Халф на Андерлехт не иска трансфер в Лудогорец

Лудогорец продължава да бъде много активен в последните дни на трансферния пазар в България. Журналистът Саша Таволиери съобщава, че "орлите" са отправили оферта за офанзивния халф на Андерлехт Марио Стройкенс. Предложението на разградчани е било за наем с опция за закупуване.

Белгийският гранд е склонен да приеме офертата на Лудогорец, но 21-годишният национал на ДР Конго няма желание да преминава в Разград. В Андерлехт, които през лятото са отхвърлили оферти за постоянен трансфер на халфа, сега се надяват Стройкенс да промени решението си. Трансферният пазар в България затваря днес.

Марио Стройкенс е юноша на Андерлехт. През този сезон той не е записал нито един мач за настоящия си клуб. Общо за тима от Брюксел има 162 двубоя, в които е вкарал 17 гола и е направил 16 асистенции.

Халфът е роден в Белгия, но е викан в националния отбор на ДР Конго, макар че все още не е записал дебют.

В понеделник Лудогорец представи украинския халф Иван Желизко. С преминаване в Разград се свързват още Омар Рекик от Марибор, Камило Мена от Лехия Гданск и бившият халф на Бешикташ Амир Хаджиахметович.