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Кременлиев за ЦСКА: Винаги когато даден отбор не върви, виновен е треньорът

Кременлиев за ЦСКА: Винаги когато даден отбор не върви, виновен е треньорът

8 Септември, 2026 11:00 775 4

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  • футбол

Защитата е под всякаква критика

Кременлиев за ЦСКА: Винаги когато даден отбор не върви, виновен е треньорът - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Левски и ЦСКА Емил Кременлиев говори пред „Тема Спорт“ в навечерието на двубоя между двата тима за Суперкупата. Екскапитанът на армейците посочи основния проблем в тима. Той направи любопитна съпоставка между сини и червени, като отличи кои са силните им оръжия.

“Винаги когато даден отбор не върви, виновен е треньорът. Определено ЦСКА лъкатуши. Разчита на индивидуална класа. В един момент се получава, но в друг – не. Трепери се от тимове, с оглед класата на футболистите, които трябва да бъдат минавани на ходом. Червените се мъчат. Бранителите гледат мачовете. Не знам кой е правил селекцията. В дефанзивен план нещата в ЦСКА са много подценени. Може би са мислели, че в нападение ще вкарат четири, а в защита ще допуснат три, но така не става. В отбрана са под всякаква критика”, заяви Кременлиев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    2 7 Отговор
    Утре всички ще си спомним за цска, стават 10 години, откакто го няма.

    Коментиран от #3

    11:10 08.09.2026

  • 2 ЦСКА е шампион

    3 5 Отговор
    Където е текло пак ще тече.Криемата го знае.

    11:27 08.09.2026

  • 3 Хамрун.

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Сменяй аповете,
    10 години не се ли намери кадърен дофтор да те изцери

    11:38 08.09.2026

  • 4 Петкан

    0 0 Отговор
    Важното е да играе на тати момчето...

    12:27 08.09.2026

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