Алабай уби пудел и нахапа дете в Банско ВИДЕО

Куче от породата алабай е нападнало пудел и е ухапало дете в Банско. За случая съобщава бащата на момчето Емил Грозданов, който публикува видео и разказ във Facebook, предава BlagoevgradOnline.bg.

По думите му инцидентът е станал на 30 август, когато синът му се прибирал след разходка с домашния им любимец. Пред дома на семейството детето и пуделът били нападнати от куче на съседи, което според бащата често се движело свободно по улицата.

„Резултатът: пуделът – убит, синът ми – нахапан и крайно стресиран!“, пише Грозданов.

Бащата е публикувал кадри от охранителна камера. На тях се вижда как голямото куче се насочва към пудела, а момчето опитва да се отдалечи. По думите на семейството детето не е успяло да избяга навреме.

Заедно с момчето са били и две негови братовчедки на 5 и 8 години, както и баба им. Те обаче изостанали на около 30–40 метра и не попаднали в непосредствена близост до нападението.

Грозданов твърди, че семейството многократно е предупреждавало собствениците на кучето да не го пускат без надзор. По думите му преди няколко месеца същото животно вече е нападало пудела, но тогава той бил спасен след намеса на ветеринар.

„Сега – беше разкъсан на място!“, пише бащата.

Алабаят, известен още като средноазиатска овчарка, е едро и силно куче със силно развит охранителен инстинкт. Именно затова контролът в населени места е решаващ, особено когато наоколо има деца, минувачи и други домашни любимци.

В публикацията си Емил Грозданов заявява, че не е искал да дава гласност на случая, но настоява виновните да понесат отговорност.

Той поставя въпроса защо, въпреки предишни предупреждения, не са били взети мерки. Според него подобни инциденти не трябва да се подминават, защото следващият случай може да бъде още по-тежък.

Грозданов предупреждава, че публикуваните кадри са тежки и може да не са подходящи за по-чувствителни хора.