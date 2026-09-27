Във Франция се произвеждат избори за частично обновяване на Сенатa

Във Франция днес се произвеждат избори за частично обновяване на френския Сенат (горната камара на парламента), като вниманието е насочено към крайнодясната "Национален сбор" на Марин льо Пен и възможността партията за първи път да сформира собствена парламентарна група в горната камара, съобщи ДПА, предаде БТА.

Френските сенатори не се избират пряко от гражданите. Право на глас имат около 93 500 избрани представители, предимно на местната и регионалната власт.

В момента мнозинство в Сената имат консерваторите, като най-голямата политическа сила са "Републиканците" със 131 места. Политическият лагер на президента Еманюел Макрон разполага с 19 сенатори.

Не се очаква вотът да доведе до съществена промяна в съотношението на силите. Възможно е обаче да настъпи преразпределение в рамките на дясното мнозинство, като "Републиканците" може да загубят няколко места.

Основният въпрос е дали "Национален сбор" ще успее да спечели достатъчно мандати, за да създаде за първи път парламентарна група в Сената. За това са необходими 10 места, а в момента партията разполага само с три. Създаването на собствена група би ѝ осигурило повече права и възможности за участие в работата на Сената.

Френският Сенат се състои от 348 членове с шестгодишен мандат. На всеки три години се подновява приблизително половината от състава му, като на сегашните избори се разпределят 178 места.

Сенатът участва в законодателния процес, но при разногласие между двете камари последната дума има Националното събрание.