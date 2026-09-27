Извадиха Салах от състава на Египет, защото двубоят ще се играе на изкуствена трева

Звездата на Египет Мохамед Салах бе оставен извън състава за квалификацията за Купата на африканските нации срещу Южен Судан, тъй като двубоят ще се играе на изкуствена трева, предаде Gong.bg.

34-годишният нападател, който през лятото напусна Ливърпул и премина в турския Трабзонспор, не пътува с отбора за столицата Джуба за срещата във вторник. В петък той започна като титуляр при равенството 0:0 срещу Ангола в Кайро, но бе заменен след час игра от селекционера Хосам Хасан.

„Техническият щаб на националния отбор на Египет, воден от Хосам Хасан, реши да даде почивка на Мохамед Салах за мача срещу Южен Судан, насрочен за 29 септември, заради терена“, съобщиха от Египетската футболна асоциация. От централата добавиха, че решението е било взето по взаимно съгласие още преди мача с Ангола, с цел играчът да бъде предпазен.

Въпреки че съвременните изследвания не показват категорично по-висок риск от контузии върху изкуствени настилки спрямо естествената трева, сред футболистите и треньорите все още съществува подобно притеснение.

Салах приключи 9-годишния си престой в Ливърпул в края на миналия сезон, след като записа 442 мача, 257 гола и спечели 9 големи трофея с мърсисайдци. От началото на настоящия си кампания с Трабзонспор той се намира в отлична форма, като вече има 7 гола и 2 асистенции в 6 мача от турската Суперлига.