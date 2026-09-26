САЩ и Китай създават гореща линия за инциденти с ИИ

САЩ и Китай са договорили създаването на двустранен канал за връзка при инциденти, свързани със суперинтелект. Договореността е обявена след държавното посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ от 23 до 25 септември и срещите му с американския президент Доналд Тръмп.

„САЩ и Китай установиха диалог за обмен на мнения относно рисковете и ползите, свързани със суперинтелекта. Страните се съгласиха също да създадат двустранен канал за комуникация при инциденти, свързани със суперинтелект“, се посочва в прессъобщение на Белия дом.

Споразумението предвижда директна комуникация в случай на инцидент, свързан с развитието или използването на системи, определяни от Вашингтон и Пекин като суперинтелект. В публикуваната информация не се уточняват форматът на канала, участващите институции или конкретните процедури за реакция.

Следващ контакт до ноември

Белият дом посочва, че следващият контакт между САЩ и Китай по темата за сигурността на изкуствения интелект трябва да се състои не по-късно от ноември 2026 г. Двете държави вече са започнали разговори за потенциалните рискове и ползи от суперинтелекта.

Договореността е постигната в момент на продължаващо технологично съперничество между Вашингтон и Пекин. Новият канал е предназначен да осигури комуникация при инциденти, но от обявеното не става ясно дали двете страни са договорили общи правила за разработването или използването на системи с изкуствен интелект.

Тръмп настоява за друг термин

Доналд Тръмп по-рано заяви, че не харесва понятието „изкуствен интелект“. Той предложи то да бъде заменено с „висш интелект“, „екстремален интелект“ или „суперинтелект“, като посочи, че тези определения според него по-добре описват бързо развиващата се технологична революция.

След изявлението на президента Държавният департамент на САЩ задължи американските дипломати да използват термина „суперинтелект“ в официалните документи. Предстоящият контакт между Вашингтон и Пекин до ноември ще покаже дали новият канал ще доведе и до допълнителни договорености за реакция при рискови инциденти.

Източници: Газета