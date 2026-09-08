Хулио Веласкес: Със сигурност ЦСКА ще ни направи деня труден

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди утрешния двубой за Суперкупата на България срещу ЦСКА. Специалистът е на мнение, че двубоят ще е много труден, защото "червените" имат много добри индивидуалности. Двубоят е утре от 18:30 часа на националния стадион "Васил Левски".

"Това е мач, който е финал носи трофей. Ние излизаме с нагласата за победа. Имахме време да се възстановим. Влизаме в добро настроение, самоувереност и кондиция. Ще се изправим срещу отбор с много добри футболисти и със сигурност ще ни направи деня труден. Ще трябва да можем да вземем предвид всички елементи от двубоя, за да се справим", започна Веласкес.

"В един финал няма фаворити. Ние сме наясно, че излизаме срещу отбор с много добри индивидуални качества. Един финал, който може да спечели всеки и ще го направи този, който се адаптира по-добре и успее да разбере елементите на двубоя. ЦСКА има много добри индивидуални футболисти, а ние ще се опитаме да влезем така, че да следваме нашата идея".

"Имаме една невероятна публика и усещаме винаги тяхната подкрепа. За нас е много важно нещо - тяхната подкрепа, която витае около отбора. Трябва да използваме силните ни страни и слабите на съперника, за да спечелим. Знаем, че те използват различни схеми на игра и сме взели възможностите предвид. Ние гледаме нашия модел на игра, но най-важното е ние какво ще направим".

"Спечелването или не на Суперкупата не би променило кой знае колко бъдещето. Очаквам един добър мач с уважение един към друг. Два отбора, които заслужават да са там, защото са спечелили нещо през сезона. За нас е много важен мач без никакво съмнение, но това е просто една възможност за спечелване на трофей. Оценяваме значението, но това не мисля, че може да има голям отпечатък за бъдещето. Ако смятаме, че сме нещо, което не сме, ще имаме проблем. Ако влезем скромни, но с пълна отдаденост, ще имаме правилната нагласа да спечелим", каза още Хулио.