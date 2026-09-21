Времето днес, прогноза за понеделник, 21 септември: Жълт код за силен вятър и валежи

Жълт код за силен вятър е обявен в части от страната, като поривите на северозападния вятър на места ще достигат около 90 км/ч. Освен вятър, в отделни райони се очакват и краткотрайни валежи, показва прогнозата на БНТ, позоваваща се на метеорологичните данни за предстоящия ден.
Според прогнозата времето ще остане променливо, с повече облачност на места и с условия за слаби и изолирани превалявания по Черноморието, главно по северното крайбрежие. Вятърът ще е най-осезаем в районите с жълт код, а в планините също ще бъде ветровито, с умерен и силен северозападен вятър.
Температурите остават високи за сезона
Въпреки нахлуването на по-хладен въздух, дневните температури утре ще се задържат сравнително високи. В по-голямата част от страната максималните стойности ще бъдат между 28° и 31°, в София около 26°, а по морския бряг - от 25° до 28°.
На отделни места в страната ще превали, но според прогнозата валежите няма да са значителни. Температурата на морската вода ще бъде между 22° и 24°, а вълнението на морето - 2-3 бала.
В планинските райони максималните температури ще се понижат, но ще останат подходящи за къснолятно време. По най-високите върхове се очакват стойности от 7° на Мусала до 10° на Черни връх.
Захлаждане идва в началото на новата седмица
Промяната във времето ще се усети по-осезаемо в началото на следващата седмица, когато се очаква съществено понижение на температурите. Още във вторник, 22 септември, максималните стойности в страната ще паднат с около десетина градуса и в по-голямата част от България ще останат под 20°.
Тогава ще остане ветровито, а на места ще има и дъжд. В сряда се очаква и понижение на минималните температури, които в повечето райони ще бъдат между 7° и 12°, преди времето да се стабилизира в четвъртък и петък.
Източници: БНТ, НИМХ
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
Коментиран от #8
03:05 21.09.2026
2 Факт
03:07 21.09.2026
3 Име
03:50 21.09.2026
4 оня с коня
сега последно какво ще е времето ?
Коментиран от #6
03:52 21.09.2026
5 Име
мийте ги тия неща бе редактори и редакторки, осмърдяли сте офиcа на развалена риба и мръсни чорапи
03:56 21.09.2026
6 Горски
До коментар #4 от "оня с коня":А може би е мандръсан.
Коментиран от #10
04:05 21.09.2026
7 оня с коня
04:08 21.09.2026
8 Име
До коментар #1 от "Горски":точен сте приятел,ебигиФГЪЗЪбоклуците КРАВЕШКИ
Коментиран от #11, #12
04:09 21.09.2026
9 оня с коня
04:10 21.09.2026
10 оня с коня
До коментар #6 от "Горски":пъленБОКЛУКе тоя ганев
по долно същество от него са само червейте
04:12 21.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Горски
До коментар #8 от "Име":Те от друго не разбират. Акъл гяма как да им го набия, ама у р става.
04:18 21.09.2026
13 АКО ПОЗНАЯТ
ОБЩИНАРИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЕЗДЕИСТВАТ БЕЗПОЛЕЗНИ ОБИТАТЕЛИ НА ЗГРАДИ ПОЧИВНИ СТАНЦИЙ ОБЩИНИ.
Даже и заплати им дават да стоят там.
В НАЩО СЕЛО СА.4 КАЛИНКИ.
ДРЕМАТ ПО ЦЯЛ ДЕН .ФИГУРАНТИ
АБСОЛЮ ТР НО БЕЗПОЛЕЗНИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ. Всички услуги са в града.ФАКТИ.
ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.
04:19 21.09.2026