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Третият най-голям данъкоплатец напуска Великобритания

Третият най-голям данъкоплатец напуска Великобритания

7 Септември, 2026 20:16, обновена 7 Септември, 2026 20:20 2 046 23

  • великобритания-
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  • бизнес-
  • финанси

Крахът на данъчния рай за милиардери на Острова принуди водещ мениджър на хедж фондове да премести активите си в Гърция

Третият най-голям данъкоплатец напуска Великобритания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес стана ясно, че третият по големина индивидуален данъкоплатец във Великобритания – милиардерът Крис Рокос, официално напуска страната. Основателят на мащабната компания за управление на активи Rokos Capital Management е решил да смени данъчното си жителство и да се премести в Гърция, съобщава Bloomberg.

Новината идва в момент на засилени опасения сред супербогатите на Острова заради очакваното поредно затягане на фискалната политика. Само за последната година Крис Рокос е внесъл в британската хазна внушителните 330 милиона лири стерлинги под формата на данъци.

Индустрията е разтърсена от масовото бягство на капитали от Обединеното кралство, провокирано от премахването на историческия данъчен статус „non-dom“ за чужденци, както и от слуховете за нови тежки налози върху богатството, планирани за есенния бюджет. Прогнозите на експертите сочат, че загубата на фискални приходи от напускането на фигура от мащаба на Рокос ще отвори сериозна дупка в държавния бюджет. Вълната от миграция на супербогати мениджъри и предприемачи вече пренасочва милиарди към дестинации в Европа и Близкия изток с по-благоприятен климат за бизнеса.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А ЗАЩО НЕ Е ДОШЪЛ

    22 4 Отговор
    В България?

    Коментиран от #5, #9

    20:24 07.09.2026

  • 3 име

    41 2 Отговор
    А хахахахаааааа, санкцииии, още санкции налагайте! И за всеки амуджа, довлякъл се на острова, не само хотел и джобни, ами и автомобил трябва да им осигурите! И трябва да сте твърди, да покажете на руснаците, че не се страхувате, като дадеде още пари за златни тоалетни на зеления пор! Нали така!

    20:25 07.09.2026

  • 4 Соваж бейби

    14 5 Отговор
    В Гърция ще я втаса от трън та на глог даже по зле .

    20:26 07.09.2026

  • 5 Хи хи

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "А ЗАЩО НЕ Е ДОШЪЛ":

    Цяла Европа знае за мафията в България да не е луд,в Гърция също е зле няма прокопса ама по бавно ще загуби милионите си .В България са го оглозгали по бързия начин.

    20:29 07.09.2026

  • 6 кина

    28 2 Отговор
    Не е само той за 2 години собственици на високотехнологични фирми избягали от Англия са около 2.000 .!

    20:29 07.09.2026

  • 7 Кочината

    27 2 Отговор
    се разпада...

    20:31 07.09.2026

  • 8 Шатрата

    21 2 Отговор
    Толкоз струва годишно, издръжката на циганите в Бъкингам.

    20:32 07.09.2026

  • 9 ПРТЮ ЕВРОТО ГО ЧАКА

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "А ЗАЩО НЕ Е ДОШЪЛ":

    ПЪК ПЕЕВСКИ НАААЙ ВЕЧЕ.....ШОТ ОБИЧАТ РАЗРАБОТЕНИ ПЕЧВЛИВШИ ФИРМИЧКИ.ВКЛЮЧВАТ СА И СЕДЕМТЕ ЖУДЖЕТА И ГАТОВААА....

    20:33 07.09.2026

  • 10 Малей

    9 1 Отговор
    хазната фалира!

    20:34 07.09.2026

  • 11 Путин

    5 4 Отговор
    Да идва при мен!

    Коментиран от #15

    20:35 07.09.2026

  • 12 Български език

    3 0 Отговор
    Колко най-големи има?

    20:40 07.09.2026

  • 13 Щом стигнаха дотам

    13 1 Отговор
    да молят пришълците да не ги изнасилват - какво да се коментира.

    20:41 07.09.2026

  • 14 Един мигрирал навън от ЮК

    7 1 Отговор
    а хиляди ще го заместят. Купил съм им вече надуваеми лодки!

    Сорос

    Коментиран от #18

    20:42 07.09.2026

  • 15 Баце,

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Абе ти се бъзикаш, ама то натам вървят нещата. С активното съдействие на евроатлантическите евнуси накрая ще вземе да стане баш така.

    20:43 07.09.2026

  • 16 Глупак те гърците ще му го подадат

    4 2 Отговор
    Бяга се извън европейското 🚾.

    20:45 07.09.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    Да им се отвори дупка и в скапания остров им пожелавам.Не само в бюджета

    20:47 07.09.2026

  • 18 Хе хе...

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Един мигрирал навън от ЮК":

    Ми те вече го заместиха. Цели 140 броя само за днес, само от една лодка. А то не е само днес и лодките са доста повече от една. И по данни от британската преса всеки един новодошъл "инженер" струва над £2000 месечно.

    20:48 07.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дудов

    4 0 Отговор
    Гот ще е да фалират и3мекяpuие които подкрепят горещо войната

    20:51 07.09.2026

  • 21 Никой не иска

    4 0 Отговор
    Да храни паплач като пакистанци индийци роми от България и Румъния

    20:58 07.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мегаум

    0 0 Отговор
    До това води прогресивното облагане

    21:30 07.09.2026

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