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САЩ и Китай създават гореща линия за инциденти с ИИ

САЩ и Китай създават гореща линия за инциденти с ИИ

26 Септември, 2026 09:14 512 7

  • изкуствен интелект-
  • суперинтелект-
  • сащ-
  • китай-
  • доналд тръмп

Вашингтон и Пекин са започнали диалог за рисковете и ползите от суперинтелекта. Следващият контакт по сигурността на изкуствения интелект трябва да се проведе до ноември 2026 г.

САЩ и Китай създават гореща линия за инциденти с ИИ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ и Китай са договорили създаването на двустранен канал за връзка при инциденти, свързани със суперинтелект. Договореността е обявена след държавното посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ от 23 до 25 септември и срещите му с американския президент Доналд Тръмп.

„САЩ и Китай установиха диалог за обмен на мнения относно рисковете и ползите, свързани със суперинтелекта. Страните се съгласиха също да създадат двустранен канал за комуникация при инциденти, свързани със суперинтелект“, се посочва в прессъобщение на Белия дом.

Споразумението предвижда директна комуникация в случай на инцидент, свързан с развитието или използването на системи, определяни от Вашингтон и Пекин като суперинтелект. В публикуваната информация не се уточняват форматът на канала, участващите институции или конкретните процедури за реакция.

Следващ контакт до ноември

Белият дом посочва, че следващият контакт между САЩ и Китай по темата за сигурността на изкуствения интелект трябва да се състои не по-късно от ноември 2026 г. Двете държави вече са започнали разговори за потенциалните рискове и ползи от суперинтелекта.

Договореността е постигната в момент на продължаващо технологично съперничество между Вашингтон и Пекин. Новият канал е предназначен да осигури комуникация при инциденти, но от обявеното не става ясно дали двете страни са договорили общи правила за разработването или използването на системи с изкуствен интелект.

Тръмп настоява за друг термин

Доналд Тръмп по-рано заяви, че не харесва понятието „изкуствен интелект“. Той предложи то да бъде заменено с „висш интелект“, „екстремален интелект“ или „суперинтелект“, като посочи, че тези определения според него по-добре описват бързо развиващата се технологична революция.

След изявлението на президента Държавният департамент на САЩ задължи американските дипломати да използват термина „суперинтелект“ в официалните документи. Предстоящият контакт между Вашингтон и Пекин до ноември ще покаже дали новият канал ще доведе и до допълнителни договорености за реакция при рискови инциденти.

Източници: Газета


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    3 0 Отговор
    Ох, извинете, не сме изстрелвали ядремине ракети, някакъв суперЕнтелект го е направил.
    Не отвръщайте на удара, че ще ядосате Ентелекта още повече.

    Ооооооо неразумни.....

    09:21 26.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Логика

    2 0 Отговор
    Линията е една - постоянно видео наблюдение на масата и контрол.
    Токънизация на всички ресурси.
    Цифров юан, цифрова рубла от този септември, а скоро идва и цифровото евро.

    09:44 26.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дядо Дони

    2 0 Отговор
    И аз искам при големите от БРИКС.Омръзна ми да се занимавам с фалирали европрошляци.

    09:54 26.09.2026

  • 6 Хибридна биоИнформационна война

    0 0 Отговор
    AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, на ниво корпорация. Планирането в КНР, улесни манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Чрез въвеждане на дигиталното евро и данъка- Въглеродна следа, деградацията в ЕС ще продължи. Слава на другарката Урсула!!!

    10:42 26.09.2026

  • 7 Преди шест години започна

    0 0 Отговор
    БиоИнформационната война, известна като Ковид Пандемия, премина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това и контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на конкурентите им. САЩ разчитат на AI революцията, но също китайските AI засега са по-успешни.

    10:43 26.09.2026