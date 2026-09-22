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Лионел Меси е само на три гола от исторически световен рекорд

Лионел Меси е само на три гола от исторически световен рекорд

22 Септември, 2026 07:54 1 070 3

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  • сан диего-
  • футболни новини

Аржентинецът отбеляза своя 75-и гол от пряк свободен удар

Лионел Меси е само на три гола от исторически световен рекорд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси се приближава незапираемо до поредно историческо постижение във футболната си кариера. Аржентинецът се разписа при равенството 2:2 срещу Сан Диего, отбелязвайки своя 75-и гол от пряк свободен удар и общо №930 в мъжкия футбол.

С това си попадение 39-годишният нападател излезе еднолично на второ място във вечната ранглиста по този показател, изпреварвайки бразилската легенда Жаир да Роса Пинто (74 гола).

Пред Меси остава единствено друг бразилец – Марселиньо Кариока, който държи световния рекорд със 78 гола от пряк свободен удар, реализирани в периода 1988–2009 г. Това означава, че на капитана на Интер Маями са му необходими още три попадения от фаул, за да изравни върховото постижение, и четири, за да го пренапише напълно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 1 Отговор
    Меси ще си измеси световния рекордъ.Голямо месене ще да е.

    08:12 22.09.2026

  • 2 Настопроценти

    0 1 Отговор
    Аз съм вечер до какагола в спалнята.

    08:13 22.09.2026

  • 3 Е, Меси

    3 0 Отговор
    вече има над 80 рекорда в своята кариера. Меси е жива легенда.

    08:16 22.09.2026

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