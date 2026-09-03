Жената, която открадна шоуто от Джокович при драматичния крах на US Open (СНИМКИ)

Докато Новак Джокович водеше епична битка на корта и се бореше да избегне шокиращо отпадане от US Open, една дама в ложите успя да привлече не по-малко внимание. Съпругата на неговия треньор Виктор Троицки - Александра, се превърна в един от най-забележимите образи на трибуните.

Бившата манекенка се появи на стадиона в стилна бяла рокля, с която веднага прикова погледите.

Самата тя сподели кадри от престоя си на US Open в социалните мрежи. Снимките бързо предизвикаха интерес сред нейните последователи, а елегантната ѝ визия не остана незабелязана.

Александра е съпруга на Виктор Троицки, който е част от екипа на Джокович. Бившият сръбски тенисист е близо до легендата на сръбския тенис и в момента му помага в подготовката и по време на турнирите.

На корта обаче вечерта беше далеч по-мрачна за Джокович. Сърбинът отпадна след драматична петсетова битка с аржентинеца Мариано Навоне.

И ако за Ноле вечерта в Ню Йорк завърши с огромно разочарование, то съпругата на неговия треньор определено не остана незабелязана.