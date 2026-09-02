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Кристиан Макун избра Левски пред гръцки милиони заради европейската сцена

Кристиан Макун избра Левски пред гръцки милиони заради европейската сцена

2 Септември, 2026 22:22 444 1

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Венецуелският защитник отказа оферта от Арис (Солун)

Кристиан Макун избра Левски пред гръцки милиони заради европейската сцена - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристиан Макун демонстрира, че има ценности, които не се измерват в евро. Венецуелският бранител категорично е отхвърлил предложение от гръцкия Арис (Солун), въпреки че клубът е бил готов да плати внушителните 3,5 милиона евро за неговите услуги. Причината? Желанието му да се докаже на голямата европейска сцена с екипа на Левски.

Според източници от Венецуела, Арис е проявил сериозен интерес към 26-годишния защитник, но неуспехът на солунския тим да се класира за европейските клубни турнири е наклонил везните в полза на „сините“. Гръцкият клуб завърши на пето място в местната Суперлига и остана извън евротурнирите, което се оказа решаващо за избора на Макун.

Макун пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ през лятото на 2024 година и бързо се превърна в ключова фигура в отбраната на столичния гранд. За кратко време той записа 69 мача с екипа на Левски, като се отчете с 4 попадения и 5 асистенции – постижение, което подчертава неговата универсалност и принос както в защита, така и в атака.

Решението на Макун да остане в Левски е ясен сигнал за амбициите на отбора да се представи достойно в основната фаза на Лига Европа.


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