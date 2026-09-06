Юри Фернандеш спечели Гран при турнира на SENSHI 33 след три нокаута

Португалецът Юри Фернандеш се превърна в големия победител в бойната галавечер SENSHI 33, която се проведе на плажа в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“ край Варна, съобщи БТА. Фернандеш спечели първия Гран при турнир в лека тежка категория до 95 килограма по впечатляващ начин, записвайки три победи с нокаут още в първия рунд.

Във финала португалецът се справи с италианеца Рамон Куирини за по-малко от 90 секунди. Преди това той елиминира румънеца Юри Фаркас и молдовеца Александру Бурдуя, като и двамата му съперници не успяха да издържат дълго на ринга.

В битката за третото място тунизиецът Шариф бен Мабрук спечели срещу аржентинеца Пабло Молина със съдийско решение.

Българският участник в Гран при турнира Едуард Алексанян отпадна още на четвъртфиналите. Той получи тежък калф кик в края на първия рунд срещу Юри Фаркас, след което се свлече на земята и напусна ринга, без да може да стъпва на контузения си крак.

Българските състезатели все пак записаха две победи в допълнителните супербитки. В категория до 75 килограма Жулиен Риков надделя категорично над испанеца Данюц Михаил и продължи впечатляващата си серия в SENSHI с шеста победа в шест мача.

При 70-килограмовите Симеон Наковски спечели срещу друг испанец – Педро Гранхо, в дебюта си за веригата. В същата категория Огнян Мирчев загуби от гърка Янис Еминов със съдийско решение.

Следващото издание на бойната галавечер – SENSHI 34, ще се проведе на 5 декември. То ще предложи Гран при турнир в тежка категория.

Резултати от SENSHI 33:

Гран при турнир – лека тежка категория до 95 кг

Финал:

Юри Фернандеш (Португалия) – Рамон Куирини (Италия) – победа за Фернандеш с нокаут в първия рунд.

Мач за третото място:

Шариф бен Мабрук (Тунис) – Пабло Молина (Аржентина) – победа за Бен Мабрук по точки.

Полуфинали:

Юри Фаркас (Румъния) – Юри Фернандеш (Португалия) – победа за Фернандеш с нокаут в първия рунд.

Шариф бен Мабрук (Тунис) – Рамон Куирини (Италия) – победа за Куирини по точки.

Четвъртфинали:

Юри Фаркас (Румъния) – Едуард Алексанян (България) – победа за Фаркас с нокаут в първия рунд.

Юри Фернандеш (Португалия) – Александру Бурдуя (Молдова) – победа за Фернандеш с нокаут в първия рунд.

Шариф бен Мабрук (Тунис) – Емин Йозер (Турция) – победа за Бен Мабрук по точки.

Рамон Куирини (Италия) – Али Насир (Германия) – победа за Куирини с нокаут във втория рунд.

Резервни битки:

Майк Кена (ДР Конго) – Пабло Молина (Аржентина) – победа за Молина след отказване на Кена заради травма.

Агон Белача (Германия) – Дирик Бинендайк (Нигерия) – победа за Бинендайк по точки.

Допълнителна битка за малкия финал:

Дирик Бинендайк (Нигерия) – Пабло Молина (Аржентина) – победа за Молина с нокаут във втория рунд.

Супербитки – до 70 кг:

Янис Еминов (Гърция) – Огнян Мирчев (България) – победа за Еминов по точки.

Педро Гранхо (Испания) – Симеон Наковски (България) – победа за Наковски по точки.

Супербитка – до 75 кг:

Данюц Михаил (Испания) – Жулиен Риков (България) – победа за Риков.