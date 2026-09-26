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Русия съобщи за 645 свалени украински дрона за нощ
  Тема: Украйна

Русия съобщи за 645 свалени украински дрона за нощ

26 Септември, 2026 09:03 521 4

  • украински дронове-
  • русия-
  • противовъздушна отбрана-
  • атака с дронове-
  • ростовска област

Москва не посочи загинали, ранени или конкретни щети от атаката. Данните за пораженията от предходната нощ включват двама загинали, ранени и повредени промишлени обекти.

Русия съобщи за 645 свалени украински дрона за нощ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 645 украински безпилотни летателни апарата през нощта срещу 26 септември. Според ведомството атаката е продължила от 20:00 часа московско време на 25 септември до 08:00 часа на 26 септември.

„Дежурните сили на ПВО са прехванали и унищожили 645 украински безпилотни летателни апарата самолетен тип“, се казва в съобщението.

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Руското военно ведомство изброява Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска и Тулска област, Московския регион, Краснодарския и Ставрополския край, Крим, както и акваториите на Черно и Азовско море. Не се посочва разбивка по региони.

Няма потвърдени данни за жертви и щети от тази нощ

В съобщението на Министерството на отбраната на Русия не се посочват загинали или ранени, нито конкретни повреди по граждански или стратегически обекти. Не е съобщено и за потвърдено попадение по нефтопреработвателен завод, военен обект, енергийна инфраструктура или транспортен възел в рамките на посочения 12-часов период.

Предишната нощ донесе жертви и щети по промишлени обекти

Вчера Москва заяви, че е прехванала 592 дрона. По данни на Ройтерс и Медиазона при тази атака са загинали двама души, а най-малко 21 са били ранени в няколко региона.

В Пермския край губернаторът Дмитрий Махонин съобщи за загинал мъж при удар по промишлен обект. В Белгородска област дрон е поразил автомобил, при което е загинал човек, а друг е бил ранен. В Уляновска област са пострадали осем души, включително дете, а във Воронежка област властите са съобщили за 13 ранени.

В Ростовска област е бил повреден Новошахтинският завод за нефтопродукти, след което предприятието временно е спряло работа. Не са били съобщени жертви там. Във Воронеж са повредени жилищни фасади, автомобили и промишлени и нежилищни сгради.

Източници: Ройтерс, Медиазона


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дронове

    6 3 Отговор
    Хиляди свалени дронове, а бензин нет.

    Коментиран от #2

    09:25 26.09.2026

  • 2 Бай той Толстой

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дронове":

    И в Европа няма.

    10:00 26.09.2026

  • 3 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор
    А колко дрона НЕ е свалила Русия
    Никой нищо не казва....що така

    Коментиран от #4

    10:06 26.09.2026

  • 4 Роко

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Обикновенно укрите пускат от 100 до 200 дрона рядко до 300 от тях рассияните свалят 1500-1600, а Капотня пак гори и в следващите пет-шест месеца няма да произвежда нищо, стигат 60-70 дрона но и те стигат. Извода някой яко краде. Боеприпасите с който се "свалят" тези дронове са заминали в нечие джобче. И докато свалят умопомрачителни количества дронове НПЗ гори руската икономика губи милиарди а руснаците висят на опашки за бензин

    10:28 26.09.2026

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