публикацията с думите: „Остров Харг се взривява на пух и прах!!! Президентът Доналд Тръмп“.

Няма потвърждение за атака

Тръмп не представи доказателства, че срещу острова действително е извършен удар. Към момента няма официално потвърждение за подобна атака нито от Белия дом и Министерството на отбраната на САЩ, нито от иранските власти.

„Ройтерс“ е анализирал публикувания видеоклип със специализиран софтуер за разпознаване на съдържание, генерирано с изкуствен интелект. Според анализа кадрите с драматичните експлозии най-вероятно са изкуствено генерирани.

Така към момента остава неясно дали видеото представлява препратка към реална военна операция, предупреждение за възможен бъдещ удар или опит за информационен натиск върху Техеран.

Харг е ключов за иранския петролен износ

Евентуален реален удар срещу острова би имал сериозни последици за иранската икономика. Преди началото на настоящия конфликт Харг е обслужвал около 90% от петролния износ на Иран и е един от най-важните елементи на енергийната инфраструктура на страната.

Островът се намира в Персийския залив, на около 25 километра от иранското крайбрежие. На него са разположени големи петролни терминали, резервоари и съоръжения за товарене на суров петрол на танкери.

Стратегическото му значение го превръща в потенциално критична цел при евентуална ескалация на конфликта между Иран и САЩ.

Напрежението около Ормузкия проток се засилва

Публикацията на Тръмп идва на фона на рязко засилване на военното напрежение в района на Ормузкия проток.

САЩ нанесоха удари по ирански пускови установки на остров Ларак, разположен непосредствено до стратегическия морски маршрут. Техеран заяви, че е отговорил с удари срещу американски военни цели в Йордания.

Междувременно иранската информационна агенция „Мехр“ цитира Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, според който иранските сили са свалили американски безпилотен самолет MQ-9 над Ормузкия проток. Твърдението също не е независимо потвърдено.

На този етап остава неизвестно дали публикацията на Тръмп е свързана с реална военна операция срещу Харг или има за цел да окаже допълнителен натиск върху Иран.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    27 4 Отговор
    МЪКААА,КРАВАРСКА

    Коментиран от #16

    07:59 31.08.2026

  • 2 Тик-Ток

    24 3 Отговор
    Ами на краварите не им останаха войски в района всичко беше разбито и сега Дони Епщайн само ще си прави клипове с AI

    08:02 31.08.2026

  • 3 Хахахха

    22 3 Отговор
    Иранците не са му безащитния Ирак от преди 20 години. Само с анимация може да си представя, че ги бомбардира. Иран добре, че се съдържат все още, иначе самолетоносача да е на дъното.

    08:05 31.08.2026

  • 4 стоян георгиев

    18 2 Отговор
    Всички да благодарят на бай Перукан за високите цени на горивата .

    08:05 31.08.2026

  • 5 Някой

    16 2 Отговор
    Този освен да троли, друго не може. Или не му останаха ходове. Щото видяхме, че иранците му начупиха зъбите. Сега се чуди как да измие срама, ама не става с ИИ клипчета.
    Виж, може да се посмее малко човек на неможенето му. Горката Мелания...

    Коментиран от #9

    08:07 31.08.2026

  • 6 мдаа

    16 2 Отговор
    Старческо вдетиняване. Играе си компютърни игрички, взривява, убива, унищожава и побеждава. Детска му работа.

    08:07 31.08.2026

  • 7 оня с коня

    17 2 Отговор
    Дайте кадри от избомбените американски бази в Йордания ,янките вече не смеят по на изток от там да припарят .Каква я мислеха "победоносните "от Холивуд ,кава стана тя 😂😂😂.

    08:07 31.08.2026

  • 8 Очаквано

    14 1 Отговор
    Тоя стана и инфлуенсър!

    08:09 31.08.2026

  • 9 Криси Патрашкова

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Абе Мелания какво я мислиш ,тя си е живяла живота като момиче на Епщайн .

    08:09 31.08.2026

  • 10 Деца

    6 3 Отговор
    Еврейският Bpack Rock на Ротшилдите държат Краснов с видеото с деца. Затова контактът с епщайновият дегенератски запад и нпо диктатурата на запад се наказваха с 20 г затвор по времето на комунизма.

    Коментиран от #13

    08:09 31.08.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    11 2 Отговор
    Вчера си почина, поигра голф и днес подкара простотиите!

    08:10 31.08.2026

  • 12 Времето лети

    8 0 Отговор
    Остаря Рамбо, иначе да им беше бал макята досега! Какви видеа шяха да пуснат, какво чудо!

    08:11 31.08.2026

  • 13 Десислава Димитрова

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Деца":

    Що протестираш ,нали вие петроханските лами също сте по "обгрижването" на деца ?

    08:12 31.08.2026

  • 14 Механик

    3 2 Отговор
    Баче Тръмп побутва масълце и вече даже не долива.

    08:13 31.08.2026

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 2 Отговор
    Рижото ПСЕ няма какво друго да покаже, освен клипчета, създадени с ИИ -
    краварските бази в района са затрити, самолетоносачите избягаха със запушени тоалетни.
    Останаха само мечти и измишльотини на болния му мозък...

    08:19 31.08.2026

  • 16 Бай онзи

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    По-скоро мъка говедарска! Защото в обора има не само крави,а има и бикове И двата вида спадат към семейство ГОВЕДА!

    08:20 31.08.2026

  • 17 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    А на ония скачащите от самолетоносачите няма ли да публикува ,и другите в ковчезите

    08:20 31.08.2026

  • 18 Предстои иранците

    6 2 Отговор
    да публикуват реални кадри от нападения над кораби в Ормузкия проток, само изчакват да дойдат американските избори. Наесен.

    08:21 31.08.2026

  • 19 Томи

    2 0 Отговор
    Изпръщял идиот!

    08:27 31.08.2026

  • 20 Гледа от нашите копита

    0 0 Отговор
    с фейкавите руски победни видеа.

    08:45 31.08.2026