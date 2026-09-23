Григор Димитров отпадна още в първия кръг в Сен Тропе ВИДЕО

Григор Димитров отпадна още в първия кръг на турнира на твърди кортове в Сен Тропе, след като загуби от литовеца Едас Бутвилас с 6:7 (3:7), 3:5.
Мачът беше част от „Чалънджър 125“ във френския курорт, а за българина това е пореден труден момент в края на сезона.
По актуалните данни към 21 септември 2026 г. Димитров е №127 в световната ранглиста. Той е на 35 години и остава с най-добро постижение в кариерата си от №3 в света, достигнато на 20 ноември 2017 г.
Последният му двубой преди Сен Тропе беше на 19 септември 2026 г. за България в Купа „Дейвис“, когато отстъпи на Холгер Руне с 6:3, 3:6, 6:7 (4).
Източници: Спортал, ATP Tour
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1 Стига бе
08:23 23.09.2026
2 Някой
08:24 23.09.2026
3 Пецата
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4 Да, да
08:36 23.09.2026
5 Опа
08:46 23.09.2026
6 Отупаха
09:15 23.09.2026
7 Той си знае
09:16 23.09.2026
8 Ама
10:06 23.09.2026
9 ШЕФА
10:20 23.09.2026
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11 Гришо
10:32 23.09.2026
12 Гришо
10:34 23.09.2026