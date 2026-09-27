Президентът на Парагвай: Изключването на Тайван е „петно“ върху ООН

Президентът на Парагвай Сантяго Пеня определи изключването на Тайван от системата на ООН като „петно“ върху организацията и предупреди, че евентуален конфликт в Тайванския проток би могъл да има последици за световната икономика.

В речта си пред 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Пеня заяви: „Парагвай не е неутрален по този въпрос. Парагвай застава — и го казвам ясно и категорично — до Тайван.“

Той подчерта, че тази позиция не се основава на целесъобразност, а на споделени ценности като „демокрацията, върховенството на закона, човешките права и мира“.

Пеня заяви, че 70-те години непрекъснати дипломатически отношения между Парагвай и Тайван са „свидетелство за истинското приятелство между нашите народи“. Той потвърди подкрепата на Парагвай за пълноценното и значимо участие на Тайван в ООН и нейните специализирани агенции.

„Тайван може да даде конкретен принос за мира, развитието и човешките права“, заяви Пеня. Според него изключването на Тайван лишава международната система от възможности, които биха могли да бъдат от полза за нейните членове, „и е петно върху Организацията на обединените нации“.

Парагвайският президент предупреди, че над Индо-Тихоокеанския регион, и по-специално над Тайванския проток, се събират „зловещи облаци“.

По думите му евентуален конфликт би засегнал Япония, Източна и Югоизточна Азия, както и световната икономика, включително доставките на микрочипове, от които зависят промишлеността, отбраната и изкуственият интелект.

„ Всеки, който смята, че това е твърде далечен или маловажен въпрос, просто не е разбрал същността на XXI век “, заяви Пеня, като сравни значението на микрочиповете през XXI век с това на петрола през XX век.

„Залогът при този потенциален конфликт едва ли би могъл да бъде по-висок. Самото бъдеще на човечеството е заложено на карта“, добави той.

Според Пеня въпросът не трябва да бъде разглеждан като проблем, засягащ единствено Тайван, тъй събитията в региона са „просто твърде опасни за всички нас“.

Той призова международната общност да премине от думи към „конкретни действия“ и заяви, че Парагвай ще бъде „на първия ред, готов да помогне“ на масата за преговори за постигане на мир и разбирателство.