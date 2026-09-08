И украинските военни, и свързан с Кремъл блогър доказаха лъжата в едно от най-скандалните твърдения на руския президент Владимир Путин за руския напредък в Донецка област.

Командирът на украинския 3-ти армейски корпус (АК), бригаден генерал Андрей Билецки, публикува видео на 7 септември, в което се вижда да говори в Святогорск (северно от Славянск) спокойно, демонстрирайки безспорен украински контрол над това селище. Противно на твърденията на Путин от 1 септември, че руските сили са го превзели.

Билецки заяви, че украинските сили контролират Святогорск и че Украйна смята селището за "тилово".

От "Института за изследване на войната" (ISW) имат доказателства, че най-близките до Святогорск руски сили в края на пролетта/началото на лятото на 2026 г. са били на 13 километра.

Многобройни съобщения сочат, че настоящата руска линия е още по-далеч сред продължаващите украински контраофанзивни операции. На 5 септември руски източник публикува архивни и манипулирани кадри, вероятно в подкрепа на Путин, но руски блогър отговори в същия ден и отрече руските сили да поддържат позиции дори близо до Святогорск.

Такива лъжи подкрепят Кремъл, за да засили позицията на Русия в преговорите.

Руските блогъри продължават да подчертават последиците от руската култура на лъжа - "красиви репортажи", които всъщност вредят на военните операции.

Кремъл обаче продължава да настоява, изисквайки пълна капитулация на Украйна и оттеглянето ѝ от Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска области, включително големи и гъсто населени райони, които руските сили никога не са окупирали.

Путин заяви на 1 септември, че разбирането му за бойното поле е "съвсем обективно", но въпреки това продължава да прави абсурдни твърдения за измислени руски победи.

Преговорите за осигуряване на траен и дълготраен мир, към който президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се стреми, не могат да се основават на руски лъжи.

Те могат да се основават само на действителните реалности на бойното поле и реалната траектория на войната, която не е в полза на Русия.