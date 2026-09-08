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Халф на Андерлехт не иска трансфер в Лудогорец

Халф на Андерлехт не иска трансфер в Лудогорец

8 Септември, 2026 11:59 519 1

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Белгийският гранд е склонен да приеме офертата на Лудогорец, но 21-годишният национал на ДР Конго няма желание да преминава в Разград

Халф на Андерлехт не иска трансфер в Лудогорец - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец продължава да бъде много активен в последните дни на трансферния пазар в България. Журналистът Саша Таволиери съобщава, че "орлите" са отправили оферта за офанзивния халф на Андерлехт Марио Стройкенс. Предложението на разградчани е било за наем с опция за закупуване.

Белгийският гранд е склонен да приеме офертата на Лудогорец, но 21-годишният национал на ДР Конго няма желание да преминава в Разград. В Андерлехт, които през лятото са отхвърлили оферти за постоянен трансфер на халфа, сега се надяват Стройкенс да промени решението си. Трансферният пазар в България затваря днес.

Марио Стройкенс е юноша на Андерлехт. През този сезон той не е записал нито един мач за настоящия си клуб. Общо за тима от Брюксел има 162 двубоя, в които е вкарал 17 гола и е направил 16 асистенции.

Халфът е роден в Белгия, но е викан в националния отбор на ДР Конго, макар че все още не е записал дебют.

В понеделник Лудогорец представи украинския халф Иван Желизко. С преминаване в Разград се свързват още Омар Рекик от Марибор, Камило Мена от Лехия Гданск и бившият халф на Бешикташ Амир Хаджиахметович.


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  • 1 търговище

    2 0 Отговор
    нормално е да не иска там,разград е едно гадно и умиращо задръстено село,

    12:18 08.09.2026

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