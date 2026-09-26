Русия съобщи за 645 свалени украински дрона за нощ

Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 645 украински безпилотни летателни апарата през нощта срещу 26 септември. Според ведомството атаката е продължила от 20:00 часа московско време на 25 септември до 08:00 часа на 26 септември.

„Дежурните сили на ПВО са прехванали и унищожили 645 украински безпилотни летателни апарата самолетен тип“, се казва в съобщението.

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Руското военно ведомство изброява Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска и Тулска област, Московския регион, Краснодарския и Ставрополския край, Крим, както и акваториите на Черно и Азовско море. Не се посочва разбивка по региони.

Няма потвърдени данни за жертви и щети от тази нощ

В съобщението на Министерството на отбраната на Русия не се посочват загинали или ранени, нито конкретни повреди по граждански или стратегически обекти. Не е съобщено и за потвърдено попадение по нефтопреработвателен завод, военен обект, енергийна инфраструктура или транспортен възел в рамките на посочения 12-часов период.

Предишната нощ донесе жертви и щети по промишлени обекти

Вчера Москва заяви, че е прехванала 592 дрона. По данни на Ройтерс и Медиазона при тази атака са загинали двама души, а най-малко 21 са били ранени в няколко региона.

В Пермския край губернаторът Дмитрий Махонин съобщи за загинал мъж при удар по промишлен обект. В Белгородска област дрон е поразил автомобил, при което е загинал човек, а друг е бил ранен. В Уляновска област са пострадали осем души, включително дете, а във Воронежка област властите са съобщили за 13 ранени.

В Ростовска област е бил повреден Новошахтинският завод за нефтопродукти, след което предприятието временно е спряло работа. Не са били съобщени жертви там. Във Воронеж са повредени жилищни фасади, автомобили и промишлени и нежилищни сгради.

Източници: Ройтерс, Медиазона