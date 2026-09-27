Във Франция се произвеждат избори за частично обновяване на Сенатa

Във Франция днес се произвеждат избори за частично обновяване на френския Сенат (горната камара на парламента), като вниманието е насочено към крайнодясната "Национален сбор" на Марин льо Пен и възможността партията за първи път да сформира собствена парламентарна група в горната камара, съобщи ДПА, предаде БТА.
Френските сенатори не се избират пряко от гражданите. Право на глас имат около 93 500 избрани представители, предимно на местната и регионалната власт.
В момента мнозинство в Сената имат консерваторите, като най-голямата политическа сила са "Републиканците" със 131 места. Политическият лагер на президента Еманюел Макрон разполага с 19 сенатори.
Не се очаква вотът да доведе до съществена промяна в съотношението на силите. Възможно е обаче да настъпи преразпределение в рамките на дясното мнозинство, като "Републиканците" може да загубят няколко места.
Основният въпрос е дали "Национален сбор" ще успее да спечели достатъчно мандати, за да създаде за първи път парламентарна група в Сената. За това са необходими 10 места, а в момента партията разполага само с три. Създаването на собствена група би ѝ осигурило повече права и възможности за участие в работата на Сената.
Френският Сенат се състои от 348 членове с шестгодишен мандат. На всеки три години се подновява приблизително половината от състава му, като на сегашните избори се разпределят 178 места.
Сенатът участва в законодателния процес, но при разногласие между двете камари последната дума има Националното събрание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
09:23 27.09.2026
2 БГ ПУЯК
09:26 27.09.2026
3 Фен
09:31 27.09.2026
4 Единственото
09:33 27.09.2026
5 защо
Политическият лагер на президента Еманюел Макрон разполага с 19 сенатори.
На това му се казва демокрация😅
09:37 27.09.2026
6 Мара Джамбазовата Патка
09:38 27.09.2026