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Порто негодува срещу съдийството при загубата от Манчестър Сити

Порто негодува срещу съдийството при загубата от Манчестър Сити

9 Септември, 2026 10:44 324 0

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Франческо Фариоли: „Решенията на съдията промениха хода на мача“

Порто негодува срещу съдийството при загубата от Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първият сблъсък на Порто в тазгодишната Шампионска лига се превърна в истинска арена на напрежение и полемики. Португалският гранд отстъпи с 0:2 на Манчестър Сити, но не резултатът, а съдийските решения разбуниха духовете след последния съдийски сигнал.

Старши треньорът на Порто, Франческо Фариоли, не скри разочарованието си от действията на главния съдия Шимон Марчиняк. Италианецът бе категоричен, че ключови ситуации са били подминати, което е наклонило везните в полза на английския шампион. Най-спорният момент настъпи малко преди почивката, когато защитникът на Сити Марк Геи удари с лакът в главата Габри Вейга. Португалският полузащитник падна на тревата с кървящо лице, но реферът не отсъди нарушение, нито показа картон.

„Видяхме ситуация, която според мен заслужаваше директен червен картон. Това можеше да промени изцяло развоя на срещата“, заяви Фариоли пред Amazon Prime, подчертавайки, че Сити е трябвало да остане с човек по-малко още през първата част.

Треньорът на Порто обърна внимание и на друг момент – Йошко Гвардиол, който вече имаше жълт картон, спря опасна атака на португалците, но не получи второ предупреждение. „На това ниво подобни решения са решаващи. Ако бяхме играли срещу 10 или дори 9 души, всичко можеше да се обърне“, добави Фариоли.

Въпреки поражението и спорните съдийски отсъждания, младият италиански специалист не пропусна да похвали своите футболисти. „Изправихме се срещу един от най-силните отбори в света без петима ключови играчи. Въпреки всички препятствия, показахме характер и ДНК-то на Порто“, заяви Фариоли с гордост.


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