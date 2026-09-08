Христо Янев подаде оставка!

Христо Янев напуска ЦСКА. Новината обяви самият треньор на "червените" на пресконференция преди сблъсъка с Левски за Суперкупата на България.

Специалистът бе подложен на сериозни критики от края на миналия сезон, а те се засилиха още на старта на наслощятаща кампания след загубените точки със Славия (0:0) и Спартак (Варна), както и отпадането от ОФИ (Крит) в Лига Европа с общ резултат 0:5.

„Утре за мен ще бъде последният мач, в който ще водя ЦСКА. Причината е войната, която се води срещу мен и срещу клуба. Правя го с цел да сваля напрежението върху всички и думите да бъдат изпълнени с действия. Аз дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация“, каза Янев.

Двубоят срещу шампиона Левки е в сряда от 18,30 часа на националния стадион “Васил Левски”.