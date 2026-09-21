Историческа роля: Мерил Стрийп ще бъде лъвът Аслан в „Хрониките на Нарния“

Носителката на три награди „Оскар“ Мерил Стрийп ще се превъплъти в Аслан в дългоочакваната нова екранизация на „Хрониките на Нарния“, режисирана от Грета Гъруиг. Изборът е необичаен, тъй като могъщият лъв традиционно е представян като мъжки персонаж както в книгите на К. С. Луис, така и в предишните им екранизации.

Новият филм носи заглавието „Нарния: Племенникът на магьосника“ (Narnia: The Magician’s Nephew) и ще разкаже историята за създаването на вълшебния свят. Макар романът да е публикуван през 1955 г. – пет години след „Лъвът, Вещицата и дрешникът“, действието му се развива по-рано и обяснява произхода на Нарния и редица ключови елементи от поредицата. Това ще бъде и първата филмова адаптация на „Племенникът на магьосника“.

MERYL STREEP will voice Aslan, the messianic lion of C.S. Lewis' "Chronicles of Narnia," in Greta Gerwig's long-gestating Netflix adaptation "Narnia: The Magician's Nephew." https://t.co/eOoImJFsHy — The Washington Times (@WashTimes) September 18, 2026

Защо Мерил Стрийп?

Грета Гъруиг разкри пред списание Empire, че при избора на Аслан е търсила изпълнител, способен едновременно да внушава мъдрост, величие, радост и топлота.

Режисьорката е искала актьор на възраст над 70 години, който да носи мъдростта на житейския опит, но едновременно с това да е способен да предаде детско удивление от света. Именно тези качества според нея притежава Мерил Стрийп. Двете вече са работили заедно по „Малки жени“ от 2019 г.

Изборът предизвика оживени реакции сред почитателите на произведенията на К. С. Луис. Аслан е един от централните образи в цялата поредица и носи силна религиозна символика. В книгите той е могъщият създател и пазител на Нарния, а авторът изгражда персонажа с ясно изразени християнски препратки.

В предишните големи киноадаптации на „Хрониките на Нарния“ гласът на Аслан беше поверен на Лиъм Нийсън.

Грета Гъруиг се връща към книга, която обича от дете

За режисьорката проектът има и лично значение. Гъруиг разказва, че е прочела „Племенникът на магьосника“ още като дете и е била силно впечатлена от представата за космически лъв, който създава Нарния чрез песен.

Тази идея е повлияла и върху художествената посока на филма. Режисьорката възнамерява да постави музиката в центъра на историята за раждането на Нарния. Оригиналната музика е поверена на Марк Ронсън и Андрю Уайът, които работиха с Гъруиг и по световния хит „Барби“.

Meryl Streep will voice Aslan in Greta Gerwig’s upcoming Narnia movie, marking another reunion after Little Women. The casting brings her gravitas and warmth to the beloved lion character. 🦁✨ pic.twitter.com/yNhRoUkWYw — USA Scoop (@USAScoop_) September 20, 2026

Звезден актьорски състав

Мерил Стрийп далеч не е единственото голямо име в продукцията. В актьорския състав влизат още Даниел Крейг, Кери Мълиган, Ема Маки, Киаран Хайндс, Кобна Холдбрук-Смит, Денис Гоф и Сюзън Уокома. Към тях се присъединяват младите актьори Дейвид Маккена и Беатрис Кембъл.

Филмът е написан за екрана и режисиран от Грета Гъруиг, която след огромния успех на „Барби“ поема една от най-популярните фентъзи поредици в световната литература.

Залогът за Netflix е сериозен. Седемте книги от „Хрониките на Нарния“ са продадени в повече от 120 милиона екземпляра в около 70 държави и са преведени на над 60 езика.

„Нарния“ първо ще се появи на голям екран

Netflix избра необичайна премиерна стратегия за мащабната продукция. Предварителните прожекции в IMAX започват на 10 февруари 2027 г., а на 12 февруари филмът ще излезе широко по кината в света. Едва след това, на 2 април 2027 г., „Нарния: Племенникът на магьосника“ ще стане достъпен в Netflix.

Netflix ще отговаря за разпространението в Северна Америка, докато Sony Pictures Entertainment ще разпространява продукцията извън региона.

Новата „Нарния“ ще бъде първата голяма стъпка на Грета Гъруиг към възраждането на фантастичния свят на К. С. Луис за ново поколение зрители. А решението именно Мерил Стрийп да даде гласа си на Аслан вече превърна филма в една от най-обсъжданите продукции, очаквани през 2027 г.