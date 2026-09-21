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Алваро Арбелоа с остри думи към съдиите: „На Манчестър Юнайтед не бе позволено да загуби“

Алваро Арбелоа с остри думи към съдиите: „На Манчестър Юнайтед не бе позволено да загуби“

21 Септември, 2026 18:39 464 0

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  • футболни новини

Според испанския наставник реферите са били под влиянието на грешката от предишния кръг

Алваро Арбелоа с остри думи към съдиите: „На Манчестър Юнайтед не бе позволено да загуби“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Фулъм Алваро Арбелоа отправи сериозни обвинения към съдийството след равенството 1:1 срещу Манчестър Юнайтед в двубой от Висшата лига. Според испанския наставник реферите са били под влиянието на грешката от предишния кръг, когато организацията Pro Ref призна за признат нередовен гол на Ерлинг Холанд срещу Юнайтед.

Пред Sky Sports Арбелоа бе категоричен, че арбитрите са подпомогнали гостуващия тим: „Всички нарушения бяха в тяхна полза. Всяко решение беше в тяхна полза. След мача със Сити знаех, че на Юнайтед няма да бъде позволено да загуби тук. Заслужавахме малко повече, бяхме толкова близо, но отново имахме малко нещастие.“

Специалистът допълни, че отборът му е бил наясно с натиска върху съдиите: „Знаехме какво се случи миналата седмица. Видяхме как съдиите работиха през целия мач, така че беше наистина трудно за нас.“



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