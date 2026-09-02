Манчестър Юнайтед изпусна шанса за ключови трансфери: Левият бек остава ахилесова пета

Разочароващ завършек на трансферния пазар за Манчестър Юнайтед! За разлика от предишни години, когато последните минути на прозореца носеха драматични обрати и гръмки имена, този път на "Олд Трафорд" цари тишина. Нетните разходи на клуба през лятото останаха под 100 милиона паунда – далеч зад конкурентите във Висшата лига, които не пожалиха средства за нови попълнения.

Ръководството на Юнайтед насочи усилията си към освежаване на халфовата линия. В отбора вече блестят новите лица – Карлос Балеба, Андрей Сантош и Юри Тилеманс, а опитният страж Карл Дарлоу пристигна като свободен агент след раздялата си с Лийдс. Въпреки това, една от най-уязвимите зони – левият бек – остана без адекватно решение.

Левият бек остана проблем без отговор! Люк Шоу, единственият утвърден титуляр на тази позиция, не успя да впечатли в първите два мача от сезона. Нещо повече – честите му травми през годините и натовареният график с мачове в Шампионската лига поставят под въпрос издръжливостта му през цялата кампания. Алтернативите пред мениджъра Майкъл Карик са ограничени – Диого Далот и Нусаир Мазрауи могат да покрият фланга, но това не е предпочитан вариант, а младият Хари Амас все още няма нужния опит за голямата сцена.

В търсене на свежи сили, Юнайтед отправи сериозен поглед към Люис Хол от Нюкасъл, но от "Сейнт Джеймсис Парк" категорично затвориха вратата за подобна сделка. В последните часове на прозореца "червените дяволи" направиха изненадващ опит да привлекат алжирския национал Раян Аит-Нури от Манчестър Сити под наем. За съжаление, "гражданите" настояваха за задължителна клауза за откупуване, което охлади ентусиазма на Юнайтед и доведе до провал на преговорите.

С пропуснатите възможности и липсата на нов ляв бек, Манчестър Юнайтед ще трябва да разчита на наличните си ресурси и да се надява на здравето и формата на Люк Шоу.