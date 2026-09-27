Президентът на Парагвай: Изключването на Тайван е „петно“ върху ООН

Президентът на Парагвай Сантяго Пеня определи изключването на Тайван от системата на ООН като „петно“ върху организацията и предупреди, че евентуален конфликт в Тайванския проток би могъл да има последици за световната икономика.
В речта си пред 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Пеня заяви: „Парагвай не е неутрален по този въпрос. Парагвай застава — и го казвам ясно и категорично — до Тайван.“
Той подчерта, че тази позиция не се основава на целесъобразност, а на споделени ценности като „демокрацията, върховенството на закона, човешките права и мира“.
Пеня заяви, че 70-те години непрекъснати дипломатически отношения между Парагвай и Тайван са „свидетелство за истинското приятелство между нашите народи“. Той потвърди подкрепата на Парагвай за пълноценното и значимо участие на Тайван в ООН и нейните специализирани агенции.
„Тайван може да даде конкретен принос за мира, развитието и човешките права“, заяви Пеня. Според него изключването на Тайван лишава международната система от възможности, които биха могли да бъдат от полза за нейните членове, „и е петно върху Организацията на обединените нации“.
Парагвайският президент предупреди, че над Индо-Тихоокеанския регион, и по-специално над Тайванския проток, се събират „зловещи облаци“.
По думите му евентуален конфликт би засегнал Япония, Източна и Югоизточна Азия, както и световната икономика, включително доставките на микрочипове, от които зависят промишлеността, отбраната и изкуственият интелект.
„ Всеки, който смята, че това е твърде далечен или маловажен въпрос, просто не е разбрал същността на XXI век “, заяви Пеня, като сравни значението на микрочиповете през XXI век с това на петрола през XX век.
„Залогът при този потенциален конфликт едва ли би могъл да бъде по-висок. Самото бъдеще на човечеството е заложено на карта“, добави той.
Според Пеня въпросът не трябва да бъде разглеждан като проблем, засягащ единствено Тайван, тъй събитията в региона са „просто твърде опасни за всички нас“.
Той призова международната общност да премине от думи към „конкретни действия“ и заяви, че Парагвай ще бъде „на първия ред, готов да помогне“ на масата за преговори за постигане на мир и разбирателство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТАЙВАН Е КИТАЙСКА ТЕРИТОРИЯ
Коментиран от #5, #6
09:09 27.09.2026
2 Дреме
09:11 27.09.2026
3 име
09:23 27.09.2026
4 Пеня от парагу
09:31 27.09.2026
5 СЗО
До коментар #1 от "ТАЙВАН Е КИТАЙСКА ТЕРИТОРИЯ":....е БИЛА китайска територия.
09:37 27.09.2026
6 Нещо си се объркала
До коментар #1 от "ТАЙВАН Е КИТАЙСКА ТЕРИТОРИЯ":Исторически погледнато, нещата са много по-различни от пропагандата. Правителството в Пекин (КНР) е създадено едва през 1949 г. и никога не е стъпвало в Тайван. След насилствен комунистически преврат и окупация на континенталната територия, легитимното правителство на Република Китай се оттегля на острова, пренасяйки държавността си там.Тайван не се е "отцепил" от днешната китайска държава — той е територията, която се спаси от комунизма, запази традиционната китайска култура, свободата си и старата конституция. Отделно, преди това Тайван е бил 50 години японска колония (1895-1945). Днес Тайван е напълно независима и модерна демокрация със собствена армия, закони и икономика. Пекин няма нито юридическо, нито историческо право над него.
09:38 27.09.2026