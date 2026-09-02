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Джейми Карагър: Разочарован съм от селекцията на Ливърпул

Джейми Карагър: Разочарован съм от селекцията на Ливърпул

2 Септември, 2026 15:00 540 0

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Мърсисайдци похарчиха 264 милиона евро само това лято и общо над 600 милиона в последните две години, но бяха напуснати от едно от емблематичните си лица в последните сезони Мохамед Салах

Джейми Карагър: Разочарован съм от селекцията на Ливърпул - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър не е напълно удовлетворен от селекцията на бившия си тим. Мърсисайдци похарчиха 264 милиона евро само това лято и общо над 600 милиона в последните две години, но бяха напуснати от едно от емблематичните си лица в последните сезони Мохамед Салах.

Именно това е виждано от Карагър като основен проблем, тъй като “червените” не са привлекли нито един нов футболист в конкретно тази зона или с ляв крак. Най-голямата сделка на Ливърпул през това лято бе обявена в последните дни преди затварянето на трансферния прозорец, когато бяха платени 125 милиона евро за Брадли Баркола от Пари Сен Жермен.

“Основното бе тимът да се подобри по широчина и те доведоха две крила. Истинската звезда е Баркола, но вие говорите за Салах, а той играе на противоположния фланг. Ливърпул няма истински играч отдясно, който да играе с ляв крак. Както беше с Мо Салах. Разочарован съм и не съм съвсем сигурен какво ще правим на дясното крило в момента. Тимът не изглежда балансиран. Ливърпул не разполага с достатъчно защитници и вероятно един полузащитник”, коментира селекцията Карагър.


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