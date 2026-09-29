Управляващите вдигат и данък "уикенд"

Още един данък нагоре - това е намерението на правителството на Румен Радев, като има предложение по темата. Това е данъкът върху разходите, свързани с предоставени от фирмата активи за лично ползване на работници, служители, членове на управителни и контролни съвети или съдружници. Този данък е по-известен като данък уикенд, пише в. "Сега".
Данъкът беше измислен преди години, за да се спре практиката да се купуват автомобили за лична употреба, но с фирмена регистрация и така да се спести плащането на 20% ДДС.
С този данък се облага и личното ползване на фирмени имоти, компютри, телефони и други активи.
Когато данъкът беше въведен, той беше 10%, но през 2022 година беше свален до 3%, по времето на правителството на Кирил Петков. Сега "Прогресивна България" (ПБ) предлага данъкът да се повиши на 7%.
Според ПБ 3% облагане всъщност е 2,70. Това компрометира този режим и води до неоправдани загуби за бюджета в голям размер, се казва в мотивите на законопроекта, който е дело на финансовото министерство. В тях липсва обаче конкретна оценка за загубите, които търпи бюджета при сегашната 3%-на ставка, както и няма посочена сума за очаквани допълнителни приходи от данъчната промяна.
За прилагането на данък "уикенд" е предоставен специален облекчен ред, като фирмите имат право да изберат дали да го платят самите те по Закона за корпоративното подоходно облагане или да начислят разхода като доход в натура на самия служител по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, припомня Министерство на финансите.
Работодателите масово предпочитат да платят данъка, вместо да квалифицират ползването на фирмени активи за лични нужди като възнаграждения за служителите, тъй като това води след себе си до доста голяма административна тежест.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стефан
Коментиран от #17
09:23 29.09.2026
2 Сега
09:23 29.09.2026
3 Малко е трябва
09:25 29.09.2026
4 Въй
09:25 29.09.2026
5 Дедовия
09:25 29.09.2026
6 склероза
Коментиран от #55
09:26 29.09.2026
7 Овчар
09:26 29.09.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #20
09:26 29.09.2026
9 Добре дошли в еврозоната глупаци!
За 5 кг. кокаин – помилване.
И както се вижда - е само началото!
Това казва всичко за Радевата партия на натовският генерал и кандидата им за президент тамплиерката Йотова.
09:29 29.09.2026
10 волът рие - на гърба му пада
09:30 29.09.2026
11 НАП лийкс
09:31 29.09.2026
12 црррр
09:31 29.09.2026
13 Софиянец
09:31 29.09.2026
14 Някой
09:32 29.09.2026
15 Румбата
09:33 29.09.2026
16 шпагат
Коментиран от #21
09:33 29.09.2026
17 психолог
До коментар #1 от "Стефан":тпак!
09:33 29.09.2026
18 Леля Гошо
09:34 29.09.2026
19 Ах колко са лоши ПП-ДБ
Така ще има много повече пари за ромите избиратели.
09:34 29.09.2026
20 Пийняка
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Добре де , разбрахме .. пази си свещенният отвор .
09:35 29.09.2026
21 Основен доход
До коментар #16 от "шпагат":Ето през Турция можеш да идеш в Русия. Там Путин ти гарантира мобилизация още на границата.
09:35 29.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пламен
09:48 29.09.2026
26 нннн
09:48 29.09.2026
27 БГ Глас
09:48 29.09.2026
28 Сийка
- Колите обслужващи НС да бъдат намалени до бройка ,съответстваща на председателя и зам.председателите плюс една баничарка за административни нужди.
- Депутатите да ползват коли, предоставени от партиите им.
- Всеки депутат или партията му изпратила го в НС ,да си осигуряват жилища според нуждите им.
Коментиран от #32
09:48 29.09.2026
29 Дребен частник
09:49 29.09.2026
30 Хибриден данък въздух-въглеродна следа
AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, на ниво корпорация. Планирането в КНР, улесни манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Чрез въвеждане на дигиталното евро и данъка- Въглеродна следа, деградацията в ЕС ще продължи. Слава на другарката Урсула!!!
09:51 29.09.2026
31 Данъкоплатец
09:52 29.09.2026
32 Пламен
До коментар #28 от "Сийка":Между другото,Сийке, в ,,бедната" Австрия е точно така- Парламента там разполага с 4 (четири ) служебни автомобила. Едната е за Председателя , а за ползване на другите се пуска молба с обяснение на причините за ползване.
А нашия Копейкин навъртя служебно 18 000 км. за три месеца!
09:53 29.09.2026
33 Огин
09:54 29.09.2026
34 Защо
Коментиран от #43
09:54 29.09.2026
35 Ама разбира се,
09:57 29.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Браво
09:58 29.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Карат Мерцедеси за 300 000 евро
Къщи за милиони като фирмени офиси!
Коментиран от #48
09:59 29.09.2026
40 СЕРП И МОЛОТ СМЕРТ И ГОЛОД
10:00 29.09.2026
41 Безпристрастен
10:00 29.09.2026
42 Луд
10:00 29.09.2026
43 Създай си собствена фирма,
До коментар #34 от "Защо":почни да плащаш заплати, осигуровки, данъци, такси и акцизи, консумативи и материали от джоба си и тогава задавай пак глупави въроси!
Радев нанесе удар върху бизнеса с тоя нов данък!
Коментиран от #47
10:00 29.09.2026
44 Пламен
НС дава 102 000 евро за езикови курсове на депутати .
;) :) :)
10:02 29.09.2026
45 Всеки уикенд ходят в Гърция
Коментиран от #50
10:02 29.09.2026
46 Данъкоплатец
Коментиран от #54
10:05 29.09.2026
47 Отиди в Скандинавия
До коментар #43 от "Създай си собствена фирма,":да видиш как е!
Който е страх от мечки, не ходи в гората!
Тука всеки дебил иска бизнесмен да става!
10:05 29.09.2026
48 Мерцедеси за по 300000 евро
До коментар #39 от "Карат Мерцедеси за 300 000 евро":карат кредитните милионери, спонсори на Крадев, които му плащат кампаниите.
Той им връща жеста, като вдига инфлацията , коятоим стопява кредитите.
Обикновените предприемачи карат Шкоди.
10:05 29.09.2026
49 млад еврас
10:06 29.09.2026
50 Що не се запиташ
До коментар #45 от "Всеки уикенд ходят в Гърция":колко струва семейната отпуска на Радев и Деса в Гърция , барабар с икономките, помощничките , охраната и т.н. и КОЙ я плаща?
10:08 29.09.2026
51 Нексус
10:08 29.09.2026
52 Емигрант
10:10 29.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Емигрант
До коментар #46 от "Данъкоплатец":И кой им е виновен за това бе будала, тези държавни служители каква вина имат, че такива мишки като теб мрънкащи ги избират точно за такава работа ? Разделиха ви червените престъпници по шайки, докараха ви до там, че да се биете помежду си за тях, сега защо ходели на море на ваши разноски - ами нали за това сте ги избрали, да ви "обрули червения вятър" и пак да не можете да разберете от къде духа !
10:18 29.09.2026
55 АГАТ а Кристи
До коментар #6 от "склероза":Ашколсун !!!
ДОБРЕ СИ ГО ИЗБРАХТЕ, АМА ЗАЩО ТРЯБВА ДА СТРАДАМЕ И НИЕ ?
10:31 29.09.2026