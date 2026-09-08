Ламин Ямал - Скромност и амбиция по пътя към "Златната топка"

Ламин Ямал, изгряващата звезда на Барселона и испанския национален отбор, откровено сподели, че вижда реални възможности да се пребори за престижната "Златна топка". Въпреки това, талантливият футболист подчерта, че не възнамерява да превръща индивидуалното отличие в своя лична мисия. "Всичко зависи от вас, журналистите. Това не е нещо, което мога да контролирам. За мен най-важното е, че заедно с клубния и националния отбор постигнахме невероятни резултати. Ако съдбата ми поднесе тази награда, ще бъда благодарен на всички, с които работя," заяви Ямал.

Младият нападател е категоричен, че няма да се впуска в кампании за събиране на гласове или да търси признание на всяка цена. За него най-голямата гордост са успехите на терена и сплотеният колектив. "Не мисля за това постоянно. Доволен съм от всичко, което постигнахме като отбор. Световната титла е достатъчно доказателство за нашата класа. Оставям оценката на другите – аз няма да се моля за нищо", сподели с увереност Ямал.

Ламин Ямал коментира и факта, че неговият съотборник Усман Дембеле не го е включил сред фаворитите си за "Златната топка". Младият футболист прие ситуацията с усмивка и намигване: "Дембеле не ме е посочил? Вероятно е заради приятелството му с Килиан Мбапе. Когато съм играл срещу тях, може би не съм им направил впечатление, но иначе се разбирам чудесно с Усман", каза Ямал, демонстрирайки завидно самообладание.