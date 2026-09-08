Новини
Спорт »
Световен футбол »
Коя точно е голямата болка на Жозе Моуриньо?

Коя точно е голямата болка на Жозе Моуриньо?

8 Септември, 2026 12:30 424 0

  • жозе моуриньо-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • шампонска лига

Днес Моуриньо има шанс да промени историята

Коя точно е голямата болка на Жозе Моуриньо? - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Червеният картон на Пепе, пропусната дузпа от Серхио Рамос, вечерта на Роберт Левандовски и най-силната версия на Пеп Гуардиола са част от болезненото европейски кошмари на Жозе Моуриньо и неговата история с Реал Мадрид в Шампионската лига. Днес Моуриньо има шанс да промени историята...

Специалния беше близо до финала на Шампионската лига в три поредни сезона, но Реал Мадрид отпадна последователно от Барселона през 2011 г., Байерн през 2012-а и Борусия Дортмунд през 2013-а. Именно затова Шампионската лига остава незавършена глава в историята му с клуба и негова лична болка.

Когато Флорентино Перес привлече Моуриньо през 2010 г., той вече беше двукратен победител в турнира - с Порто и Интер. Португалецът не успя да спечели трофея с Реал, но постави основите на отбор, който след напускането му триумфира шест пъти в Европа. Самият Моуриньо твърди, че след всяка от тези титли Флорентино Перес му се е обаждал, за да му отдаде заслуженото за свършената работа.

Днес Специалния отново е в Мадрид и знае отлично какво означава Шампионската лига за този клуб. „Ако ме питате дали имам желание да спечеля Шампионската лига с Реал Мадрид, очевидно да“, заяви той преди днешния мач с Интер, като подчерта, че настоящият отбор няма нищо общо с онзи, който е водил между 2010 и 2013 г.

Моуриньо вече има две европейски титли - с Порто и Интер. Ако успее да спечели трофея и с Реал Мадрид, ще стане първият треньор в историята, триумфирал в Шампионската лига с три различни клуба.

Сред специалистите, печелили трофея с два отбора, са Анчелоти, Гуардиола, Хапел, Хитцфелд и Хайнкес. А петте титли на Анчелоти изглеждат като рекорд, който трудно ще бъде подобрен.

Трите полуфинала на Моуриньо с Реал обаче остават особена част от историята. Барселона, Байерн и Борусия Дортмунд му отнеха мечтата, а сега той получава възможност да затвори кръга.

17 години по-късно Моуриньо отново има шанс да влезе в историята на Реал Мадрид. Този път не като треньора, който не успя да спечели Шампионската лига, а като човека, който най-накрая я донесе на „Бернабеу“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове