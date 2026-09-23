Зверев към Алкарас: "Когато си глупав, помага"

Александър Зверев разкри пред съперника си Карлос Алкарас, че през главата му не е минавало абсолютно нищо и не е знаел какъв е резултатът, докато сервираше за титлата на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк по-рано този месец.

Зверев си осигури първата титла на „Флашинг Медоус“ с победа в четири сета над Бен Шелтън, но при шампионската точка сякаш не разбра, че печели титлата и първоначално не се зарадва.

„Мислех, че резултатът е 4:1“, каза Зверев, след като Алкарас го попита за този момент, докато съотборниците от „Отбора на Европа“ се подготвяха за турнира „Лейвър Къп".

„Ако беше 5:2, със сигурност щях да бъда много нервен.

В главата ми нямаше абсолютно нищо. Това помага, знаеш ли? Когато си глупав, помага“, добави Зверев с усмивка.

Алкарас, който отпадна на четвъртфиналите, сподели, че не е разбирал какво се случва.

„Гледах мача у дома и си казах: „Какво, по дяволите става?“, каза испанецът.

„Отборът на Европа“, воден от капитана Яник Ноа, се опитва да си върне купата „Лейвър“ след миналогодишната загуба от „Отбора на света“ в Сан Франциско.

Тридневното събитие започва в петък в Лондон, а в състава на европейците влизат още Каспер Рууд, Флавио Коболи, Якуб Меншик и Рафаел Ходар.

В „Отбора на света“ на Андре Агаси са включени Тейлър Фриц, Лърнър Тиен, Брандън Накашима, Алекс де Минор, Александър Бублик и Франсиско Серундоло.