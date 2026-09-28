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Над € 22 млн. ще получат близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица

Над € 22 млн. ще получат близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица

28 Септември, 2026 22:51 478 4

  • слънчоглед-
  • царевица-
  • суша-
  • 2025 година-
  • компенцации

Това е компенсации за щетите от сушата през 2025 г.

Над € 22 млн. ще получат близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

12 451 земеделски производители на слънчоглед и царевица ще бъдат подпомогнати заради щетите от сушата и високите температури през 2025 г. Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски са определени ставките за компенсиране на стопаните. Те ще получат 22,2 млн. евро, от които 7,4 млн. евро са средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), а 14,8 млн. евро е допълнителното национално финансиране. Общата ставка за подпомагане е 17,46 евро/ха.

Подпомагането има за цел да компенсира загубите на доходи на земеделските стопани вследствие на неблагоприятните климатични условия през 2025 г., които доведоха до значително намаляване на добивите от слънчоглед и сериозни щети по посевите с царевица.

Държавен фонд „Земеделие“ се очаква да извърши плащанията най-късно до 30 септември 2026 г.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гогата Чаушев

    3 1 Отговор
    Има ли действително 12500 производители 🤔

    22:55 28.09.2026

  • 2 Жан Бойко

    6 0 Отговор
    Плантатори и милионери ще си разелелят поредните милиони.
    Докато в магазина не само че няма нищо почти произведено в България , Ами и продавачите са от друга държава . Иzроди

    22:58 28.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Министърчето да го светна 2025 мина!
    Каквото са били ощетени миналата откъм реколта - тази година е с рекордни добиви и рекордни цени - възстановили са си загубите! Даже в момента зверски спекулират със слънчогледа и печелят "необосновано" дето уж Прогресърите щяха да борят необонованото вдигане на цените

    23:25 28.09.2026

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