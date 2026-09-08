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Русия няма доказателства за напредъка в Донецка област
  Тема: Украйна

Русия няма доказателства за напредъка в Донецка област

8 Септември, 2026 07:18 2 012 129

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Руските блогъри продължават да подчертават последиците от руската култура на лъжа - "красиви репортажи", които всъщност вредят на военните операции

Русия няма доказателства за напредъка в Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

И украинските военни, и свързан с Кремъл блогър доказаха лъжата в едно от най-скандалните твърдения на руския президент Владимир Путин за руския напредък в Донецка област.

Командирът на украинския 3-ти армейски корпус (АК), бригаден генерал Андрей Билецки, публикува видео на 7 септември, в което се вижда да говори в Святогорск (северно от Славянск) спокойно, демонстрирайки безспорен украински контрол над това селище. Противно на твърденията на Путин от 1 септември, че руските сили са го превзели.

Билецки заяви, че украинските сили контролират Святогорск и че Украйна смята селището за "тилово".

От "Института за изследване на войната" (ISW) имат доказателства, че най-близките до Святогорск руски сили в края на пролетта/началото на лятото на 2026 г. са били на 13 километра.

Многобройни съобщения сочат, че настоящата руска линия е още по-далеч сред продължаващите украински контраофанзивни операции. На 5 септември руски източник публикува архивни и манипулирани кадри, вероятно в подкрепа на Путин, но руски блогър отговори в същия ден и отрече руските сили да поддържат позиции дори близо до Святогорск.

Такива лъжи подкрепят Кремъл, за да засили позицията на Русия в преговорите.

Руските блогъри продължават да подчертават последиците от руската култура на лъжа - "красиви репортажи", които всъщност вредят на военните операции.

Кремъл обаче продължава да настоява, изисквайки пълна капитулация на Украйна и оттеглянето ѝ от Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска области, включително големи и гъсто населени райони, които руските сили никога не са окупирали.

Путин заяви на 1 септември, че разбирането му за бойното поле е "съвсем обективно", но въпреки това продължава да прави абсурдни твърдения за измислени руски победи.

Преговорите за осигуряване на траен и дълготраен мир, към който президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се стреми, не могат да се основават на руски лъжи.

Те могат да се основават само на действителните реалности на бойното поле и реалната траектория на войната, която не е в полза на Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    105 18 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    Коментиран от #16, #23

    07:18 08.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 златен кенеф

    79 13 Отговор
    Хахахаха хахахах хахахаха.

    07:19 08.09.2026

  • 4 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    102 20 Отговор
    Добре ли спахте у метрото построено от СССР.

    Коментиран от #19, #58

    07:20 08.09.2026

  • 5 НАМА ККАВО ДА ЧАКАШ

    78 16 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Взимай картечницата и бегай да защитаваш зеленото. На ДРАПАТИ му трябват хора.

    07:21 08.09.2026

  • 6 Ех,

    21 86 Отговор
    Путя, Путя, Ратклиф дойде на крака да ти го каже, но на теб ти е все тая че само този месец над 100 000 човешки съдби ще бъдат погубени.

    Коментиран от #108

    07:23 08.09.2026

  • 7 7676

    83 14 Отговор
    Институт! Верно ли бе!? Интересно ще е да се наблюдава как ще ближете подметките на Путин?

    07:24 08.09.2026

  • 8 Примати

    20 93 Отговор
    Украинските сили успяха да принудят руската армия да се изтегли на изток от река Жеребец. Така град Лиман е спасен. В този район през последните няколко седмици Украйна освободи 200 квадратни километра. Само споменавам , че този успех съвпада като време с редовните удари на Украйна срещу руската логистика , както и по стратегически обекти като рафинерии. Съвпада и с информацията , че Русия мобилизира по 30 000 войници на месец а губи по около 36 до 37 000 войници на месец.

    Коментиран от #15, #17, #22, #25, #27, #107

    07:25 08.09.2026

  • 9 Някой

    96 14 Отговор
    Русия не е длъжна да ви дава доказателства. Войната се печели на фронта, а не на медийния пазар.
    А Русия си напредва на истинския фронт

    Коментиран от #33, #61

    07:25 08.09.2026

  • 10 Европа

    15 67 Отговор
    Руското командване е вечно пияно сволачи ...

    07:25 08.09.2026

  • 11 Хм...

    85 12 Отговор
    Абе, я някой да ми напомни кога xoxoлите си признаха за загубен град? Кога зеле наркомана се изтипоса пред камерите на телевизията и каза: ами скъпи сънародници руснаците превзеха Мариупол. Руснаците превзеха Бахмут. Руснаците превзеха Покровск.

    07:25 08.09.2026

  • 12 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    72 13 Отговор
    В момента в две големи пълни обкръжения на фронта си попаднали над 6000 всушника.

    Коментиран от #20

    07:26 08.09.2026

  • 13 Ами

    58 11 Отговор
    Понеже траекторията на фронта не била в полза на Русия и затова бандерите искат преговори по сегашните граници на фронта,за да спасят 15 процента от Донбас:)

    07:28 08.09.2026

  • 14 Пълен Провал

    56 10 Отговор
    То и за Бахмут ги разправяха същите....

    07:28 08.09.2026

  • 15 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    57 14 Отговор

    До коментар #8 от "Примати":

    Е ясно, че окраина едва ли ще изкара зимата.

    07:29 08.09.2026

  • 16 Възраждане

    20 56 Отговор

    До коментар #1 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Прочети статията и ще разбереш за успехите на ... ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА и ..тръчи - лажи... педофила!
    Лъжи, измишльотини и след 13 г.. още превземаме Донбас.
    Хахахаха
    Но не се отчайвай, утре пак ще превземаме Купянск, Покровск, Малая Токмачка, Константиновка и т.н

    Коментиран от #18, #32, #40, #112

    07:29 08.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А ЗА УСПЕХЕТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ

    46 8 Отговор

    До коментар #16 от "Възраждане":

    От коя статия да разбера?

    Коментиран от #36, #37

    07:32 08.09.2026

  • 19 Ватата

    14 33 Отговор

    До коментар #4 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    Какво общо има СССР с Русия бе

    07:33 08.09.2026

  • 20 Туй нЯщо

    12 33 Отговор

    До коментар #12 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Требе да е некаде около.. Лиса бон, да? )))
    Що ли дъртата Пердуха пак го хващат във .. поредната лъжа?!?
    Хихихихихи

    Коментиран от #116

    07:33 08.09.2026

  • 21 БРИТАНСКАТА ВОЙНА В НОВОРУСИЯ

    51 10 Отговор
    Е тотален провал, но ще е до последния окраинец.

    07:33 08.09.2026

  • 22 Хе хе...

    47 8 Отговор

    До коментар #8 от "Примати":

    Значи следващия обмен на тела на загинали военни няма да е 1000÷25/40 в полза на руснаците, а ще е точно обратното, така ли бе розАв? Навит ли си да вържем по някое евро, че съотношението ще продължи да е 15/20, че и повече покойни бандерчета към един руснак? Както е вече години наред. Или пак ще се скриеш като мишка при следващата обмяна на загинали?

    07:34 08.09.2026

  • 23 Бат Петьо Парчето

    6 30 Отговор

    До коментар #1 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    ЗАПРИ СЕ БЕ ДРУГАРЮ,ОТ ТЕЯ КАЛНИ СВИРКИ ОТКАЧИ

    Коментиран от #28

    07:34 08.09.2026

  • 24 СКОРО И ОДЕСА

    48 5 Отговор
    Ще бъде освободена.

    Коментиран от #113

    07:34 08.09.2026

  • 25 Ами

    41 7 Отговор

    До коментар #8 от "Примати":

    Този успех дето си съчинил съвпада ли с това ,което искаха бандерите като отхвърлиха Минските споразумения и сегашните граници на фронта устройват ли ги или знаят,че още руска земя ще връщат и затова искат преговори и спиране на огъня по сегашните граници на фронта:)Понеже 20 процента върната руска територия,колкото цяла България,не било много:))))

    07:34 08.09.2026

  • 26 Някой си

    42 4 Отговор
    И от какъв зор да ви дава доказателства бе !???? Всички виждат как се гърчите, ама вие викате не бе така си танцуваме!

    07:35 08.09.2026

  • 27 Руснак

    20 6 Отговор

    До коментар #8 от "Примати":

    И список входящих в эти 200 километров населённых пункта, пожалуйста.

    07:36 08.09.2026

  • 28 ХУНТАТА СЕ РАЗПАДА

    45 6 Отговор

    До коментар #23 от "Бат Петьо Парчето":

    Главният прокурор на Украйна подаде оставка след разследване за корупция. Денацификацията иде и ще бъдете излекувани.

    07:37 08.09.2026

  • 29 Шорт

    32 2 Отговор
    Пак пропаганда!

    07:37 08.09.2026

  • 30 Ясно, укромедиите щом казват вервайте))

    41 5 Отговор
    Истината е точно обратното на това което казват укромедиите ! Русия губи войната , а фронтът върви на запад! В България никой не вярва на това което казват укронацистите! Ще пишат лъжи до последния грант или докато руснаците потропат на вратата на русофобскифакти

    Коментиран от #43

    07:37 08.09.2026

  • 31 Kaлпазанин

    39 5 Отговор
    А имате ли доказателства ,защо евреина в Киев вие на умряло ,и защо Киев гори ,идва ден за разплата и ще се започне от лъжливите медии

    07:38 08.09.2026

  • 32 Ами

    31 5 Отговор

    До коментар #16 от "Възраждане":

    Да,те затова бандерите искат спиране на огъня по сегашните граници на фронта:)))А границите на фронта си вървят по на Бисмарк предупрежденията за първите предложения на руснаците:)))И щом 20 процента върната руска територия колкото цяла България е малко ,може и още:)))

    07:39 08.09.2026

  • 33 Тъжна картина

    9 34 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Напредва казваш. За 5 години и милион и половина жертви къде е напреднала? Заради омперските амбиции на треторазряден милиционер толкова страдание. А той се крие като мишка в бункера.

    07:42 08.09.2026

  • 34 СЛАВАТА НА ОКРАИНЕТО

    36 5 Отговор
    Разкритията за мащабни престъпни мрежи, в които работят над 60 000 души в страната по данни на международни организации доведоха да оставка на главния прокурор в окраина.
    Престъпната хунта защитава европейските ценности.

    07:42 08.09.2026

  • 35 Българин

    7 35 Отговор
    Фронта това лято не мръдна! Това е основната причина, руската войскат да премине изцяло към терор срещу населението във вътрешността на Украйна.

    Коментиран от #47

    07:42 08.09.2026

  • 36 Фръчилото

    7 36 Отговор

    До коментар #18 от "А ЗА УСПЕХЕТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Първо освободи всички пристанища в Крим от монголски корабли, подводници и катери! ( 54 бойни монголски корабли..,2 подводници и 224 танкери и танкерчета)Опраска всички 57...НПЗ та, КРИМ е изцяло под Украински контрол!
    Наложи Ембарго, Режим и купони в целият монголски Хаганат
    Хахахаха

    Коментиран от #120

    07:42 08.09.2026

  • 37 ганди

    5 15 Отговор

    До коментар #18 от "А ЗА УСПЕХЕТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Никога нищо няма да разберете.
    Орисия!

    Коментиран от #42

    07:43 08.09.2026

  • 38 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    34 6 Отговор
    Един еврей ги ограбва и ги праща да умират за британските интереси.

    07:44 08.09.2026

  • 39 Охобохо

    5 24 Отговор
    Не мога да разбера защо се говори за успехи от едната и другата страна, когато хиляди загиват заради имперските амбиции на един дребосък. Русия без бензин, Украйна без ток...

    07:44 08.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пешо

    6 24 Отговор
    От кой етаж на Кремъл ще скочи путин

    07:46 08.09.2026

  • 42 КЛИЧКО

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "ганди":

    Не можеш да намериш нещо, което го няма.

    07:46 08.09.2026

  • 43 Българин

    6 31 Отговор

    До коментар #30 от "Ясно, укромедиите щом казват вервайте))":

    В България ни е ясно че в РФ има диктатура ,която изби милиони руснаци и украинци. А една плешива косатка може да си разказва прикази колкото иска и да се преоблича като военен без да е служил в армията.

    Коментиран от #50

    07:47 08.09.2026

  • 44 Ицо нафтата

    5 19 Отговор
    Товарищи, дъл пристигна вече цистерната с беГзин от Индия?

    07:49 08.09.2026

  • 45 И кое е му е извънредно!

    24 5 Отговор
    Че сте си получили поредния хонорар за поредната лъжа и русофобска статия!

    Коментиран от #46

    07:50 08.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Зевзек

    23 3 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    "Фронта това лято не мръдна!"

    Ха ха ха от посолството ли те увериха че не е мръднал. Можеш ли ми каза от къде ви копат такива обратното на остри.

    07:56 08.09.2026

  • 48 Копейка в шок

    4 20 Отговор
    А какво да кажем ние родните коленопреклонни копейки, които месим питки на пресъхналия Дунав с мечта да видим поне една ушанка или един прегладнял с.кореец.....и шараните изчезнаха от Дунав.Без ръце останах.....мъка копейска.

    Коментиран от #52

    07:56 08.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ФАКТ

    5 14 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    Старост- нерадост! Хахахаха
    НЕВНЯТНИЯ...Попай Педофил Моряка тотално си е...ушел! Нечленоразделна реч, фъфлене, скимтене, косатки, бели мечки и тотален Хаос в монголската лисава кратуна! Тоа...си УЙДЕ...
    Хахахаха

    Коментиран от #53

    07:58 08.09.2026

  • 51 Ъъъ

    19 1 Отговор
    "Русия няма доказателства за напредъка в Донецка област"

    Че откога някой трябва да има доказателства за каквото и да било? Това нещо ново ли е?🤔

    Коментиран от #57

    07:59 08.09.2026

  • 52 Козяче

    16 1 Отговор

    До коментар #48 от "Копейка в шок":

    Пък какво да кажем ние козячетата като чакаме господарите ни да отворят един проток - пък ни казаха че били най-великите

    07:59 08.09.2026

  • 53 Учуден

    10 2 Отговор

    До коментар #50 от "ФАКТ":

    За перчема ли говориш или за деменцията

    08:00 08.09.2026

  • 54 Бай той Толстой

    19 3 Отговор
    Затова отидоха американците на пожар до Москва 😁😁😁. Защото няма напредък.Тая зима ще бъде забавба.

    Коментиран от #70

    08:02 08.09.2026

  • 55 факуса

    17 1 Отговор
    ха ха института за лъжи се събуди,кога почва производството ма патриотите в осрайна,а грипените и миражите,явно са мираж осрански

    08:02 08.09.2026

  • 56 точка

    14 1 Отговор
    То пък вие какви доказателства приемате???? Никакви, естественно. Както и Никакви доказателства Не давате при вашите обвинения.

    08:02 08.09.2026

  • 57 Зевзек

    13 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ъъъ":

    Е друго си е зеления да показва "доказателства" и да се снима пред табелите на разни градове ама едни камиони се появяват от нищото зад него.

    08:03 08.09.2026

  • 58 Антирашист 4392

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    Така са питали и фашистите през всв !

    Коментиран от #60

    08:04 08.09.2026

  • 59 Запознат

    20 2 Отговор
    Значи няма никакви доказателства за напредъка на руснаците ама краварите всичките се изредиха на килимчето пред Путин - ама статията е за нашите жълтопаветници че съвсем овесиха носове напоследък - малко да им повдигне духа.

    08:06 08.09.2026

  • 60 Помнещ

    15 3 Отговор

    До коментар #58 от "Антирашист 4392":

    Не фашистите до края са говорели че побеждават също като зеления сега и нашите козячета.

    08:08 08.09.2026

  • 61 Антирашист 4393

    4 15 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Всичките копейки гушнете букетите и вървете да чакате рашистката армия !

    Коментиран от #66

    08:09 08.09.2026

  • 62 Обективен

    14 2 Отговор
    Интересно кога ще има статия за украинските лъжи.

    08:09 08.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Фактите говорят:

    2 10 Отговор
    От началото на тази год. ..до сега, монголите са завзели 234 км² !
    В същото време, ЗСУ е ОСВОБОДИЛО...768 км² .
    НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД!
    НИТО ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ ЗАЯВЕНА ОТ ТРИДНЕВНИЯ ПЕДОФИЛ!
    ФАКТ

    Коментиран от #72

    08:10 08.09.2026

  • 65 Русия ли?

    3 9 Отговор
    Страната на лъжите!

    Коментиран от #67

    08:11 08.09.2026

  • 66 Избирател

    10 3 Отговор

    До коментар #61 от "Антирашист 4393":

    Поздравям жълтопаветния планктон с победата на АзГ - сега тихичко може да си ревът.

    08:11 08.09.2026

  • 67 Питащ

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Русия ли?":

    Я ми кажи колко пъти "победихте" Иран пък тогава казвай коя е страната на лъжите.

    08:12 08.09.2026

  • 68 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Билецки даде доказателствата, сега чакаме бункерния да пусне някой фейк от калното мазе!

    08:12 08.09.2026

  • 69 И Преди и сега

    3 2 Отговор
    има обаче доказателства че са НЕМОЖАЧИ

    08:13 08.09.2026

  • 70 НЕМОЖАЧи.ру

    5 7 Отговор

    До коментар #54 от "Бай той Толстой":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация

    08:14 08.09.2026

  • 71 Kaлпазанин

    5 8 Отговор
    А с мала токмачка какво стана, 12та година ватата боксува пред нея, а копейки!

    Коментиран от #74

    08:15 08.09.2026

  • 72 Учуден

    8 3 Отговор

    До коментар #64 от "Фактите говорят:":

    "ЗСУ е ОСВОБОДИЛО...768 км²"

    Поне един град няма ли в тия 768 квадратни километра че да ни информираш кой е тоя "освободен" град. Или това не ти го казаха на брифинга.

    08:15 08.09.2026

  • 73 анонимен

    9 3 Отговор
    Институт за изследване на войната?! Я по-сериозно!

    08:15 08.09.2026

  • 74 Зевзек

    5 4 Отговор

    До коментар #71 от "Kaлпазанин":

    "12та година ватата боксува пред нея"

    Е голямо буксуване - 2.5 милиона укри фира докато "ватата" буксува. от ТЦК вече не смогват да ловят пушечно месо.

    Коментиран от #79

    08:17 08.09.2026

  • 75 Ццц

    8 3 Отговор
    ISW имат доказателства, че руснаците нямат доказателства, евроатланти! За останалото се разчита на интелекта и въображението ви! 🤣 ВСУ имат архивни и манипулирани кадри от 2016 г., на които украинския главнокомандващ е по хавайка и джапанки на панаира в Святогорск и съвсем спокойно си стреля пж капачки на стрелбищет и си говори с човека, който му зарежда пушката! Отново се разчита на интелекта ви за останалото, евроатланти! Информацията е потвърдена и от един руски блогър! Това изречение вероятно също е за вас, защото може би Путин има друга информация. Но може би! 🤣🤣🤣 Егати новинарската медия!

    08:18 08.09.2026

  • 76 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    6 3 Отговор
    Ето ви доказателства - дори снимката на украинския танк е взета от статия на британското издание Гардиън през 2023 година, тоест преди повече от 3 години.
    Тук се разпространява изключително примитивна русофобна пропаганда, предназначена за най-ниско интелигентната част от българите.

    Коментиран от #80

    08:18 08.09.2026

  • 77 Обективен

    9 3 Отговор
    Руснаците винаги са губили пропагандните воини,затова пък са печелили истинските.

    08:18 08.09.2026

  • 78 Хахаха!🎺🥳😀

    6 3 Отговор
    Урките спят в метрото, а фюрерът им се изтропа в златната тоалетна.

    Коментиран от #121, #129

    08:22 08.09.2026

  • 79 Ццц

    5 2 Отговор

    До коментар #74 от "Зевзек":

    Има бая по нашите плажове, а гледам, че по турските плажове руснаци и украинци също воюват! Но на маса и срещу опушеното месо на от дюнер кебапа! В окопите почти не останаха от коалицията на желаещите и се попълват от коалицията на нежелаещите, които отиват и се предават директно на руснаците, защото си ги имат за по свои от режима на наркомана! Това за тези, които още се чудят какво означава "денацификация". Просто покана за тези, които мразят руснаците: "елате да се бием, като искате, че да останат само такива, които не искат".

    08:24 08.09.2026

  • 80 Ццц

    3 13 Отговор

    До коментар #76 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Най-ниско интелигентната част се наричат "експерти" от нашите правоверни медии. Това са хора, които са убедени, че цените по родните магазини не са мръднали, откакто купуваме БГ домат от Турция с евро, а новите за тройни цени е руска пропаганда! 🤣🤣🤣

    08:29 08.09.2026

  • 81 Накратко

    15 4 Отговор
    Лъжите на кремълската, фашистка хунта и нейните симпатизанти са абсурдни и елементарни като авторите си.

    Коментиран от #86

    08:30 08.09.2026

  • 82 Рублевка

    4 15 Отговор
    Нито на руската армия е приятно да убива хора, които са външно като тях и говорят на същия език, нито на украинската армия. Украинците са принудени с побоища и дрога. Има безброй филмчета във Фейсбук как ги бият и влачат в бусовете. Как крещят за помощ и се молят...

    08:31 08.09.2026

  • 83 ПО- ГОЛЯМО ДОКАЗАТЕЛСТВО

    14 4 Отговор
    От... 13 годишната ....3 ДНЕВНА ДВИЖУХА на напикаващата се старуха У Йло и Ким ГАЗО в... ДОНБАС, къде?!?
    АааааааХахахаха
    Аре са се ...надъхвайте, надничаре
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #88

    08:31 08.09.2026

  • 84 Интересно

    5 11 Отговор
    Дали е потвърдена от независим източник информацията?Нали така обикновено пишете ,когато 4хx губи някъде и след това рязко забравяте за това направление.Вече 5 година виждаме уж тези независими репортажи.За цели градове лъжехте как не били превзети и давахте инфо от същата тази фалшива ISW.

    Коментиран от #92

    08:31 08.09.2026

  • 85 КТИГА ЛЪГАХТЕ БЕ

    5 5 Отговор
    ЩОМ РУСИЯ ГУБИ ВОЙНАТА , ЩО НЕНСКА КРЕМЧЕВА И ХАРИЗАН БЪЛВАТ ЗМИИ И ГУЩЕРИ ПО РУСКИЯ БОТУШ !?

    Коментиран от #91

    08:32 08.09.2026

  • 86 Това са безспорни

    7 1 Отговор

    До коментар #81 от "Накратко":

    Факти.

    Коментиран от #94

    08:33 08.09.2026

  • 87 Една подробност ☝️

    8 3 Отговор
    На кремълската, долнопробна пропаганда вярват само глупаците и продажниците.

    08:35 08.09.2026

  • 88 Фактите говорят:

    9 3 Отговор

    До коментар #83 от "ПО- ГОЛЯМО ДОКАЗАТЕЛСТВО":

    Спор няма. От 26 г. управление на Фюрера край блатата, половината /13 г/преминава в Без- аналогов щурм на... Донбас и... пи ЗДЕЦ!
    👍😄

    08:35 08.09.2026

  • 89 Няма край руският позор

    7 3 Отговор
    Няма!

    08:36 08.09.2026

  • 90 Рублевка

    2 7 Отговор
    Следствения комитет на РФ събира данни за всяко убийство на цивилни и на фронта. Всички виновни ще бъдат наказани. В сибирската каторга ще ги научат да обичат Русия и Путин.

    Коментиран от #95

    08:37 08.09.2026

  • 91 Просто хората

    5 3 Отговор

    До коментар #85 от "КТИГА ЛЪГАХТЕ БЕ":

    Коментират безпомощната фашистка Секта в кремля и жалката монголоидна сбирщина от москалья и Оризо-Гризачи на Ким

    08:38 08.09.2026

  • 92 Мишел

    3 5 Отговор

    До коментар #84 от "Интересно":

    Най-трудна е петата година от тридневната аперация?

    Коментиран от #98, #106

    08:40 08.09.2026

  • 93 Стига бе

    1 3 Отговор
    Пак ли съм проспал действителните реалности на бойното поле и реалната траектория на войната, която не е в полза на Русия? Явно е така щото сега вече е есен а хората пишат за "края на пролетта/началото на лятото на 2026 г".

    08:40 08.09.2026

  • 94 Абе

    3 3 Отговор

    До коментар #86 от "Това са безспорни":

    Проблемът е само,че такива почват да се оказват и много от самите бандери и да признават неполиткоректни факти:))))Да не говорим за Тръмп и сие,Мъск и баща и в Европа вълната ,която се надига:)Разбира се,май и бандерите искат преговори по сегашните граници на фронта,за да спасят 15процента от Донбас,май и те нещо са съмнителни:))))

    Коментиран от #102

    08:41 08.09.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Явор Мдачков

    2 0 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #101

    08:41 08.09.2026

  • 97 Той и Дзиленски на 5 пътечки

    2 5 Отговор
    се снимаше до табелите, па се оказа че е генерирано с изкуствения интелект фейковонто видео и след ден града до който се снимаше се оказваше стратегически ненужен. А, иначе за правдата, 1700 от 2500 са в големия чувал в Харковска област, при Славянск руските братя са на 3 км, при Краматорск са та 4 км, и вече се водят улични боеве в Дружковка и то в централната част, а това е полуобхват на Славянско-Краматорската агломерация. Този некадърен институт се занимава само с гьобелсова пропаганда и нищо друго. Който е тъп и глупав да му вярва.

    08:42 08.09.2026

  • 98 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "Мишел":

    То затова и преговорите трудни по новите граници на фронта:)))

    08:43 08.09.2026

  • 99 Удри копейката с лопатЕто!

    4 2 Отговор
    Удри !!!

    Коментиран от #103

    08:43 08.09.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Рублевка

    1 6 Отговор

    До коментар #96 от "Явор Мдачков":

    Сега е "перемога". Украинците настъпват към Кииф.

    08:44 08.09.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Шафьоро

    3 0 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    08:48 08.09.2026

  • 106 Въпрос

    2 5 Отговор

    До коментар #92 от "Мишел":

    Това с 3 дневната операция още ли не разбрахте,че официално никой не го е казвал?
    Да попитам тогава защо никой не пише и подиграва така на рижавия и операцията му в протока дето уж вече побеждава за 100 път ?

    Коментиран от #111

    08:48 08.09.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 0407

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ех,":

    над 100 или под 200-300......".вервайте ми."...

    08:51 08.09.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Урките

    4 2 Отговор
    са руските цигани. Лъжат, крадат и живеят в чужбина на социал.

    08:52 08.09.2026

  • 111 Куесчън

    2 1 Отговор

    До коментар #106 от "Въпрос":

    Напиши: 2 ДНЯ в КИЕВЕ и чети
    Ха-ха-ха

    08:53 08.09.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 м даааа

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "Антирашист 4392":

    себе си имаш в предвид,нали?

    08:57 08.09.2026

  • 116 Мариупол още ли

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Туй нЯщо":

    браните?Покровск и Бахмут и тях, нали?

    08:58 08.09.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Горкото Пyти

    2 0 Отговор
    Кой не го е хванал, той не го е обманул, надул и кинул като употребена тоалетна хартийка.

    Това само укро-агенти можа да са му набутали информация такава, че да се изложи така в лъжа.

    09:00 08.09.2026

  • 120 Изпушило ти е това което е остатало

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Фръчилото":

    в кухата ти хралупа на раменете. Руснаците прекъсна а излаза на WCкрайна на Черно море и те певнаха, че не могат да изнасят зърно за Африка, унищожиха им всички пристанища и им прекъсна а всякаква логистика към морето и Дунав, както и сухопътната граница с мамалигарите, редовно им унищожават центровете на Нова почта използвани като хранилища за оръжие и им разбиха всички НПЗ и бензиностанции до Днепър, като редовно унищожават типове с боеприпаси или ползвани като мобилни установки за изстрелване на дронове. Редовно дънят с реактивни дронове и балистика по цялата територия на 404 и най-вече по Киев.

    09:00 08.09.2026

  • 121 Антирашист4393

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Гушвай букета и отивай да чакаш рашистите !

    09:00 08.09.2026

  • 122 Олга

    0 2 Отговор
    Бивш анализатор на ЦРУ (26 години в ЦРУ) Рэй Макговърн обвинява западни държави
    в опит да отвличат внимание от реалната ситуация в зона на конфликта, изопачава я и “аудитория получава информация, «приличаща на цирково представление». Шайката (институт) на Нюланд с това се занимава.

    Коментиран от #125, #126, #127

    09:00 08.09.2026

  • 123 Явор Мудачков

    0 0 Отговор
    Да напише памфлет, че руснаците са пред Париж. А АзГ спечели изборите в Австрия.

    09:03 08.09.2026

  • 124 Анонимен

    2 1 Отговор
    На Русия не й трябват доказателства, а капитулация на Украйна, която предвид предстоящия зимен сезон ще е скоро.

    09:03 08.09.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Оленка, приветик

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Олга":

    Сделай мне ми нетик;))

    09:05 08.09.2026

  • 127 Сльiшиш

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Олга":

    Су ка, че мо дан - во кз ал - на Урал!

    09:06 08.09.2026

  • 128 Храбрите руски войници

    0 1 Отговор
    На които всяка втора дума е цинизъм, напредват.

    09:07 08.09.2026

  • 129 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Аз тропам в дупка на двора. Традиционан руская ценност!

    09:07 08.09.2026

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