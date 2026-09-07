Третият най-голям данъкоплатец напуска Великобритания

Днес стана ясно, че третият по големина индивидуален данъкоплатец във Великобритания – милиардерът Крис Рокос, официално напуска страната. Основателят на мащабната компания за управление на активи Rokos Capital Management е решил да смени данъчното си жителство и да се премести в Гърция, съобщава Bloomberg.
Новината идва в момент на засилени опасения сред супербогатите на Острова заради очакваното поредно затягане на фискалната политика. Само за последната година Крис Рокос е внесъл в британската хазна внушителните 330 милиона лири стерлинги под формата на данъци.
Индустрията е разтърсена от масовото бягство на капитали от Обединеното кралство, провокирано от премахването на историческия данъчен статус „non-dom“ за чужденци, както и от слуховете за нови тежки налози върху богатството, планирани за есенния бюджет. Прогнозите на експертите сочат, че загубата на фискални приходи от напускането на фигура от мащаба на Рокос ще отвори сериозна дупка в държавния бюджет. Вълната от миграция на супербогати мениджъри и предприемачи вече пренасочва милиарди към дестинации в Европа и Близкия изток с по-благоприятен климат за бизнеса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А ЗАЩО НЕ Е ДОШЪЛ
Коментиран от #5, #9
20:24 07.09.2026
3 име
20:25 07.09.2026
4 Соваж бейби
20:26 07.09.2026
5 Хи хи
До коментар #2 от "А ЗАЩО НЕ Е ДОШЪЛ":Цяла Европа знае за мафията в България да не е луд,в Гърция също е зле няма прокопса ама по бавно ще загуби милионите си .В България са го оглозгали по бързия начин.
20:29 07.09.2026
6 кина
20:29 07.09.2026
7 Кочината
20:31 07.09.2026
8 Шатрата
20:32 07.09.2026
9 ПРТЮ ЕВРОТО ГО ЧАКА
До коментар #2 от "А ЗАЩО НЕ Е ДОШЪЛ":ПЪК ПЕЕВСКИ НАААЙ ВЕЧЕ.....ШОТ ОБИЧАТ РАЗРАБОТЕНИ ПЕЧВЛИВШИ ФИРМИЧКИ.ВКЛЮЧВАТ СА И СЕДЕМТЕ ЖУДЖЕТА И ГАТОВААА....
20:33 07.09.2026
10 Малей
20:34 07.09.2026
11 Путин
Коментиран от #15
20:35 07.09.2026
12 Български език
20:40 07.09.2026
13 Щом стигнаха дотам
20:41 07.09.2026
14 Един мигрирал навън от ЮК
Сорос
Коментиран от #18
20:42 07.09.2026
15 Баце,
До коментар #11 от "Путин":Абе ти се бъзикаш, ама то натам вървят нещата. С активното съдействие на евроатлантическите евнуси накрая ще вземе да стане баш така.
20:43 07.09.2026
16 Глупак те гърците ще му го подадат
20:45 07.09.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:47 07.09.2026
18 Хе хе...
До коментар #14 от "Един мигрирал навън от ЮК":Ми те вече го заместиха. Цели 140 броя само за днес, само от една лодка. А то не е само днес и лодките са доста повече от една. И по данни от британската преса всеки един новодошъл "инженер" струва над £2000 месечно.
20:48 07.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дудов
20:51 07.09.2026
21 Никой не иска
20:58 07.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мегаум
21:30 07.09.2026