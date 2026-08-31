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Арда с четвърти пореден успех след категорична победа над Ботев (Враца)

Арда с четвърти пореден успех след категорична победа над Ботев (Враца)

31 Август, 2026 23:14 369 2

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Увереност и амбиция в Кърджали

Арда с четвърти пореден успех след категорична победа над Ботев (Враца) - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда (Кърджали) продължава да впечатлява с отлична форма, след като постигна четвърта поредна победа в Първа лига. На стадион "Арена Арда" домакините надделяха с 2:0 над гостуващия Ботев (Враца), демонстрирайки стабилност, характер и амбиция за челните места в класирането.

Още в началните минути срещата предложи напрежение и динамика. Врачани бяха на косъм от откриване на резултата в 11-ата минута, когато Мартин Смоленски разтресе напречната греда след блестяща намеса на вратаря Анатолий Господинов. Този момент обаче сякаш събуди Арда, които постепенно поеха инициативата и започнаха да диктуват темпото на терена.

След почивката домакините засилиха натиска си и логичното се случи в 60-ата минута. Доминик Янков, един от най-активните футболисти на Арда, получи топката в близост до наказателното поле, финтира защитник и с мощен удар под гредата не остави никакви шансове на стража на Ботев – 1:0 и бурна радост по трибуните.

Врачани опитаха да се върнат в мача, но съдбата окончателно се обърна срещу тях в 85-ата минута. След преглед с ВАР съдията Васил Минев отсъди дузпа за игра с ръка в наказателното поле. Антонио Вутов застана зад бялата точка и с хладнокръвие реализира за крайното 2:0, с което сложи точка на спора.

С този успех Арда се изравни по точки с водещите отбори в първенството и даде сериозна заявка за място сред най-добрите.


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  • 1 БайПолиграф

    1 0 Отговор
    хахаха, на тоя симулант карагерен да свирят дузпа, е те тва е накадърност или корупция, Бг Футбол менте ...............

    23:20 31.08.2026

  • 2 Факт

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    Тунчев е идеален за тренер на ЦСКА,но що не му дават шанс,играл е в Англия,перфектен английски,

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