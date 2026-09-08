Новини
България »
Изправи се.БГ: За да работи “справедливата стойност”, трябват санкции

Изправи се.БГ: За да работи “справедливата стойност”, трябват санкции

8 Септември, 2026 12:52 285 8

  • изправи се.бг-
  • справедлива стойност-
  • надценки

Това, че методиката не предвижда никакви последици при завишени цени е сред основните съображения на гражданската платформа

Изправи се.БГ: За да работи “справедливата стойност”, трябват санкции - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гражданската платформа Изправи се.БГ внесе становище до министъра на икономиката, инвестициите и индустрията по проекта на Методика за определяне на справедливата стойност на стоките по чл. 68п, ал. 6 ЗЗП, като настоява за промяна на формулата преди внасянето ѝ в Министерския съвет.

От Изправи се.БГ посочват, че подкрепят самата идея за въвеждане на справедлива стойност, но предупреждават, че в сегашния си вид Методиката ще произведе показател, който единствено потвърждава днешните цени - вместо да свали надценки, които според секторния анализ на Комисията за защита на конкуренцията достигат 91% при млечните продукти, 89% при яйцата, 135% при минералната вода и 73% при каймата.

„Държавата не може да противопостави на надценки от над 100% показател, който не поражда нищо”, заявява председателят на Изправи се.БГ Мая Манолова.

Основните съображения на Изправи се.БГ:

Методиката не предвижда никакви последици при завишени цени;

списъкът от 17 наблюдавани продукта е твърде тесен и не включва продукти като кашкавал, масло, захар;

диапазонът на допустимо отклонение +/- 10% от справедливата стойност на практика измества прага нагоре;

използваната цена на едро в основата на Методиката се изчислява през борсовите цени според ДКСБТ, а не през реалната нетна доставна цена, с която веригите действително купуват след отстъпки, бонуси и такси за листване;

нормата на печалба на веригите, изведена от френския опит, гарантира на веригите доходност над средната за Европа.

компонентът “европейски ценови паритет” сравнява продукти със сходни в европейските пазари, но без проверка за еднакъв състав - например киселото мляко попада в една категория с гръцкия йогурт, който е цеден и съдържа по-малко вода.

Изправи се.БГ настоява за ежедневен публичен регистър на търговците с цени над справедливата стойност, за задължение на КЗП да образува производство при устойчиво отклонение, за служебно сезиране на КЗК по Закона за защита на конкуренцията и за възможност за временни пределни надценки при системни нарушения.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    2 0 Отговор
    Тази фекална грешка открадна много народни пари..!

    12:54 08.09.2026

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    За да работи “справедливата стойност”, трябват санкции , или поне да гръмне АЕЦа в козлодуй и да затрия тоя продажен матрял отДЕБИЛИ

    12:55 08.09.2026

  • 3 честен ционист

    0 0 Отговор
    Ганчо не вдева, че "справедливата стойност" се гарантира само с порцион и купонна система.

    12:55 08.09.2026

  • 4 Знаете ли какво искате?

    0 0 Отговор
    Направиха те хората омбутсман,ама не.Ако те питат,каква искаш да станеш?

    12:58 08.09.2026

  • 5 Със Санкции Не Става !

    1 0 Отговор
    А Само !

    С Ефективна Конкуренция !

    12:58 08.09.2026

  • 6 сред основните съоражения

    0 0 Отговор
    на гражданската платформа" е мисирката Ингилизова.

    12:58 08.09.2026

  • 7 Без майтап

    1 0 Отговор
    Справедливостта трябва да започне от Справедливото разпределение на народната пара. Който не работи няма да яде:-казва българската поговорка. Това се отнася и за тази Мая.

    13:00 08.09.2026

  • 8 в кратце

    0 0 Отговор
    В Харковска област има село Бузово.На някоя готина,руса, украинска славянка бузките.

    13:03 08.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове