Световните легенди победиха българските звезди в бенефиса на Теодор Салпаров

Световните легенди победиха Българските звезди с 3:2 в бенефисния спектакъл на бившия волейболен национал Теодор Салпаров „Една кариера – Една легенда“. Шоумачът се проведе пред повече от 9000 зрители в „Арена 8888“, съобщи БТА. На трибуните присъстваха президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, министърът на спорта Енчо Керязов и министърът на културата Евтим Милошев.

Сред специалните гости бяха още Христо Стоичков, Стилиян Петров и Мартин Петров, както и настоящият мъжки национален отбор по волейбол на България. В спектакъла се изиграха пет гейма до 15 точки, а участие взе и синът на Теодор Салпаров – Георги.

Българските звезди започнаха по-силно и спечелиха първия гейм с 15:10. За успеха им допринесоха силните изяви на Николай Пенчев и Цветан Соколов. Световните легенди изравниха след драматичен втори гейм, завършил 16:14. Българският тим обаче отново излезе напред след категорично 15:7 в третата част.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев даде началния удар в четвъртия гейм, който завърши с успех за Световните звезди – 15:12.

В решаващата пета част световният тим стигна до победата с 15:11. Крайният успех бе подпечатан от успешна атака на Самуеле Папи.

В състава на Световните легенди бяха редица от най-големите имена във волейбола: Самуеле Папи, Урош Ковачевич, Якопо Масари, Зимон Тишер, Александър Волков, Рафаел Паскуал, Марк Макгивърн, Николай Павлов, Серджо Сантош, Александър Атанасиевич, Иван Милкович, Емануеле Бирарели, Микеле Баранович, Данте Амарал, Сречко Лисинац и Марко Подрасчанин.

Техни треньори бяха Алберто Киапарини, Алберто Джулиани и селекционерът на българския национален отбор Джанлоренцо Бленджини.

За Българските звезди играха Андрей Жеков, Георги Братоев, Евгени Иванов, Христо Цветанов, Светослав Гоцев, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски, Георги Сеганов, Владимир Николов, Николай Иванов, Виктор Йосифов, Костадин Стойков, Георги Салпаров, Цветан Соколов, Теодор Тодоров, Тодор Алексиев, Данаил Милушев и Николай Пенчев.

Отборът бе воден от Радостин Стойчев, Александър Попов, Найден Найденов и Стефан Христов. След края на двубоя Любомир Ганев и Христо Стоичков отправиха специални поздравления към Теодор Салпаров.

„Това е уважение към всички тези легенди, с които съм играл 20 години. Исках и те да усетят атмосферата. Дано тази приемственост да остане между поколенията. Ще стискаме палци на младите ни волейболисти, дано ни зарадват с някой медал на Европейското първенство“, заяви Салпаров след края на спектакъла.

Голяма част от приходите от бенефисния мач ще бъдат дарени на фондация „Слънчеви деца“.