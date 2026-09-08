Христо Янев подаде оставка!

Христо Янев напуска ЦСКА. Новината обяви самият треньор на "червените" на пресконференция преди сблъсъка с Левски за Суперкупата на България.
Специалистът бе подложен на сериозни критики от края на миналия сезон, а те се засилиха още на старта на наслощятаща кампания след загубените точки със Славия (0:0) и Спартак (Варна), както и отпадането от ОФИ (Крит) в Лига Европа с общ резултат 0:5.
„Утре за мен ще бъде последният мач, в който ще водя ЦСКА. Причината е войната, която се води срещу мен и срещу клуба. Правя го с цел да сваля напрежението върху всички и думите да бъдат изпълнени с действия. Аз дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация“, каза Янев.
Двубоят срещу шампиона Левки е в сряда от 18,30 часа на националния стадион “Васил Левски”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Аз съм за другото ЦСКА, така че не знам доколко трябва да се гледа оценката ми.
13:13 08.09.2026
2 Не можеш да се надскочиш
13:15 08.09.2026
3 Фен
Коментиран от #8
13:16 08.09.2026
4 ЦСКАР
Коментиран от #7
13:22 08.09.2026
5 немо
13:28 08.09.2026
6 Интелектуалеца
13:36 08.09.2026
7 ЦСКАР
До коментар #4 от "ЦСКАР":Предстоят мачове с Монако,Панатинайкос и Трабзонспор!Може да не иска да поеме отговорност!
13:40 08.09.2026
8 ЦСКА вече няма класа
До коментар #3 от "Фен":Сбирток от чужбина!
14:24 08.09.2026