Алабай уби пудел и нахапа дете в Банско ВИДЕО

Куче от породата алабай е нападнало пудел и е ухапало дете в Банско. За случая съобщава бащата на момчето Емил Грозданов, който публикува видео и разказ във Facebook, предава BlagoevgradOnline.bg.
По думите му инцидентът е станал на 30 август, когато синът му се прибирал след разходка с домашния им любимец. Пред дома на семейството детето и пуделът били нападнати от куче на съседи, което според бащата често се движело свободно по улицата.
„Резултатът: пуделът – убит, синът ми – нахапан и крайно стресиран!“, пише Грозданов.
Бащата е публикувал кадри от охранителна камера. На тях се вижда как голямото куче се насочва към пудела, а момчето опитва да се отдалечи. По думите на семейството детето не е успяло да избяга навреме.
Заедно с момчето са били и две негови братовчедки на 5 и 8 години, както и баба им. Те обаче изостанали на около 30–40 метра и не попаднали в непосредствена близост до нападението.
Грозданов твърди, че семейството многократно е предупреждавало собствениците на кучето да не го пускат без надзор. По думите му преди няколко месеца същото животно вече е нападало пудела, но тогава той бил спасен след намеса на ветеринар.
„Сега – беше разкъсан на място!“, пише бащата.
Алабаят, известен още като средноазиатска овчарка, е едро и силно куче със силно развит охранителен инстинкт. Именно затова контролът в населени места е решаващ, особено когато наоколо има деца, минувачи и други домашни любимци.
В публикацията си Емил Грозданов заявява, че не е искал да дава гласност на случая, но настоява виновните да понесат отговорност.
Той поставя въпроса защо, въпреки предишни предупреждения, не са били взети мерки. Според него подобни инциденти не трябва да се подминават, защото следващият случай може да бъде още по-тежък.
Грозданов предупреждава, че публикуваните кадри са тежки и може да не са подходящи за по-чувствителни хора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо
Коментиран от #5
21:47 07.09.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
21:49 07.09.2026
3 Отивам и ..
Коментиран от #11
21:55 07.09.2026
4 Стоян Колев
21:55 07.09.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Дедо":В бг територията се оказа ,че песовете имат по-големи права от човеците..... Пълно е с бездомни кучета, някой с марка и кастрирани, но ръмжат и плашат децата и хората... Ако имаме власт в бг територията не трябва да има бездомни кучета, седмица за осиновяване и след това евтаназия..... Това е решението.... Имал съм домашно куче, след като ме
нахапа жестоко го вързах на дълг синджир, хранех го нормално и като умря се зарекох никога да нямам куче....
Коментиран от #7, #9
21:55 07.09.2026
6 Бесен - Язовец
21:58 07.09.2026
7 А в ивропата как е, ивропеицо?
До коментар #5 от "Европеец":МАй и там кучетата имат права. По принцип проблемът е в хората, а не в животните.
Коментиран от #10, #14
21:59 07.09.2026
8 Нищо ново
21:59 07.09.2026
9 Дзак
До коментар #5 от "Европеец":Животните познават кой ги лъже!
22:00 07.09.2026
10 Присъда
До коментар #7 от "А в ивропата как е, ивропеицо?":По принци и без принцип, бездомно и агресивно куче трябва да ПОДЛЕЖИ НА НЕЗАБАВНА АНИХИЛАЦИЯ!!! Всякаkви евроглезотии и лгбталщини, НЕ ТУК!
22:02 07.09.2026
11 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #3 от "Отивам и ..":ААА И СОБСТВЕНИЦИТЕ И ТЯХ И ТЯХ...
АПР.НЯКЪДЕ В КИНОЛОЖКА ЛИТ.
ПИШЕШЕ ЧЕ КУЧЕТАТА ПРИЛИЧАТ
И ИМАТ ХАРАКТЕРА НА СТОПНИНА☝
22:03 07.09.2026
12 Кангал
22:03 07.09.2026
13 ВОЕНЕН
ДАЛИ ВЕЧЕ СИ ДАВА НЯКАКЪВ ОТГОВОР....?
22:04 07.09.2026
14 Джав джав
До коментар #7 от "А в ивропата как е, ивропеицо?":Опасните кучета с рецидив се " унищожават" навсякъде на Запад
22:06 07.09.2026
15 Троян
22:07 07.09.2026
16 На ул Симеон Велики има кучешки парк
22:09 07.09.2026
17 Проф.Горнопачев
22:10 07.09.2026
18 пес
22:11 07.09.2026
19 Помярско
22:13 07.09.2026
20 Ник
22:13 07.09.2026