"Русия няма доказателства за напредъка в Донецка област"

И украинските военни, и свързан с Кремъл блогър доказаха лъжата в едно от най-скандалните твърдения на руския президент Владимир Путин за руския напредък в Донецка област.
Командирът на украинския 3-ти армейски корпус (АК), бригаден генерал Андрей Билецки, публикува видео на 7 септември, в което се вижда да говори в Святогорск (северно от Славянск) спокойно, демонстрирайки безспорен украински контрол над това селище. Противно на твърденията на Путин от 1 септември, че руските сили са го превзели.
Билецки заяви, че украинските сили контролират Святогорск и че Украйна смята селището за "тилово".
От "Института за изследване на войната" (ISW) имат доказателства, че най-близките до Святогорск руски сили в края на пролетта/началото на лятото на 2026 г. са били на 13 километра.
Многобройни съобщения сочат, че настоящата руска линия е още по-далеч сред продължаващите украински контраофанзивни операции. На 5 септември руски източник публикува архивни и манипулирани кадри, вероятно в подкрепа на Путин, но руски блогър отговори в същия ден и отрече руските сили да поддържат позиции дори близо до Святогорск.
Такива лъжи подкрепят Кремъл, за да засили позицията на Русия в преговорите.
Руските блогъри продължават да подчертават последиците от руската култура на лъжа - "красиви репортажи", които всъщност вредят на военните операции.
Кремъл обаче продължава да настоява, изисквайки пълна капитулация на Украйна и оттеглянето ѝ от Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска области, включително големи и гъсто населени райони, които руските сили никога не са окупирали.
Путин заяви на 1 септември, че разбирането му за бойното поле е "съвсем обективно", но въпреки това продължава да прави абсурдни твърдения за измислени руски победи.
Преговорите за осигуряване на траен и дълготраен мир, към който президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се стреми, не могат да се основават на руски лъжи.
Те могат да се основават само на действителните реалности на бойното поле и реалната траектория на войната, която не е в полза на Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #16, #23
07:18 08.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 златен кенеф
07:19 08.09.2026
4 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
Коментиран от #19, #58
07:20 08.09.2026
5 НАМА ККАВО ДА ЧАКАШ
До коментар #2 от "Готов за бой":Взимай картечницата и бегай да защитаваш зеленото. На ДРАПАТИ му трябват хора.
07:21 08.09.2026
6 Ех,
Коментиран от #108
07:23 08.09.2026
7 7676
07:24 08.09.2026
8 Примати
Коментиран от #15, #17, #22, #25, #27, #107
07:25 08.09.2026
9 Някой
А Русия си напредва на истинския фронт
Коментиран от #33, #61
07:25 08.09.2026
10 Европа
07:25 08.09.2026
11 Хм...
07:25 08.09.2026
12 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #20
07:26 08.09.2026
13 Ами
07:28 08.09.2026
14 Пълен Провал
07:28 08.09.2026
15 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
До коментар #8 от "Примати":Е ясно, че окраина едва ли ще изкара зимата.
07:29 08.09.2026
16 Възраждане
До коментар #1 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":Прочети статията и ще разбереш за успехите на ... ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА и ..тръчи - лажи... педофила!
Лъжи, измишльотини и след 13 г.. още превземаме Донбас.
Хахахаха
Но не се отчайвай, утре пак ще превземаме Купянск, Покровск, Малая Токмачка, Константиновка и т.н
Коментиран от #18, #32, #40, #112
07:29 08.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 А ЗА УСПЕХЕТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #16 от "Възраждане":От коя статия да разбера?
Коментиран от #36, #37
07:32 08.09.2026
19 Ватата
До коментар #4 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":Какво общо има СССР с Русия бе
07:33 08.09.2026
20 Туй нЯщо
До коментар #12 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Требе да е некаде около.. Лиса бон, да? )))
Що ли дъртата Пердуха пак го хващат във .. поредната лъжа?!?
Хихихихихи
Коментиран от #116
07:33 08.09.2026
21 БРИТАНСКАТА ВОЙНА В НОВОРУСИЯ
07:33 08.09.2026
22 Хе хе...
До коментар #8 от "Примати":Значи следващия обмен на тела на загинали военни няма да е 1000÷25/40 в полза на руснаците, а ще е точно обратното, така ли бе розАв? Навит ли си да вържем по някое евро, че съотношението ще продължи да е 15/20, че и повече покойни бандерчета към един руснак? Както е вече години наред. Или пак ще се скриеш като мишка при следващата обмяна на загинали?
07:34 08.09.2026
23 Бат Петьо Парчето
До коментар #1 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":ЗАПРИ СЕ БЕ ДРУГАРЮ,ОТ ТЕЯ КАЛНИ СВИРКИ ОТКАЧИ
Коментиран от #28
07:34 08.09.2026
24 СКОРО И ОДЕСА
Коментиран от #113
07:34 08.09.2026
25 Ами
До коментар #8 от "Примати":Този успех дето си съчинил съвпада ли с това ,което искаха бандерите като отхвърлиха Минските споразумения и сегашните граници на фронта устройват ли ги или знаят,че още руска земя ще връщат и затова искат преговори и спиране на огъня по сегашните граници на фронта:)Понеже 20 процента върната руска територия,колкото цяла България,не било много:))))
07:34 08.09.2026
26 Някой си
07:35 08.09.2026
27 Руснак
До коментар #8 от "Примати":И список входящих в эти 200 километров населённых пункта, пожалуйста.
07:36 08.09.2026
28 ХУНТАТА СЕ РАЗПАДА
До коментар #23 от "Бат Петьо Парчето":Главният прокурор на Украйна подаде оставка след разследване за корупция. Денацификацията иде и ще бъдете излекувани.
07:37 08.09.2026
29 Шорт
07:37 08.09.2026
30 Ясно, укромедиите щом казват вервайте))
Коментиран от #43
07:37 08.09.2026
31 Kaлпазанин
07:38 08.09.2026
32 Ами
До коментар #16 от "Възраждане":Да,те затова бандерите искат спиране на огъня по сегашните граници на фронта:)))А границите на фронта си вървят по на Бисмарк предупрежденията за първите предложения на руснаците:)))И щом 20 процента върната руска територия колкото цяла България е малко ,може и още:)))
07:39 08.09.2026
33 Тъжна картина
До коментар #9 от "Някой":Напредва казваш. За 5 години и милион и половина жертви къде е напреднала? Заради омперските амбиции на треторазряден милиционер толкова страдание. А той се крие като мишка в бункера.
07:42 08.09.2026
34 СЛАВАТА НА ОКРАИНЕТО
Престъпната хунта защитава европейските ценности.
07:42 08.09.2026
35 Българин
Коментиран от #47
07:42 08.09.2026
36 Фръчилото
До коментар #18 от "А ЗА УСПЕХЕТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ":Първо освободи всички пристанища в Крим от монголски корабли, подводници и катери! ( 54 бойни монголски корабли..,2 подводници и 224 танкери и танкерчета)Опраска всички 57...НПЗ та, КРИМ е изцяло под Украински контрол!
Наложи Ембарго, Режим и купони в целият монголски Хаганат
Хахахаха
Коментиран от #120
07:42 08.09.2026
37 ганди
До коментар #18 от "А ЗА УСПЕХЕТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ":Никога нищо няма да разберете.
Орисия!
Коментиран от #42
07:43 08.09.2026
38 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:44 08.09.2026
39 Охобохо
07:44 08.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Пешо
07:46 08.09.2026
42 КЛИЧКО
До коментар #37 от "ганди":Не можеш да намериш нещо, което го няма.
07:46 08.09.2026
43 Българин
До коментар #30 от "Ясно, укромедиите щом казват вервайте))":В България ни е ясно че в РФ има диктатура ,която изби милиони руснаци и украинци. А една плешива косатка може да си разказва прикази колкото иска и да се преоблича като военен без да е служил в армията.
Коментиран от #50
07:47 08.09.2026
44 Ицо нафтата
07:49 08.09.2026
45 И кое е му е извънредно!
Коментиран от #46
07:50 08.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Зевзек
До коментар #35 от "Българин":"Фронта това лято не мръдна!"
Ха ха ха от посолството ли те увериха че не е мръднал. Можеш ли ми каза от къде ви копат такива обратното на остри.
07:56 08.09.2026
48 Копейка в шок
Коментиран от #52
07:56 08.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ФАКТ
До коментар #43 от "Българин":Старост- нерадост! Хахахаха
НЕВНЯТНИЯ...Попай Педофил Моряка тотално си е...ушел! Нечленоразделна реч, фъфлене, скимтене, косатки, бели мечки и тотален Хаос в монголската лисава кратуна! Тоа...си УЙДЕ...
Хахахаха
Коментиран от #53
07:58 08.09.2026
51 Ъъъ
Че откога някой трябва да има доказателства за каквото и да било? Това нещо ново ли е?🤔
Коментиран от #57
07:59 08.09.2026
52 Козяче
До коментар #48 от "Копейка в шок":Пък какво да кажем ние козячетата като чакаме господарите ни да отворят един проток - пък ни казаха че били най-великите
07:59 08.09.2026
53 Учуден
До коментар #50 от "ФАКТ":За перчема ли говориш или за деменцията
08:00 08.09.2026
54 Бай той Толстой
Коментиран от #70
08:02 08.09.2026
55 факуса
08:02 08.09.2026
56 точка
08:02 08.09.2026
57 Зевзек
До коментар #51 от "Ъъъ":Е друго си е зеления да показва "доказателства" и да се снима пред табелите на разни градове ама едни камиони се появяват от нищото зад него.
08:03 08.09.2026
58 Антирашист 4392
До коментар #4 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":Така са питали и фашистите през всв !
Коментиран от #60
08:04 08.09.2026
59 Запознат
08:06 08.09.2026
60 Помнещ
До коментар #58 от "Антирашист 4392":Не фашистите до края са говорели че побеждават също като зеления сега и нашите козячета.
08:08 08.09.2026
61 Антирашист 4393
До коментар #9 от "Някой":Всичките копейки гушнете букетите и вървете да чакате рашистката армия !
Коментиран от #66
08:09 08.09.2026
62 Обективен
08:09 08.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Фактите говорят:
В същото време, ЗСУ е ОСВОБОДИЛО...768 км² .
НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД!
НИТО ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ ЗАЯВЕНА ОТ ТРИДНЕВНИЯ ПЕДОФИЛ!
ФАКТ
Коментиран от #72
08:10 08.09.2026
65 Русия ли?
Коментиран от #67
08:11 08.09.2026
66 Избирател
До коментар #61 от "Антирашист 4393":Поздравям жълтопаветния планктон с победата на АзГ - сега тихичко може да си ревът.
08:11 08.09.2026
67 Питащ
До коментар #65 от "Русия ли?":Я ми кажи колко пъти "победихте" Иран пък тогава казвай коя е страната на лъжите.
08:12 08.09.2026
68 Последния Софиянец
08:12 08.09.2026
69 И Преди и сега
08:13 08.09.2026
70 НЕМОЖАЧи.ру
До коментар #54 от "Бай той Толстой":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация
08:14 08.09.2026
71 Kaлпазанин
Коментиран от #74
08:15 08.09.2026
72 Учуден
До коментар #64 от "Фактите говорят:":"ЗСУ е ОСВОБОДИЛО...768 км²"
Поне един град няма ли в тия 768 квадратни километра че да ни информираш кой е тоя "освободен" град. Или това не ти го казаха на брифинга.
08:15 08.09.2026
73 анонимен
08:15 08.09.2026
74 Зевзек
До коментар #71 от "Kaлпазанин":"12та година ватата боксува пред нея"
Е голямо буксуване - 2.5 милиона укри фира докато "ватата" буксува. от ТЦК вече не смогват да ловят пушечно месо.
Коментиран от #79
08:17 08.09.2026
75 Ццц
08:18 08.09.2026
76 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Тук се разпространява изключително примитивна русофобна пропаганда, предназначена за най-ниско интелигентната част от българите.
Коментиран от #80
08:18 08.09.2026
77 Обективен
08:18 08.09.2026
78 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #121, #129
08:22 08.09.2026
79 Ццц
До коментар #74 от "Зевзек":Има бая по нашите плажове, а гледам, че по турските плажове руснаци и украинци също воюват! Но на маса и срещу опушеното месо на от дюнер кебапа! В окопите почти не останаха от коалицията на желаещите и се попълват от коалицията на нежелаещите, които отиват и се предават директно на руснаците, защото си ги имат за по свои от режима на наркомана! Това за тези, които още се чудят какво означава "денацификация". Просто покана за тези, които мразят руснаците: "елате да се бием, като искате, че да останат само такива, които не искат".
08:24 08.09.2026
80 Ццц
До коментар #76 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Най-ниско интелигентната част се наричат "експерти" от нашите правоверни медии. Това са хора, които са убедени, че цените по родните магазини не са мръднали, откакто купуваме БГ домат от Турция с евро, а новите за тройни цени е руска пропаганда! 🤣🤣🤣
08:29 08.09.2026
81 Накратко
Коментиран от #86
08:30 08.09.2026
82 Рублевка
08:31 08.09.2026
83 ПО- ГОЛЯМО ДОКАЗАТЕЛСТВО
АааааааХахахаха
Аре са се ...надъхвайте, надничаре
АааааааХахахаха
Коментиран от #88
08:31 08.09.2026
84 Интересно
Коментиран от #92
08:31 08.09.2026
85 КТИГА ЛЪГАХТЕ БЕ
Коментиран от #91
08:32 08.09.2026
86 Това са безспорни
До коментар #81 от "Накратко":Факти.
Коментиран от #94
08:33 08.09.2026
87 Една подробност ☝️
08:35 08.09.2026
88 Фактите говорят:
До коментар #83 от "ПО- ГОЛЯМО ДОКАЗАТЕЛСТВО":Спор няма. От 26 г. управление на Фюрера край блатата, половината /13 г/преминава в Без- аналогов щурм на... Донбас и... пи ЗДЕЦ!
👍😄
08:35 08.09.2026
89 Няма край руският позор
08:36 08.09.2026
90 Рублевка
Коментиран от #95
08:37 08.09.2026
91 Просто хората
До коментар #85 от "КТИГА ЛЪГАХТЕ БЕ":Коментират безпомощната фашистка Секта в кремля и жалката монголоидна сбирщина от москалья и Оризо-Гризачи на Ким
08:38 08.09.2026
92 Мишел
До коментар #84 от "Интересно":Най-трудна е петата година от тридневната аперация?
Коментиран от #98, #106
08:40 08.09.2026
93 Стига бе
08:40 08.09.2026
94 Абе
До коментар #86 от "Това са безспорни":Проблемът е само,че такива почват да се оказват и много от самите бандери и да признават неполиткоректни факти:))))Да не говорим за Тръмп и сие,Мъск и баща и в Европа вълната ,която се надига:)Разбира се,май и бандерите искат преговори по сегашните граници на фронта,за да спасят 15процента от Донбас,май и те нещо са съмнителни:))))
Коментиран от #102
08:41 08.09.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Явор Мдачков
Коментиран от #101
08:41 08.09.2026
97 Той и Дзиленски на 5 пътечки
08:42 08.09.2026
98 Ами
До коментар #92 от "Мишел":То затова и преговорите трудни по новите граници на фронта:)))
08:43 08.09.2026
99 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #103
08:43 08.09.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Рублевка
До коментар #96 от "Явор Мдачков":Сега е "перемога". Украинците настъпват към Кииф.
08:44 08.09.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Шафьоро
08:48 08.09.2026
106 Въпрос
До коментар #92 от "Мишел":Това с 3 дневната операция още ли не разбрахте,че официално никой не го е казвал?
Да попитам тогава защо никой не пише и подиграва така на рижавия и операцията му в протока дето уж вече побеждава за 100 път ?
Коментиран от #111
08:48 08.09.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 0407
До коментар #6 от "Ех,":над 100 или под 200-300......".вервайте ми."...
08:51 08.09.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Урките
08:52 08.09.2026
111 Куесчън
До коментар #106 от "Въпрос":Напиши: 2 ДНЯ в КИЕВЕ и чети
Ха-ха-ха
08:53 08.09.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 м даааа
До коментар #113 от "Антирашист 4392":себе си имаш в предвид,нали?
08:57 08.09.2026
116 Мариупол още ли
До коментар #20 от "Туй нЯщо":браните?Покровск и Бахмут и тях, нали?
08:58 08.09.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Горкото Пyти
Това само укро-агенти можа да са му набутали информация такава, че да се изложи така в лъжа.
09:00 08.09.2026
120 Изпушило ти е това което е остатало
До коментар #36 от "Фръчилото":в кухата ти хралупа на раменете. Руснаците прекъсна а излаза на WCкрайна на Черно море и те певнаха, че не могат да изнасят зърно за Африка, унищожиха им всички пристанища и им прекъсна а всякаква логистика към морето и Дунав, както и сухопътната граница с мамалигарите, редовно им унищожават центровете на Нова почта използвани като хранилища за оръжие и им разбиха всички НПЗ и бензиностанции до Днепър, като редовно унищожават типове с боеприпаси или ползвани като мобилни установки за изстрелване на дронове. Редовно дънят с реактивни дронове и балистика по цялата територия на 404 и най-вече по Киев.
09:00 08.09.2026
121 Антирашист4393
До коментар #78 от "Хахаха!🎺🥳😀":Гушвай букета и отивай да чакаш рашистите !
09:00 08.09.2026
122 Олга
в опит да отвличат внимание от реалната ситуация в зона на конфликта, изопачава я и “аудитория получава информация, «приличаща на цирково представление». Шайката (институт) на Нюланд с това се занимава.
Коментиран от #125, #126, #127
09:00 08.09.2026
123 Явор Мудачков
09:03 08.09.2026
124 Анонимен
09:03 08.09.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Оленка, приветик
До коментар #122 от "Олга":Сделай мне ми нетик;))
09:05 08.09.2026
127 Сльiшиш
До коментар #122 от "Олга":Су ка, че мо дан - во кз ал - на Урал!
09:06 08.09.2026
128 Храбрите руски войници
09:07 08.09.2026
129 Путин
До коментар #78 от "Хахаха!🎺🥳😀":Аз тропам в дупка на двора. Традиционан руская ценност!
09:07 08.09.2026