Стоилов: Това бе най-лошият мач през трите ми години в Гьозтепе

Треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов говори след тежката загуба с 2:4 от Газиантеп в Измир. "Жълто-червените" стартираха много слабо сезона, като до момента имат една точка след първите си четири мача.

"Беше много лош ден. Всичко се разви лошо. Може би това беше най-лошият мач през трите ми години тук. Направихме много грешки. Намираме се в труден и опасен процес. Всички заедно трябва да бъдем много умни. За да обърнем тази ситуация, цялото семейство на Гьозтепе трябва да се обедини. Имаме нужда от подкрепата на цялото семейство на Гьозтепе", започна Стоилов.

„Всички възможни грешки, които можехме да направим, направихме в началото на мача. Наистина на терена не можахме по никакъв начин да отразим стила на игра на Гьозтепе. Същевременно и в атаката, и в защитата загубихме всички двубои. Не само в защитата, но и нападателите ни загубиха всички двубои и това ни създаде големи проблеми", добави той.

"Не е важно един играч да направи грешка. Особено ако говорим за Еге, мисля, че днес другите защитници направиха повече грешки от Еге. Но аз предприех тази промяна, за да защитя психиката му и менталното му здраве. Що се отнася до вратаря Лука, решението за смяна го взех аз като треньор. Видях реакцията към него, реакцията на феновете. Смятам, че това го е засегнало лошо и е засегнало и отбора лошо, затова взех това решение за промяна", каза Стоилов за смените на полувремето на Еге Йълдъръм и Лука Гугешашвили.

"Както винаги съм подчертавал, защитата започва от нападателите. Когато Сонко и Годой се върнат след контузиите, мисля, че в защитен план ще бъдем много по-силни. Те преминаха подготовителния лагер заедно с отбора. Освен това Годой е играч, който познава отбора много добре. Абсолютно вярвам, че с връщането им защитната ни линия ще бъде много по-стабилна. Таха и Еге всъщност са много млади играчи. Може би в момента върху тях има малко повече натиск. Тук имаме и Бокеле. Той също е опитен играч, който играе с нас отдавна. Както споменах по-рано, истинската ни сила там всъщност ще се прояви, когато играчите ни, върнали се от контузии, се присъединят към отбора", добави Стоилов.