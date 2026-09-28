Какво знаем за петимата мъже, задържани за предполагаем заговор за нападение срещу една от най-важните британски бази

Иран отрече да е замесен в предполагаем заговор за нападение срещу британската военновъздушна база Феърфорд, използвана от САЩ за удари срещу обекти на Иран. Полицията съобщи, че петима мъже, задържани във връзка със случая за престъпления, свързани с взривни вещества и тероризъм, са британски граждани, предаде БТА.

Полицията е била повикана в базата, разположена на около 145 км западно от Лондон, рано сутринта вчера по сигнал на местна фермерка. Тя съобщава, че е видяла три големи бели микробуса, паркирани близо до базата, и група „мъже с качулки и маски“, които тичали към близкото поле.

Въоръжени полицаи са пристигнали на мястото и са задържали петима мъже в района на Уелфорд, на около 1,6 км от базата.

Първоначално петимата са били арестувани и заподозрени за престъпления, свързани с взривни вещества. След като разследването било поето от полицейските части за борба с тероризма, те били заподозрени и в подготовка на терористичен акт.

Около 85 домакинства в близост до мястото, където са били открити трите превозни средства, са били евакуирани, а около тях е установен периметър за сигурност с радиус 400 метра.

Полицейските части за борба с тероризма съобщиха, че петимата задържани мъже са британски граждани на възраст между 23 и 25 години и живеят в Лондон.

В социалните мрежи се появи снимка, за която се твърди, че показва някои от заподозрените след задържането им - седнали без горни дрехи и с ръце зад гърба. Ройтерс отбелязва, че не е успяла да установи по независим път и не е потвърдила източника на снимката.

От военновъздушната база Феърфорд, открита през 1944 г. и използвана от съюзническите сили при десанта в Нормандия, тази година американските сили извършват удари срещу Иран.

Тя е едно от малкото летища на Военновъздушните сили на САЩ в Европа, подходящи за тежки бомбардировачи, и е играла важна роля както във войната в Персийския залив през 1991 г., така и при нахлуването в Ирак през 2003 г.

През юли Великобритания заяви, че въоръжените ѝ сили са готови да защитават Феърфорд, след като иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция предупреди Лондон да не позволява на американски бомбардировачи да излизат от базата. Според иранската страна всяка база, използвана за извършването на нападения, би била законна мишена.

По думите на представител на местните власти през последните шест седмици наблюдението в района е било засилено заради конкретна заплаха от Иран.

Фермерката, подала сигнала, разказа пред британски медии, че е видяла между осем и десет мъже със закрити лица да излизат от микробусите. По думите ѝ те са стигнали на около 100 метра от оградата на базата.

„Просто не мога да проумея как при такава висока степен на готовност в базата тези мъже изобщо са успели да стигнат дотам“ , каза тя и добави, че мерките за сигурност са били съсредоточени само около главния вход. „Много се радвам, че избягаха“, добави тя.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви пред Би Би Си, че е благодарен на жената за сигнала, но подчерта, че тя разполага само с „частична картина“ на случилото се.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че групата е била наблюдавана продължително време.

„Наблюдавахме ги дълго време и ги заловихме“, каза Тръмп, като добави, че заподозрените възнамерявали да нанесат „големи щети“ на базата.

Иранското посолство в Лондон отхвърли категорично твърдението за евентуално участие на Техеран. В изявление дипломатическата мисия каза, че категорично отхвърля и остро осъжда неотдавнашните неоснователни и злонамерени спекулации“ за възможна иранска връзка със случая.