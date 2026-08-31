Известна британска журналистка изненада с фланелка на ЦСКА в ефир

Интересна сцена се разигра в ефира на популярното английско спортно радио TalkSport, когато уважаваната водеща Натали Сойър се появи пред зрителите в онлайн излъчването, облечена с емблематична тениска на българския футболен гранд ЦСКА. С този неочакван жест тя не само привлече вниманието на аудиторията, но и предизвика буря от коментари в социалните мрежи.

Натали Сойър, позната на спортните фенове от дългогодишната си работа в Sky Sports, не крие своите български корени – майка ѝ е българка, а баща ѝ – англичанин. Макар на Острова да е известна като запален привърженик на Брентфорд, появата ѝ с червената фланелка на ЦСКА породи въпроси дали не таи симпатии и към българския тим.

В същото предаване гостуваше и Алан Пардю – бивш треньор и технически директор на ЦСКА, който сподели своите виждания за актуалните събития във Висшата лига. Присъствието на Пардю и изборът на облекло от страна на Сойър създадоха неповторима атмосфера, изпълнена с емоции и препратки към българския футбол.

Макар да не е ясно дали Натали Сойър има специални пристрастия към ЦСКА, нейният жест бе приет като своеобразен мост между българската и английската футболна култура. Мнозина фенове приветстваха тази проява на уважение към българския клуб и не пропуснаха да изразят възхищението си в социалните мрежи.