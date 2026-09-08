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Христо Янев подаде оставка!

Христо Янев подаде оставка!

8 Септември, 2026 13:10 1 101 8

  • христо янев-
  • цска-
  • футбол-
  • левски-
  • суперкупа на българия-
  • оставка

Треньорът си тръгва след дербито с Левски

Христо Янев подаде оставка! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Христо Янев напуска ЦСКА. Новината обяви самият треньор на "червените" на пресконференция преди сблъсъка с Левски за Суперкупата на България.

Специалистът бе подложен на сериозни критики от края на миналия сезон, а те се засилиха още на старта на наслощятаща кампания след загубените точки със Славия (0:0) и Спартак (Варна), както и отпадането от ОФИ (Крит) в Лига Европа с общ резултат 0:5.

„Утре за мен ще бъде последният мач, в който ще водя ЦСКА. Причината е войната, която се води срещу мен и срещу клуба. Правя го с цел да сваля напрежението върху всички и думите да бъдат изпълнени с действия. Аз дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация“, каза Янев.

Двубоят срещу шампиона Левки е в сряда от 18,30 часа на националния стадион “Васил Левски”.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 3 Отговор
    Сигурно заради прекалено голямото напрежение. Май казваха, че е поел отбора когато са били 14-и в класирането. Безспорно ги подобри. Но са хвърлени толкова много пари, а реално най-много да станат 3-и, с не малка вероятност 4-и. Изглежда Янев като достигнал предел и без идеи.
    Аз съм за другото ЦСКА, така че не знам доколко трябва да се гледа оценката ми.

    13:13 08.09.2026

  • 2 Не можеш да се надскочиш

    10 0 Отговор
    Велик си Христо.Направи колкото можа и запазваш достойнство.Понаучи се в движение и сега ще вземеш нещо в провинцията.Успех.

    13:15 08.09.2026

  • 3 Фен

    4 7 Отговор
    Крайно време беше,Янев няма класата за ЦСКА.

    Коментиран от #8

    13:16 08.09.2026

  • 4 ЦСКАР

    4 2 Отговор
    Класира отбора в Европа!Сега друг да го води!Не е справедливо!

    Коментиран от #7

    13:22 08.09.2026

  • 5 немо

    8 0 Отговор
    сега всички наркомани от т.нар. фенклуб начело с Кюстендилаце ще спят спокойно. Ще ги видя като докарат някой анонимник от чужбина за треньор какво ще кажат. ЦСКА все още няма капацитет , няма изграден отбор и цялата тая истерия да стават веднага шампиони е просто смешна

    13:28 08.09.2026

  • 6 Интелектуалеца

    9 0 Отговор
    Футболните фенове са утайката на обществото. Това са едни бедни, прости, агресивни, бедни, оскотели и жалки младежи от крайните квартали, които нямат никакви други цели и занимания в тъжните си и безсмислени животи, освен да ходят на мачове и да псуват и обиждат треньорите. Янев е интелигентен и възпитан човек и добър треньор, който не заслужава да бъде унижаван от тази фенска сган ! Браво, че напусна !

    13:36 08.09.2026

  • 7 ЦСКАР

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "ЦСКАР":

    Предстоят мачове с Монако,Панатинайкос и Трабзонспор!Може да не иска да поеме отговорност!

    13:40 08.09.2026

  • 8 ЦСКА вече няма класа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Сбирток от чужбина!

    14:24 08.09.2026

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