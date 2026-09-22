Лионел Меси е само на три гола от исторически световен рекорд

Суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси се приближава незапираемо до поредно историческо постижение във футболната си кариера. Аржентинецът се разписа при равенството 2:2 срещу Сан Диего, отбелязвайки своя 75-и гол от пряк свободен удар и общо №930 в мъжкия футбол.

С това си попадение 39-годишният нападател излезе еднолично на второ място във вечната ранглиста по този показател, изпреварвайки бразилската легенда Жаир да Роса Пинто (74 гола).

Пред Меси остава единствено друг бразилец – Марселиньо Кариока, който държи световния рекорд със 78 гола от пряк свободен удар, реализирани в периода 1988–2009 г. Това означава, че на капитана на Интер Маями са му необходими още три попадения от фаул, за да изравни върховото постижение, и четири, за да го пренапише напълно.