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Анхел Ди Мария към Меси: Ти си най-великият в историята

Анхел Ди Мария към Меси: Ти си най-великият в историята

1 Септември, 2026 14:29 519 4

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Вчера Меси обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина

Анхел Ди Мария към Меси: Ти си най-великият в историята - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Никой аржентинец не иска осемкратният носител на „Златната топка“ Лионел Меси да се оттегли от националния футболен отбор. Това мнение изрази в Инстаграм дългогодишният му съотборник Анхел Ди Мария.

Вчера Меси обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Ди Мария, заедно с Меси, спечели Мондиал 2022, на два пъти Копа Америка (2021, 2024) и Олимпийските игри (2008).

„Трудно е да разбера, че се оттегляш, че няма да те видим отново с фланелка на националния отбор. Щастлив съм, че съм роден в ерата, в която можех да те гледам как играеш, да се наслаждавам и, най-важното, да споделя с теб всички онези години, в които игра за националния отбор. Щастлив съм, че те видях да осъществяваш всичките си мечти, особено тази, за която копнееше най-много - да станеш световен шампион. Днес направи тази крачка – момент, който нито ти, нито някой от нас, аржентинците, някога е искал“, написа Ди Мария.

Анхел Ди Мария към Меси: Ти си най-великият в историята

„Но този ден дойде и днес искам да кажа: много ти благодаря за всичко. Ти си най-великият в историята“, добави той.

Лионел Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през август 2005 г. Той е изиграл 207 мача за националния отбор, отбелязвайки 125 гола и давайки 68 асистенции. Меси е вторият най-резултатен голмайстор за национален отбор в историята на футбола, след Кристиано Роналдо от Португалия (146).

С Аржентина Лионел Меси е играл на пет Световни първенства (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 г., като веднъж спечели Световната титла (2022 г.) и два пъти завърши втори (2014 и 2026 г.). Нападателят спечели и Копа Америка два пъти с националния отбор (2021, 2024 г.) и Финалисимата (2022 г.).


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тико

    4 3 Отговор
    Марадона беше по-голям!

    Коментиран от #3

    14:36 01.09.2026

  • 3 Лопата Орешник

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тико":

    Най вероятно си над 40! Всяко поколение има чувството, че някой от неговото време е по велик от играчите в миналото! Всъщност ние с теб нямаме капацитет да преценим величие от такъв ранг, но може да се обединим около друга теза! Диего Армандо Марадона е много по харизматичен! Историята му, скандалите, присъствието, всичко това го прави по ярката звезда! Уви, ярките звезди угасват по бързо! Така или иначе Меси има харизмата на препълнен пепелник! Тих, леко муден, често гледащ надолу към земята, той просто не може да се докосне до лудостта на Марадона! Иначе аз се възхищавам най много на Кройф! Може би най интелигентният играч за всички времена! Не просто носеше футбол в себе си, той го разбираше и развиваше! На него трябва да благодарим и за издигането на Стоичков всъщност! Само човек с неговата визия можеше да рискува с толкова недисциплиниран играч и да го превърне в легенда!!

    15:15 01.09.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор
    Меси е голям, макар и да е с леко умствено изоставане.🦍🥳🤣👍

    15:27 01.09.2026

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