Изправи се.БГ: За да работи “справедливата стойност”, трябват санкции

Гражданската платформа Изправи се.БГ внесе становище до министъра на икономиката, инвестициите и индустрията по проекта на Методика за определяне на справедливата стойност на стоките по чл. 68п, ал. 6 ЗЗП, като настоява за промяна на формулата преди внасянето ѝ в Министерския съвет.

От Изправи се.БГ посочват, че подкрепят самата идея за въвеждане на справедлива стойност, но предупреждават, че в сегашния си вид Методиката ще произведе показател, който единствено потвърждава днешните цени - вместо да свали надценки, които според секторния анализ на Комисията за защита на конкуренцията достигат 91% при млечните продукти, 89% при яйцата, 135% при минералната вода и 73% при каймата.

„Държавата не може да противопостави на надценки от над 100% показател, който не поражда нищо”, заявява председателят на Изправи се.БГ Мая Манолова.

Основните съображения на Изправи се.БГ:

Методиката не предвижда никакви последици при завишени цени;

списъкът от 17 наблюдавани продукта е твърде тесен и не включва продукти като кашкавал, масло, захар;

диапазонът на допустимо отклонение +/- 10% от справедливата стойност на практика измества прага нагоре;

използваната цена на едро в основата на Методиката се изчислява през борсовите цени според ДКСБТ, а не през реалната нетна доставна цена, с която веригите действително купуват след отстъпки, бонуси и такси за листване;

нормата на печалба на веригите, изведена от френския опит, гарантира на веригите доходност над средната за Европа.

компонентът “европейски ценови паритет” сравнява продукти със сходни в европейските пазари, но без проверка за еднакъв състав - например киселото мляко попада в една категория с гръцкия йогурт, който е цеден и съдържа по-малко вода.

Изправи се.БГ настоява за ежедневен публичен регистър на търговците с цени над справедливата стойност, за задължение на КЗП да образува производство при устойчиво отклонение, за служебно сезиране на КЗК по Закона за защита на конкуренцията и за възможност за временни пределни надценки при системни нарушения.