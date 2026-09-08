Кременлиев за ЦСКА: Винаги когато даден отбор не върви, виновен е треньорът

Бившият футболист на Левски и ЦСКА Емил Кременлиев говори пред „Тема Спорт“ в навечерието на двубоя между двата тима за Суперкупата. Екскапитанът на армейците посочи основния проблем в тима. Той направи любопитна съпоставка между сини и червени, като отличи кои са силните им оръжия.

“Винаги когато даден отбор не върви, виновен е треньорът. Определено ЦСКА лъкатуши. Разчита на индивидуална класа. В един момент се получава, но в друг – не. Трепери се от тимове, с оглед класата на футболистите, които трябва да бъдат минавани на ходом. Червените се мъчат. Бранителите гледат мачовете. Не знам кой е правил селекцията. В дефанзивен план нещата в ЦСКА са много подценени. Може би са мислели, че в нападение ще вкарат четири, а в защита ще допуснат три, но така не става. В отбрана са под всякаква критика”, заяви Кременлиев.