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Във Франция се произвеждат избори за частично обновяване на Сенатa

Във Франция се произвеждат избори за частично обновяване на Сенатa

27 Септември, 2026 09:21 367 6

  • марин льо пен-
  • франция-
  • сенат-
  • национален сбор

Не се очаква вотът да доведе до съществена промяна в съотношението на силите

Във Франция се произвеждат избори за частично обновяване на Сенатa - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във Франция днес се произвеждат избори за частично обновяване на френския Сенат (горната камара на парламента), като вниманието е насочено към крайнодясната "Национален сбор" на Марин льо Пен и възможността партията за първи път да сформира собствена парламентарна група в горната камара, съобщи ДПА, предаде БТА.

Френските сенатори не се избират пряко от гражданите. Право на глас имат около 93 500 избрани представители, предимно на местната и регионалната власт.

В момента мнозинство в Сената имат консерваторите, като най-голямата политическа сила са "Републиканците" със 131 места. Политическият лагер на президента Еманюел Макрон разполага с 19 сенатори.

Не се очаква вотът да доведе до съществена промяна в съотношението на силите. Възможно е обаче да настъпи преразпределение в рамките на дясното мнозинство, като "Републиканците" може да загубят няколко места.

Основният въпрос е дали "Национален сбор" ще успее да спечели достатъчно мандати, за да създаде за първи път парламентарна група в Сената. За това са необходими 10 места, а в момента партията разполага само с три. Създаването на собствена група би ѝ осигурило повече права и възможности за участие в работата на Сената.

Френският Сенат се състои от 348 членове с шестгодишен мандат. На всеки три години се подновява приблизително половината от състава му, като на сегашните избори се разпределят 178 места.

Сенатът участва в законодателния процес, но при разногласие между двете камари последната дума има Националното събрание.


Франция
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    09:23 27.09.2026

  • 2 БГ ПУЯК

    3 0 Отговор
    Ало, пернатите колеги, избори не се произвеждат, а се провеждат!

    09:26 27.09.2026

  • 3 Фен

    1 0 Отговор
    Интересно, дали в крайна сметка белите французи ще успеят да изберат власт, която да спре миграцията, или вече мигрантите ще си избират управляващите?🤔

    09:31 27.09.2026

  • 4 Единственото

    2 0 Отговор
    Свестно нещо, което са направили французите е, че са откраднали френската любов, и са я нарекли "френска"!

    09:33 27.09.2026

  • 5 защо

    0 0 Отговор
    Френският Сенат се състои от 348 членове
    Политическият лагер на президента Еманюел Макрон разполага с 19 сенатори.
    На това му се казва демокрация😅

    09:37 27.09.2026

  • 6 Мара Джамбазовата Патка

    0 0 Отговор
    И там е време за Възраждане!

    09:38 27.09.2026

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