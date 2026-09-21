Времето днес, прогноза за понеделник, 21 септември: Жълт код за силен вятър и валежи

Жълт код за силен вятър е обявен в части от страната, като поривите на северозападния вятър на места ще достигат около 90 км/ч. Освен вятър, в отделни райони се очакват и краткотрайни валежи, показва прогнозата на БНТ, позоваваща се на метеорологичните данни за предстоящия ден.

Според прогнозата времето ще остане променливо, с повече облачност на места и с условия за слаби и изолирани превалявания по Черноморието, главно по северното крайбрежие. Вятърът ще е най-осезаем в районите с жълт код, а в планините също ще бъде ветровито, с умерен и силен северозападен вятър.

Температурите остават високи за сезона

Въпреки нахлуването на по-хладен въздух, дневните температури утре ще се задържат сравнително високи. В по-голямата част от страната максималните стойности ще бъдат между 28° и 31°, в София около 26°, а по морския бряг - от 25° до 28°.

На отделни места в страната ще превали, но според прогнозата валежите няма да са значителни. Температурата на морската вода ще бъде между 22° и 24°, а вълнението на морето - 2-3 бала.

В планинските райони максималните температури ще се понижат, но ще останат подходящи за къснолятно време. По най-високите върхове се очакват стойности от 7° на Мусала до 10° на Черни връх.

Захлаждане идва в началото на новата седмица

Промяната във времето ще се усети по-осезаемо в началото на следващата седмица, когато се очаква съществено понижение на температурите. Още във вторник, 22 септември, максималните стойности в страната ще паднат с около десетина градуса и в по-голямата част от България ще останат под 20°.

Тогава ще остане ветровито, а на места ще има и дъжд. В сряда се очаква и понижение на минималните температури, които в повечето райони ще бъдат между 7° и 12°, преди времето да се стабилизира в четвъртък и петък.

Източници: БНТ, НИМХ