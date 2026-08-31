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Известна британска журналистка изненада с фланелка на ЦСКА в ефир

Известна британска журналистка изненада с фланелка на ЦСКА в ефир

31 Август, 2026 17:11 772 5

  • натали сойър-
  • цска-
  • talksport-
  • български корени-
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  • великобритания-
  • спортни новини

Натали Сойър демонстрира български корени и предизвика вълна от реакции в спортното студио на TalkSport

Известна британска журналистка изненада с фланелка на ЦСКА в ефир - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Интересна сцена се разигра в ефира на популярното английско спортно радио TalkSport, когато уважаваната водеща Натали Сойър се появи пред зрителите в онлайн излъчването, облечена с емблематична тениска на българския футболен гранд ЦСКА. С този неочакван жест тя не само привлече вниманието на аудиторията, но и предизвика буря от коментари в социалните мрежи.

Натали Сойър, позната на спортните фенове от дългогодишната си работа в Sky Sports, не крие своите български корени – майка ѝ е българка, а баща ѝ – англичанин. Макар на Острова да е известна като запален привърженик на Брентфорд, появата ѝ с червената фланелка на ЦСКА породи въпроси дали не таи симпатии и към българския тим.

В същото предаване гостуваше и Алан Пардю – бивш треньор и технически директор на ЦСКА, който сподели своите виждания за актуалните събития във Висшата лига. Присъствието на Пардю и изборът на облекло от страна на Сойър създадоха неповторима атмосфера, изпълнена с емоции и препратки към българския футбол.

Макар да не е ясно дали Натали Сойър има специални пристрастия към ЦСКА, нейният жест бе приет като своеобразен мост между българската и английската футболна култура. Мнозина фенове приветстваха тази проява на уважение към българския клуб и не пропуснаха да изразят възхищението си в социалните мрежи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    7 1 Отговор
    ЦСКА няма как да не е познат и уважаван там. Точно този отбор елиминира някога великият им Ливърпул, както и тогавашния европейски шампион Нотингам. Бий за да те уважават не е празна фраза.

    17:16 31.08.2026

  • 2 да питам

    4 1 Отговор
    Ами , с каква да се появи ?! С фланелка на Пощенец ли ?! ..

    17:16 31.08.2026

  • 3 Мюмю

    1 1 Отговор
    ам скъсали са (я) и нямала какво да облече, тъй че обляква което й станало

    17:19 31.08.2026

  • 4 Коле

    4 1 Отговор
    Ами да няма да е с тениска Лефски я!

    17:32 31.08.2026

  • 5 Шизофен 1914

    2 0 Отговор
    И ние от Лесния сме много известни,
    Познават ни добре скийори и сервитьори от Скандинавия.
    Много съм горд !

    17:54 31.08.2026

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