САЩ и Китай създават гореща линия за инциденти с ИИ

САЩ и Китай са договорили създаването на двустранен канал за връзка при инциденти, свързани със суперинтелект. Договореността е обявена след държавното посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ от 23 до 25 септември и срещите му с американския президент Доналд Тръмп.
„САЩ и Китай установиха диалог за обмен на мнения относно рисковете и ползите, свързани със суперинтелекта. Страните се съгласиха също да създадат двустранен канал за комуникация при инциденти, свързани със суперинтелект“, се посочва в прессъобщение на Белия дом.
Споразумението предвижда директна комуникация в случай на инцидент, свързан с развитието или използването на системи, определяни от Вашингтон и Пекин като суперинтелект. В публикуваната информация не се уточняват форматът на канала, участващите институции или конкретните процедури за реакция.
Следващ контакт до ноември
Белият дом посочва, че следващият контакт между САЩ и Китай по темата за сигурността на изкуствения интелект трябва да се състои не по-късно от ноември 2026 г. Двете държави вече са започнали разговори за потенциалните рискове и ползи от суперинтелекта.
Договореността е постигната в момент на продължаващо технологично съперничество между Вашингтон и Пекин. Новият канал е предназначен да осигури комуникация при инциденти, но от обявеното не става ясно дали двете страни са договорили общи правила за разработването или използването на системи с изкуствен интелект.
Тръмп настоява за друг термин
Доналд Тръмп по-рано заяви, че не харесва понятието „изкуствен интелект“. Той предложи то да бъде заменено с „висш интелект“, „екстремален интелект“ или „суперинтелект“, като посочи, че тези определения според него по-добре описват бързо развиващата се технологична революция.
След изявлението на президента Държавният департамент на САЩ задължи американските дипломати да използват термина „суперинтелект“ в официалните документи. Предстоящият контакт между Вашингтон и Пекин до ноември ще покаже дали новият канал ще доведе и до допълнителни договорености за реакция при рискови инциденти.
Източници: Газета
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Не отвръщайте на удара, че ще ядосате Ентелекта още повече.
Ооооооо неразумни.....
09:21 26.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Логика
Токънизация на всички ресурси.
Цифров юан, цифрова рубла от този септември, а скоро идва и цифровото евро.
09:44 26.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 дядо Дони
09:54 26.09.2026
6 Хибридна биоИнформационна война
10:42 26.09.2026
7 Преди шест години започна
10:43 26.09.2026