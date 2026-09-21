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Времето днес, прогноза за понеделник, 21 септември: Жълт код за силен вятър и валежи
  Тема: Градски транспорт

Времето днес, прогноза за понеделник, 21 септември: Жълт код за силен вятър и валежи

21 Септември, 2026 03:00 644 13

  • жълт код-
  • силен вятър-
  • прогноза за времето-
  • температури-
  • ниmh

Максималните температури ще останат високи, но на отделни места ще превали, а вятърът ще се усили до пориви от около 90 км/ч.

Времето днес, прогноза за понеделник, 21 септември: Жълт код за силен вятър и валежи - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жълт код за силен вятър е обявен в части от страната, като поривите на северозападния вятър на места ще достигат около 90 км/ч. Освен вятър, в отделни райони се очакват и краткотрайни валежи, показва прогнозата на БНТ, позоваваща се на метеорологичните данни за предстоящия ден.

Според прогнозата времето ще остане променливо, с повече облачност на места и с условия за слаби и изолирани превалявания по Черноморието, главно по северното крайбрежие. Вятърът ще е най-осезаем в районите с жълт код, а в планините също ще бъде ветровито, с умерен и силен северозападен вятър.

Температурите остават високи за сезона

Въпреки нахлуването на по-хладен въздух, дневните температури утре ще се задържат сравнително високи. В по-голямата част от страната максималните стойности ще бъдат между 28° и 31°, в София около 26°, а по морския бряг - от 25° до 28°.

На отделни места в страната ще превали, но според прогнозата валежите няма да са значителни. Температурата на морската вода ще бъде между 22° и 24°, а вълнението на морето - 2-3 бала.

В планинските райони максималните температури ще се понижат, но ще останат подходящи за къснолятно време. По най-високите върхове се очакват стойности от 7° на Мусала до 10° на Черни връх.

Захлаждане идва в началото на новата седмица

Промяната във времето ще се усети по-осезаемо в началото на следващата седмица, когато се очаква съществено понижение на температурите. Още във вторник, 22 септември, максималните стойности в страната ще паднат с около десетина градуса и в по-голямата част от България ще останат под 20°.

Тогава ще остане ветровито, а на места ще има и дъжд. В сряда се очаква и понижение на минималните температури, които в повечето райони ще бъдат между 7° и 12°, преди времето да се стабилизира в четвъртък и петък.

Източници: БНТ, НИМХ


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    4 0 Отговор
    Хубав ден! и ф гъзъДа виЕБАтроловете, изчадия такива - пфу!

    Коментиран от #8

    03:05 21.09.2026

  • 2 Факт

    1 0 Отговор
    Сбор от неверна информация

    03:07 21.09.2026

  • 3 Име

    1 0 Отговор
    Само му вижте физиономията на това пиянде-автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    03:50 21.09.2026

  • 4 оня с коня

    1 0 Отговор
    Нищо не ти се разбира бе байГанев, друсан ли до пиян ли си?????
    сега последно какво ще е времето ?

    Коментиран от #6

    03:52 21.09.2026

  • 5 Име

    1 0 Отговор
    В жегата мирише на риба
    мийте ги тия неща бе редактори и редакторки, осмърдяли сте офиcа на развалена риба и мръсни чорапи

    03:56 21.09.2026

  • 6 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    А може би е мандръсан.

    Коментиран от #10

    04:05 21.09.2026

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор
    време е вече АЕЦ-а да гръмнеИyнищoжи тоя скапан и продaжeн ганювски ГEH

    04:08 21.09.2026

  • 8 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    точен сте приятел,ебигиФГЪЗЪбоклуците КРАВЕШКИ

    Коментиран от #11, #12

    04:09 21.09.2026

  • 9 оня с коня

    1 0 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:10 21.09.2026

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    пъленБОКЛУКе тоя ганев

    по долно същество от него са само червейте

    04:12 21.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Име":

    Те от друго не разбират. Акъл гяма как да им го набия, ама у р става.

    04:18 21.09.2026

  • 13 АКО ПОЗНАЯТ

    0 0 Отговор
    Но това е НЕСИГОРНО инфо но за да се има вземе в предвид.
    ОБЩИНАРИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЕЗДЕИСТВАТ БЕЗПОЛЕЗНИ ОБИТАТЕЛИ НА ЗГРАДИ ПОЧИВНИ СТАНЦИЙ ОБЩИНИ.
    Даже и заплати им дават да стоят там.
    В НАЩО СЕЛО СА.4 КАЛИНКИ.
    ДРЕМАТ ПО ЦЯЛ ДЕН .ФИГУРАНТИ
    АБСОЛЮ ТР НО БЕЗПОЛЕЗНИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ. Всички услуги са в града.ФАКТИ.
    ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

    04:19 21.09.2026

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