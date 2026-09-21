Документите на Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев влизат в ЦИК

Инициативните комитети, които издигат кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев, внасят днес документите и подписките си за регистрация в Централната избирателна комисия. Подаването е насрочено за 11 часа, съобщи БНР, а БТА уточнява, че при внасянето ще присъстват и самите кандидати.

Документите на Йотова и Вълчев ще бъдат внесени от съпредседателите на инициативния комитет - проф. Христо Пимпирев, Крум Зарков, Емине Гюлестан и д-р Емил Стоименов. За двойката Гюров - Кандев в ЦИК документите ще бъдат подадени от Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов.

ЦИК предстои да разгледа подадените документи и подписки съгласно изборните правила.

Източници: БНР, БТА