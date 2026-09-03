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Григор Димитров с огромен шанс: Две победи в Ню Йорк му връщат битката за топ 100

Григор Димитров с огромен шанс: Две победи в Ню Йорк му връщат битката за топ 100

3 Септември, 2026 15:45 544 3

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Димитров добавя 40 точки към своя актив, който вече възлиза на 472 пункта и ще напредне с минимум 7 позиции, но е по-вероятно да се стигне до скок от цели 9 места

Григор Димитров с огромен шанс: Две победи в Ню Йорк му връщат битката за топ 100 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg


Григор Димитров загуби още на старта на US Open от Алексей Попирин, след като преодоля пресявките с рутинни победи над Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов. Във финалния кръг пък Ото Виртанен не излезе на корта заради контузия.

Двата спечелени мача и класирането за основната схема ще помогнат на Григор в опита му да приключи годината в топ 100 на света, с което ще си осигури директно участие на Аустрелиън Оупън.

Димитров добавя 40 точки към своя актив, който вече възлиза на 472 пункта и ще напредне с минимум 7 позиции, но е по-вероятно да се стигне до скок от цели 9 места.

Така Григор вероятно ще атакува заключителната част от сезона, намирайки се на 128-о място в света, а изоставането му от топ 100 към момента е само 144 точки, които лесно биха могли да бъдат наваксани, тъй като българинът няма никакъв актив за защита чак до Мастърса в Париж.


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  • 1 хан КРУМ

    1 2 Отговор
    Гришо е бита карта.

    15:55 03.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чамата

    0 0 Отговор
    Написах един хвалебствен кометар към автора на първия пост, ама системата нещо не го хареса :)

    16:06 03.09.2026

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