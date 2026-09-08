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Тита и мистериозното ѝ гадже направиха сериозна стъпка във връзката си (СНИМКИ)

Тита и мистериозното ѝ гадже направиха сериозна стъпка във връзката си (СНИМКИ)

8 Септември, 2026 12:58 1 306 11

  • тита-
  • певица-
  • татуировка-
  • гадже-
  • мъж

Певицата и новият ѝ мъж си татуираха инициалите си

Тита и мистериозното ѝ гадже направиха сериозна стъпка във връзката си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Певицата Тита и новото ѝ мистериозно гадже решиха да направят връзката си още по-специална, като направят една перманентна стъпка. Двойката се сдоби с чисто нови романтични татуировки с инициалите един на друг.

На ръката на изпълнителката вече стои буквата „Д“ – първата буква от името на любимия ѝ. Тита обаче продължава да пази самоличността му в тайна и не издава какво е името му. Половинката на звездата пък си татуира буквата „Х“ – от Христина, каквото е истинското име на певицата.

Влюбената изпълнителка единствено издава едно още по-специално измерение на жеста им - това е първата татуировка на мъжа, което поставя Тита на първо място и в живота, и на кожата му.

Тита и мистериозното ѝ гадже направиха сериозна стъпка във връзката си (СНИМКИ)


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 раз

    3 0 Отговор
    Направили сатутатутаохохняколкопъти.

    13:06 08.09.2026

  • 3 Да бе !

    6 2 Отговор
    Един паралия, между чичак и дедак, срар и с шкембе е довел на острова една удивителна красавица на около двадесетина. Все му говореше колко го обича, все го пазеше....... ама ме заглеждаше винаги, когато този не можеше да види. И снощи ми падна згода, та го напих като куче!!! Завлякохме го до стаята, и после..........
    Ако го боли главата сега, това не е от пиенето, а защо са започнали да му растат...... израстъци!

    Коментиран от #10

    13:08 08.09.2026

  • 4 Спиро

    5 2 Отговор
    Пропаднала работа..

    Коментиран от #11

    13:10 08.09.2026

  • 5 гост

    9 0 Отговор
    Певицата Тита и спирам да чета повече.

    13:17 08.09.2026

  • 6 Без Татуировки

    8 0 Отговор
    Стига с тия татуировки... Трябва с закон за ЗАБРАНЯТ слагането на ТАТУИРОВКИ по тялото.. От тях човек става като цигганин- Наркоман- и вътрешно, и външно.
    А за Тита, се надявам да НЕ се занимава с някой циггански турчин !! Трябва да попита и за ИМЕНАТА на бащата и на дядото на тоя, защото много турци ЛЪЖАТ....

    13:17 08.09.2026

  • 7 Абе

    9 2 Отговор
    Тава тита в превод от англиски цица ли означава?

    13:18 08.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Малее

    5 0 Отговор
    представям си как ми гълта

    14:02 08.09.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да бе !":

    Евалла, пич! Поздравления!🥳

    14:22 08.09.2026

  • 11 Биби Природно Бедствие

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Спиро":

    Направили били сериозна стъпка във връзката си - викам си направили са си близнаци...а пък то...

    14:30 08.09.2026