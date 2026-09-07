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Алабай уби пудел и нахапа дете в Банско ВИДЕО

Алабай уби пудел и нахапа дете в Банско ВИДЕО

7 Септември, 2026 22:42, обновена 7 Септември, 2026 21:47 1 185 20

  • банско-
  • куче-
  • инцидент-
  • институции-
  • баща

Бащата пита: Къде са институциите?

Алабай уби пудел и нахапа дете в Банско ВИДЕО - 1
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Куче от породата алабай е нападнало пудел и е ухапало дете в Банско. За случая съобщава бащата на момчето Емил Грозданов, който публикува видео и разказ във Facebook, предава BlagoevgradOnline.bg.

По думите му инцидентът е станал на 30 август, когато синът му се прибирал след разходка с домашния им любимец. Пред дома на семейството детето и пуделът били нападнати от куче на съседи, което според бащата често се движело свободно по улицата.

„Резултатът: пуделът – убит, синът ми – нахапан и крайно стресиран!“, пише Грозданов.

Бащата е публикувал кадри от охранителна камера. На тях се вижда как голямото куче се насочва към пудела, а момчето опитва да се отдалечи. По думите на семейството детето не е успяло да избяга навреме.

Заедно с момчето са били и две негови братовчедки на 5 и 8 години, както и баба им. Те обаче изостанали на около 30–40 метра и не попаднали в непосредствена близост до нападението.

Грозданов твърди, че семейството многократно е предупреждавало собствениците на кучето да не го пускат без надзор. По думите му преди няколко месеца същото животно вече е нападало пудела, но тогава той бил спасен след намеса на ветеринар.

„Сега – беше разкъсан на място!“, пише бащата.

Алабаят, известен още като средноазиатска овчарка, е едро и силно куче със силно развит охранителен инстинкт. Именно затова контролът в населени места е решаващ, особено когато наоколо има деца, минувачи и други домашни любимци.

В публикацията си Емил Грозданов заявява, че не е искал да дава гласност на случая, но настоява виновните да понесат отговорност.

Той поставя въпроса защо, въпреки предишни предупреждения, не са били взети мерки. Според него подобни инциденти не трябва да се подминават, защото следващият случай може да бъде още по-тежък.

Грозданов предупреждава, че публикуваните кадри са тежки и може да не са подходящи за по-чувствителни хора.


Банско / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    25 1 Отговор
    Айде сега един граждански съдебен иск за 20 хиляди евро срещу собственика на Алабая

    Коментиран от #5

    21:47 07.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    12 1 Отговор
    алибега изперка след като никой не му купува таратора по 8 левро

    21:49 07.09.2026

  • 3 Отивам и ..

    16 1 Отговор
    Ако куче нахапе детето ми просто най хумано приключвам с него после нека ме съдят...

    Коментиран от #11

    21:55 07.09.2026

  • 4 Стоян Колев

    10 3 Отговор
    Българите са най-страхливия народ,забележете,как никой не помогна и чак накрая бавно,бавно отодоха

    21:55 07.09.2026

  • 5 Европеец

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    В бг територията се оказа ,че песовете имат по-големи права от човеците..... Пълно е с бездомни кучета, някой с марка и кастрирани, но ръмжат и плашат децата и хората... Ако имаме власт в бг територията не трябва да има бездомни кучета, седмица за осиновяване и след това евтаназия..... Това е решението.... Имал съм домашно куче, след като ме
    нахапа жестоко го вързах на дълг синджир, хранех го нормално и като умря се зарекох никога да нямам куче....

    Коментиран от #7, #9

    21:55 07.09.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    11 0 Отговор
    Кви институции бе взимам ножа и му режа главата

    21:58 07.09.2026

  • 7 А в ивропата как е, ивропеицо?

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    МАй и там кучетата имат права. По принцип проблемът е в хората, а не в животните.

    Коментиран от #10, #14

    21:59 07.09.2026

  • 8 Нищо ново

    9 0 Отговор
    В Кучкария, на кучетата и циганите е разрешено всичко. Леко се е разминало!

    21:59 07.09.2026

  • 9 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Животните познават кой ги лъже!

    22:00 07.09.2026

  • 10 Присъда

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "А в ивропата как е, ивропеицо?":

    По принци и без принцип, бездомно и агресивно куче трябва да ПОДЛЕЖИ НА НЕЗАБАВНА АНИХИЛАЦИЯ!!! Всякаkви евроглезотии и лгбталщини, НЕ ТУК!

    22:02 07.09.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Отивам и ..":

    ААА И СОБСТВЕНИЦИТЕ И ТЯХ И ТЯХ...
    АПР.НЯКЪДЕ В КИНОЛОЖКА ЛИТ.
    ПИШЕШЕ ЧЕ КУЧЕТАТА ПРИЛИЧАТ
    И ИМАТ ХАРАКТЕРА НА СТОПНИНА☝

    22:03 07.09.2026

  • 12 Кангал

    6 0 Отговор
    Бащата да не пише наляво надясно ами да вземе търнокопа и поред алабай малабай стопанин стопанка тъщи мъщи наред ,тяаната мама кучкари

    22:03 07.09.2026

  • 13 ВОЕНЕН

    3 0 Отговор
    ОТВОРКОТО ДЕТО ПИТАШЕ : ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИМАШ ПРАВО ДА СИ КУПИШ ОРЪЖИЕ,
    ДАЛИ ВЕЧЕ СИ ДАВА НЯКАКЪВ ОТГОВОР....?

    22:04 07.09.2026

  • 14 Джав джав

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "А в ивропата как е, ивропеицо?":

    Опасните кучета с рецидив се " унищожават" навсякъде на Запад

    22:06 07.09.2026

  • 15 Троян

    4 0 Отговор
    Аз преди малко бях зле нахапан от морското си свинче, само че то тежи 800 грама а не 80 кила. Дадох му малко чушка и сега пак сме приятели. Тия кучкарите са болни хора.

    22:07 07.09.2026

  • 16 На ул Симеон Велики има кучешки парк

    0 0 Отговор
    Проблема е че част от хората които водят кучета там са страшно агресивни а друга част не ги водят в кучешката зона а около нея и фактически тормозят хората. Никога ей богу няма полиция. Произвола е пълен. Само кучета кучкари и азиатци .

    22:09 07.09.2026

  • 17 Проф.Горнопачев

    0 0 Отговор
    Като дългогодишен кучевъд с произход и паспорт ,потвърждавам ,че Банско са простиселяни

    22:10 07.09.2026

  • 18 пес

    1 0 Отговор
    Къде са сега кучерастите,дето реваха за помияра Мая

    22:11 07.09.2026

  • 19 Помярско

    1 0 Отговор
    До кога ще има бездомни помяри и хора да разхождат кучета без кайшка и задължителна регистрация с чип,за да може след като го пусне на свобода да бъде глобен поне 2000€ и после като повтори 5000€ и нещата ще се оправят

    22:13 07.09.2026

  • 20 Ник

    0 0 Отговор
    Интересно ми е сега любителите кучкари кой ще защитават и по кой ще плюят, като има само две кучета и го няма "лошия" човек, който ги измъчва и убива.

    22:13 07.09.2026

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