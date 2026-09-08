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Усик отряза Фюри: отказва да бъде "резерва" на Джошуа

Усик отряза Фюри: отказва да бъде "резерва" на Джошуа

8 Септември, 2026 10:30 487 0

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Продължителните преговори за дългоочаквания двубой между Фюри и Джошуа са в застой заради разногласия относно мястото на провеждането му

Усик отряза Фюри: отказва да бъде "резерва" на Джошуа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Олександър Усик отхвърли призива на Тайсън Фюри за трети мач с украинеца на фона на продължаващата несигурност около изцяло британския сблъсък в тежка категория с Антъни Джошуа.

Продължителните преговори за дългоочаквания двубой между Фюри и Джошуа са в застой заради разногласия относно мястото на провеждането му. Затова в понеделник Фюри обяви в социалните мрежи, че започва да търси нов съперник. Фюри заяви, че иска трети мач с Усик, който стана безспорен световен шампион в тежка категория, след като през 2024 година два пъти победи британеца по точки.

В отговор на думите на Фюри мениджърът на Усик Сергей Лапин заяви пред Sky Sports News в понеделник вечерта:

„Усик не е резервният вариант на Тайсън. Ако Фюри се нуждае от съперник, нека посети платформата Ready to Fight. Там могат да му помогнат да намери достоен противник. Олександър винаги е отворен за големи предизвикателства. Сериозните намерения обаче се подкрепят с конкретна оферта, а не с изявления пред медиите.“

През юни Усик обяви, че освобождава трите световни пояса в тежка категория, които все още притежаваше. 39-годишният украинец обаче заяви, че все още няма намерение да прекратява кариерата си, а напоследък името му се свързва с двубой срещу Дионтей Уайлдър.

Усик има безупречен професионален баланс от 25 победи и нито една загуба. Той записа последователни успехи над Джошуа през 2021 и 2022 година, но през последната година се присъедини към треньорския екип на британеца. Джошуа и Фюри са подписали индивидуални договори за двубой, който се очакваше да се проведе през ноември, но все още не са се разбрали за мястото. Според появилите се информации срещата може да се състои в Ню Йорк.

Промоутърът на Джошуа Еди Хърн заяви, че двамата искат мачът да се проведе в Лондон. Фюри обаче твърди, че неговият съперник се опитва да избегне сблъсъка, за който се говори от повече от десетилетие.

„Това ще ме отведе единствено до мач с Олександър Усик“, каза Фюри във видео, публикувано в Instagram. „Олександър, ти си неговият треньор и сенсей и знаеш, че той е психически слаб... и че никога не би се изправил срещу Циганския крал, както ти имаше смелостта да направиш два пъти.

Миналия път съдиите отсъдиха в твоя полза – поздравления. Успех и нека го направим отново. Нека изиграем реванша през ноември. Сега топката е в твоето поле... Искаш ли да се биеш с мен тази година, през 2026-а, или приключваш с бокса?

Кажи ми, защото вече търся нов съперник.“


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