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Григор Димитров отпадна още в първия кръг в Сен Тропе ВИДЕО
  Тема: Известни личности

Григор Димитров отпадна още в първия кръг в Сен Тропе ВИДЕО

23 Септември, 2026 08:19, обновена 23 Септември, 2026 08:22 639 12

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  • тенис-
  • чалънджър 125-
  • едас бутвилас

Българинът загуби с 6:7 (3:7), 3:5 от Едас Бутвилас в „Чалънджър 125“

Григор Димитров отпадна още в първия кръг в Сен Тропе ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Григор Димитров отпадна още в първия кръг на турнира на твърди кортове в Сен Тропе, след като загуби от литовеца Едас Бутвилас с 6:7 (3:7), 3:5.

Мачът беше част от „Чалънджър 125“ във френския курорт, а за българина това е пореден труден момент в края на сезона.

По актуалните данни към 21 септември 2026 г. Димитров е №127 в световната ранглиста. Той е на 35 години и остава с най-добро постижение в кариерата си от №3 в света, достигнато на 20 ноември 2017 г.

Последният му двубой преди Сен Тропе беше на 19 септември 2026 г. за България в Купа „Дейвис“, когато отстъпи на Холгер Руне с 6:3, 3:6, 6:7 (4).

Източници: Спортал, ATP Tour


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига бе

    15 0 Отговор
    от кога това вече не е новина.

    08:23 23.09.2026

  • 2 Някой

    17 0 Отговор
    Пич, пенсионирай се вее, че само се излагаш. И продължавай да гониш к...те!

    08:24 23.09.2026

  • 3 Пецата

    5 0 Отговор
    С кофти матриал толкоз разбираш ли 🤣

    08:36 23.09.2026

  • 4 Да, да

    9 0 Отговор
    Този Едас нямаше да знаем кой е, а сега знаем - този, който победи Григор Димитров, първия в топ 300 +.

    08:36 23.09.2026

  • 5 Опа

    11 0 Отговор
    Дришельо приключи с тениса. Лошото е, че за пари и рейтинг продължава да се вре, даже до купа Дейвис опря. А там видяхме как се представи… Когато можеше и беше във върха на силите си, отказа защото “не му било приоритет”. Сега да срича на български и да се селфи на треторазрядни турнири, тва му остана.

    08:46 23.09.2026

  • 6 Отупаха

    7 0 Отговор
    го гришо отново.

    09:15 23.09.2026

  • 7 Той си знае

    5 3 Отговор
    Отпадна . Ама е в Сен тропе !!!! . Пък аз съм на работа !!! За едно парче хляб ! Както и другите коментиращи !!!!

    09:16 23.09.2026

  • 8 Ама

    2 1 Отговор
    има ново гадже...

    10:06 23.09.2026

  • 9 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Гоше,прибирай се у Асково и спри да се излагаш,че скоро вече и залози няма да има.

    10:20 23.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гришо

    1 0 Отговор
    Ударих 30така и хептен не ми се играе, пари имам, енергията ми трябва за клещене

    10:32 23.09.2026

  • 12 Гришо

    1 0 Отговор
    Ляйнарите, които ми пишат, един цент нямат във банката, нито какво да чокат

    10:34 23.09.2026

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