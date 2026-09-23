Шест големи имена, които разочароват във Висшата лига

Първите пет кръга от новия сезон във Висшата лига вече са история и паузата за националните отбори дава възможност за равносметка. Докато някои от големите имена започнаха кампанията впечатляващо, други все още са далеч от очакваното ниво. Сред тях попадат футболисти, за които клубовете платиха огромни суми, както и утвърдени звезди, от които се очакваше много повече.

Флориан Вирц е един от най-ярките примери

Германецът пристигна в Ливърпул за 117,5 милиона евро, но през миналия сезон записа едва 17 голови участия във всички турнири, а началото на настоящата кампания също не е впечатляващо – само една асистенция. Бившият футболист на Байер Леверкузен рядко успява да поеме контрола върху мачовете, а критиките към него вече се увеличават. Джейми Карагър дори заяви, че според него Вирц не е просто във временна лоша форма, а показва реалното си ниво. Ливърпул ще се надява предстоящата пауза да помогне на плеймейкъра да намери най-добрата си версия.

Брайън Мбемо също не успява да разгърне потенциала си в Манчестър Юнайтед

„Червените дяволи“ имат само една победа и пет точки след първите пет кръга, а камерунският нападател е вкарал два гола. Проблемът е, че след контузията на Амад Диало, Мбемо е принуден да играе по-често по крилото, вместо в центъра. Именно като централен нападател той бе особено ефективен през втората половина на миналия сезон, когато отбеляза седем от общо 11-те си гола във Висшата лига. В момента Мбемо има едва 0,6 успешни дрибъла на 90 минути според “WhoScored”.

Виктор Гьокереш също се оказа далеч от очакванията

Шведът вкара 14 гола във Висшата лига през миналия сезон и още пет в Европа, но не успя да се превърне в големия голмайстор, на когото Арсенал разчиташе. В началото на новата кампания положението е още по-трудно – Микел Артета не му гласува достатъчно доверие и нападателят има само 29 минути в първенството. Гьокереш все още няма гол и бъдещето му в състава изглежда несигурно.

Сандро Тонали също не оправдава огромната трансферна сума

100 милиона паунда Тотнъм плати на Нюкасъл за него. Италианецът притежава качества да пренася топката на големи разстояния и да помага при преходите, но има нужда от подходящи партньори в средата на терена. При Роберто Де Дзерби той все още не намира оптималната си роля, а Тотнъм е на последното място в класирането след пет кръга.

Емилиано Мартинес също има труден старт след трансфера си в Челси

Аржентинският вратар е допуснал 10 гола в четири мача, въпреки че статистиката му не е толкова лоша – той прави средно по 4,5 спасявания на 90 минути. Проблемите в структурата на Челси без топката също не му помагат, но засега Мартинес не изглежда като моменталната разлика, която мнозина очакваха от един от най-утвърдените вратари в последните години.

Доминик Соланке допълва списъка

Нападателят на Тотнъм започна престоя си в клуба обещаващо, но 2026 г. се превръща в труден период за него. Той започна сезона с контузия в глезена, а физическото му състояние остава проблем. След загубата с 2:3 от Астън Вила Роберто Де Дзерби призна: „Физическото му състояние не е достатъчно добро. Може би в момента му липсва и увереност, но много неща могат да бъдат по-добри.“ Тотнъм има сериозна нужда от Соланке да се върне към нивото от дебютния си сезон след паузата.