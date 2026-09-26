Три района в Банкок станаха бедствени зони

Три района в източната част на Банкок са обявени за зони на бедствие след проливни дъждове и наводнения, които затрудниха движението и повишиха нивата на каналите. Мярката обхваща Нонг Чок, Суан Луанг и Кан На Яо, както и 13 подрайона, съобщи тайландският вестник „Нейшън“.

От 24 септември в тайландската столица са паднали почти 300 мм дъжд за 48 часа. Най-тежка е ситуацията в източните квартали, където водата е заляла пътища, а каналите са се напълнили по-бързо, отколкото градската система е успявала да я отведе. На места водата е достигнала близки домове и ресторанти.

Властите увеличават изпомпването

„За 48 часа от 24 септември в Банкок паднаха почти 300 мм дъжд. Основните канали се напълниха по-бързо, отколкото градът успяваше да изпомпва водата“, заяви губернаторът на Банкок Чадчарт Ситипунт.

Градската администрация е насочила екипи и помпи към районите с най-високи водни нива. Част от водата се отклонява към водохранилището Буенг Нонг Бон, за да се освободи капацитет в каналите и да се ускори отводняването.

Ситипунт призова жителите в ниските райони край каналите да преместят автомобилите и вещите си на по-високи места. Предупреждението е свързано с очакваните нови валежи и с риска от внезапни наводнения в районите, където водата вече е достигнала критични нива.

Прогнозата остава неблагоприятна

Тайландската метеорологична служба прогнозира силни до много силни валежи в Банкок и околните райони до 27 септември. Причината е съчетание от активна зона на ниско атмосферно налягане, мусонен фронт над централната част на страната и засилен югозападен мусон.

Метеоролозите предупреждават за възможни внезапни наводнения, бърз отток от гористите райони, свлачища и преливане на реки. Властите в Банкок продължават да наблюдават каналите и призовават хората в застрашените зони да избягват ниско разположени пътища и участъци, които вече са били заливани.

Източници: Нейшън, Тайрат