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Ламин Ямал - Скромност и амбиция по пътя към "Златната топка"

Ламин Ямал - Скромност и амбиция по пътя към "Златната топка"

8 Септември, 2026 19:04 364 2

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  • спортни новини

Младата сензация на Барселона вярва в шансовете си, но не превръща наградата в самоцел

Ламин Ямал - Скромност и амбиция по пътя към "Златната топка" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал, изгряващата звезда на Барселона и испанския национален отбор, откровено сподели, че вижда реални възможности да се пребори за престижната "Златна топка". Въпреки това, талантливият футболист подчерта, че не възнамерява да превръща индивидуалното отличие в своя лична мисия. "Всичко зависи от вас, журналистите. Това не е нещо, което мога да контролирам. За мен най-важното е, че заедно с клубния и националния отбор постигнахме невероятни резултати. Ако съдбата ми поднесе тази награда, ще бъда благодарен на всички, с които работя," заяви Ямал.

Младият нападател е категоричен, че няма да се впуска в кампании за събиране на гласове или да търси признание на всяка цена. За него най-голямата гордост са успехите на терена и сплотеният колектив. "Не мисля за това постоянно. Доволен съм от всичко, което постигнахме като отбор. Световната титла е достатъчно доказателство за нашата класа. Оставям оценката на другите – аз няма да се моля за нищо", сподели с увереност Ямал.

Ламин Ямал коментира и факта, че неговият съотборник Усман Дембеле не го е включил сред фаворитите си за "Златната топка". Младият футболист прие ситуацията с усмивка и намигване: "Дембеле не ме е посочил? Вероятно е заради приятелството му с Килиан Мбапе. Когато съм играл срещу тях, може би не съм им направил впечатление, но иначе се разбирам чудесно с Усман", каза Ямал, демонстрирайки завидно самообладание.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Защо никога не го представят тоя младеж с 4-те му имена?

    Коментиран от #2

    19:08 08.09.2026

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Излишно е. Няма кой да ги запомни. Тая порода са малко като аверите на бацо, с по едно име (прякор). Дори в статията е споменал Усман Дембеле с малкото му име.

    19:32 08.09.2026

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