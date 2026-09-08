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Хулио Веласкес: Със сигурност ЦСКА ще ни направи деня труден

Хулио Веласкес: Със сигурност ЦСКА ще ни направи деня труден

8 Септември, 2026 11:29 686 9

  • хулио веласкес-
  • левски-
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  • футбол

Това е мач, който е финал носи трофей

Хулио Веласкес: Със сигурност ЦСКА ще ни направи деня труден - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди утрешния двубой за Суперкупата на България срещу ЦСКА. Специалистът е на мнение, че двубоят ще е много труден, защото "червените" имат много добри индивидуалности. Двубоят е утре от 18:30 часа на националния стадион "Васил Левски".

"Това е мач, който е финал носи трофей. Ние излизаме с нагласата за победа. Имахме време да се възстановим. Влизаме в добро настроение, самоувереност и кондиция. Ще се изправим срещу отбор с много добри футболисти и със сигурност ще ни направи деня труден. Ще трябва да можем да вземем предвид всички елементи от двубоя, за да се справим", започна Веласкес.

"В един финал няма фаворити. Ние сме наясно, че излизаме срещу отбор с много добри индивидуални качества. Един финал, който може да спечели всеки и ще го направи този, който се адаптира по-добре и успее да разбере елементите на двубоя. ЦСКА има много добри индивидуални футболисти, а ние ще се опитаме да влезем така, че да следваме нашата идея".

"Имаме една невероятна публика и усещаме винаги тяхната подкрепа. За нас е много важно нещо - тяхната подкрепа, която витае около отбора. Трябва да използваме силните ни страни и слабите на съперника, за да спечелим. Знаем, че те използват различни схеми на игра и сме взели възможностите предвид. Ние гледаме нашия модел на игра, но най-важното е ние какво ще направим".

"Спечелването или не на Суперкупата не би променило кой знае колко бъдещето. Очаквам един добър мач с уважение един към друг. Два отбора, които заслужават да са там, защото са спечелили нещо през сезона. За нас е много важен мач без никакво съмнение, но това е просто една възможност за спечелване на трофей. Оценяваме значението, но това не мисля, че може да има голям отпечатък за бъдещето. Ако смятаме, че сме нещо, което не сме, ще имаме проблем. Ако влезем скромни, но с пълна отдаденост, ще имаме правилната нагласа да спечелим", каза още Хулио.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    0 4 Отговор
    Някой, да ми каже с какви футболни и тренЕрски аргументи, ще ви направят "деня труден"?

    11:34 08.09.2026

  • 2 Левски 1914

    2 8 Отговор
    Г-н Веласкес може би , не знаете , че утре стават 10 години, откакто цска го няма и 10 години от създаването на цска ТИРЕ МЕНТЕ 2016.

    Коментиран от #3, #7

    11:47 08.09.2026

  • 3 Бай Той

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Тръгваш по грешен път, сега ще питат за МВР, НАП, ФК пощенец и т.н.

    11:50 08.09.2026

  • 4 Трол

    3 6 Отговор
    5:1 за "Левски" е мачът.

    11:54 08.09.2026

  • 5 7 е добро число

    1 4 Отговор
    Шала ла ла ла

    Коментиран от #6

    11:57 08.09.2026

  • 6 Отговор

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "7 е добро число":

    Много обичате левскарите да ритате падналия, а сега някой да каже защо създадоха лига специално за ЦСКА?

    12:03 08.09.2026

  • 7 майка ти знае ли

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    за витоша , спартак , на ЦСКА 7шак ??

    12:23 08.09.2026

  • 8 Артилерист

    4 0 Отговор
    Веласкес е нещо коренно различно, абсолютен антипод на битуващата в Левски възхвална терминология, че са над всичко и всички. В това отношение Веласкес контрастира на бруталната левскарщина със своето подчертано поведение на възпитан човек и ненатрапващо се, но ярко изразено присъствие на футболен специалист и педагог. Със своето поведение и изказ Веласкес много ми прилича на Клоп, от когото не съм чувал обидни реплики към съперниците, а достойно поемане на лична отговорност, когато отбора не се представя добре. Особено ми хареса, че Веласкес не абсолютизира толкова победата в този мач, колкото БЪДЕЩЕТО на отбора. Това е много различно от обикновената запалянковщина...

    12:24 08.09.2026

  • 9 Майстор Тричко

    1 1 Отговор
    Срещу тактическата система тип "Непредвидим ХАОС" трудно се играе, затова може би Веласкес счита, че Левски ще бъде затруднен. Волята и желанието за победа ще решат мача, а в ЦСКА в момента е комплектован само с безхарактерни печелбари (някои от които с липса на сиво вещество). Бързо им минава мерака за игра, защото просто не са израснали с марката, емблемата, славните времена и футболисти. От наемници - толкова!

    12:35 08.09.2026

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