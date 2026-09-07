Третият най-голям данъкоплатец напуска Великобритания

Днес стана ясно, че третият по големина индивидуален данъкоплатец във Великобритания – милиардерът Крис Рокос, официално напуска страната. Основателят на мащабната компания за управление на активи Rokos Capital Management е решил да смени данъчното си жителство и да се премести в Гърция, съобщава Bloomberg.

Новината идва в момент на засилени опасения сред супербогатите на Острова заради очакваното поредно затягане на фискалната политика. Само за последната година Крис Рокос е внесъл в британската хазна внушителните 330 милиона лири стерлинги под формата на данъци.

Индустрията е разтърсена от масовото бягство на капитали от Обединеното кралство, провокирано от премахването на историческия данъчен статус „non-dom“ за чужденци, както и от слуховете за нови тежки налози върху богатството, планирани за есенния бюджет. Прогнозите на експертите сочат, че загубата на фискални приходи от напускането на фигура от мащаба на Рокос ще отвори сериозна дупка в държавния бюджет. Вълната от миграция на супербогати мениджъри и предприемачи вече пренасочва милиарди към дестинации в Европа и Близкия изток с по-благоприятен климат за бизнеса.