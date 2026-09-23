Григор Димитров отпадна още в първия кръг в Сен Тропе ВИДЕО

Григор Димитров отпадна още в първия кръг на турнира на твърди кортове в Сен Тропе, след като загуби от литовеца Едас Бутвилас с 6:7 (3:7), 3:5.

Мачът беше част от „Чалънджър 125“ във френския курорт, а за българина това е пореден труден момент в края на сезона.

По актуалните данни към 21 септември 2026 г. Димитров е №127 в световната ранглиста. Той е на 35 години и остава с най-добро постижение в кариерата си от №3 в света, достигнато на 20 ноември 2017 г.

Последният му двубой преди Сен Тропе беше на 19 септември 2026 г. за България в Купа „Дейвис“, когато отстъпи на Холгер Руне с 6:3, 3:6, 6:7 (4).

Източници: Спортал, ATP Tour