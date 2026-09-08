Хари Кейн: Байерн Мюнхен може да спечели Шампионска лига през този сезон

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн вярва, че през този сезон отборът може да спечели Шампионска лига. Той говори и за шансовете си да спечели "Златната топка" през тази година.

"Всичко това не зависи от мен, а от хората, които гласуват и решават. Миналият сезон беше най-добрият ми с голяма разлика. Мога ли да бъда по-добър? Мога ли да се подобря? Но също така искам да се насладя на това, което постигнах. Въпросът с мненията за футбола – има толкова много мнения, толкова много аргументи за различни играчи, и хората обичат този играч, защото „той е бърз“ и „има страхотен IQ“ и „завършва прекрасно“. Така че мисля, че това е, което прави футбола специален, всички тези дебати и този за "Златната топка". Щастлив съм, че съм в това съревнование и ще видим", коментира Кейн пред TNT Sports за това, че е един от фаворитите за спечелване на "Златната топка".

„Израснах, гледайки Меси и Роналдо, тяхната ера на пълно господство и доминация. Очевидно Меси е единственият, който е отбелязал повече с 82, но дори някои от другите им сезони, и най-високият на Роналдо, мисля, беше 69. Това са числа, които просто ми се сториха абсурдни, и наистина са такива. Те са най-големите двама от нашето поколение и според мен от всички времена. Така че 73 гола, дори за мен, съм доста смаян от това", добави той.

"Искам да съм на най-високо ниво възможно най-дълго. Очевидно е, че в Байерн се борим за всеки трофей всеки сезон. Така че знам, че ще се борим за титлата и трофея в Шампионска лига всяка година. Все още имам неща, които искам да спечеля на клубно ниво, искам да спечеля на международно ниво. Става дума просто за това да използвам този момент сега за толкова дълго време, колкото е възможно", продължи той.

Кейн вярва, че отборът е близо до спечелване на Шампионска лига. "Да, наистина сме много близо. Мисля, че миналата година беше въпрос на минимални разлики – да отпаднеш срещу отбор, който е спечелил Шампионската лига две поредни години. Няма срамно в това. Влизаме в този сезон с мисълта, че трябва да е нашата година. Трябва да намерим начин да го направим".