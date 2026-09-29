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Управляващите вдигат и данък "уикенд"

Управляващите вдигат и данък "уикенд"

29 Септември, 2026 09:21 3 120 55

  • данък уикенд-
  • вдигат-
  • правителство

Освен да пием по една студена вода

Управляващите вдигат и данък "уикенд" - 1
СЕГА СЕГА

Още един данък нагоре - това е намерението на правителството на Румен Радев, като има предложение по темата. Това е данъкът върху разходите, свързани с предоставени от фирмата активи за лично ползване на работници, служители, членове на управителни и контролни съвети или съдружници. Този данък е по-известен като данък уикенд, пише в. "Сега".

Данъкът беше измислен преди години, за да се спре практиката да се купуват автомобили за лична употреба, но с фирмена регистрация и така да се спести плащането на 20% ДДС.

С този данък се облага и личното ползване на фирмени имоти, компютри, телефони и други активи.

Когато данъкът беше въведен, той беше 10%, но през 2022 година беше свален до 3%, по времето на правителството на Кирил Петков. Сега "Прогресивна България" (ПБ) предлага данъкът да се повиши на 7%.

Според ПБ 3% облагане всъщност е 2,70. Това компрометира този режим и води до неоправдани загуби за бюджета в голям размер, се казва в мотивите на законопроекта, който е дело на финансовото министерство. В тях липсва обаче конкретна оценка за загубите, които търпи бюджета при сегашната 3%-на ставка, както и няма посочена сума за очаквани допълнителни приходи от данъчната промяна.

За прилагането на данък "уикенд" е предоставен специален облекчен ред, като фирмите имат право да изберат дали да го платят самите те по Закона за корпоративното подоходно облагане или да начислят разхода като доход в натура на самия служител по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, припомня Министерство на финансите.

Работодателите масово предпочитат да платят данъка, вместо да квалифицират ползването на фирмени активи за лични нужди като възнаграждения за служителите, тъй като това води след себе си до доста голяма административна тежест.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стефан

    27 32 Отговор
    Браво Радев. Затваряй кранчетата на мафиотите, които източват държавата.

    Коментиран от #17

    09:23 29.09.2026

  • 2 Сега

    22 25 Отговор
    Очаквам тиквено-пра сеш ки вой до небесата.

    09:23 29.09.2026

  • 3 Малко е трябва

    25 9 Отговор
    50% така е справедливо.

    09:25 29.09.2026

  • 4 Въй

    13 8 Отговор
    Управляващите ще вдигнат и данък "хуикенд".

    09:25 29.09.2026

  • 5 Дедовия

    43 10 Отговор
    Скубане на всички за всичко, има ли още наивници, които да вярват на Радев ? ОСТАВКА !!!

    09:25 29.09.2026

  • 6 склероза

    45 8 Отговор
    Ндаа , абе аз ли бъркам или не си спомням , АМА - Радев не обещаваше ли ПОВИШАВАНЕ на доходите и НАМАЛЯВАНЕ на данъчната тежест (преди да си го изберем за Премиер) ?!

    Коментиран от #55

    09:26 29.09.2026

  • 7 Овчар

    24 4 Отговор
    Готвят капан на властта ..! Опитват се да саботират доставката на електроенергия . Ако успеят правителството отива при Жан Виденов. Народа няма да изтърпи такава гавра..! Едно птиченце ми каза..

    09:26 29.09.2026

  • 8 Последния Софиянец

    23 8 Отговор
    Радев и ДПС изнася свещените камъни от Шипка и изливат бетон на тяхното място.

    Коментиран от #20

    09:26 29.09.2026

  • 9 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    36 13 Отговор
    За две шишета ракия – 1000 евро глоба.
    За 5 кг. кокаин – помилване.
    И както се вижда - е само началото!

    Това казва всичко за Радевата партия на натовският генерал и кандидата им за президент тамплиерката Йотова.

    09:29 29.09.2026

  • 10 волът рие - на гърба му пада

    30 4 Отговор
    Ми ,както обикновено ,"мъдрият" български гласоподавател си избра да го управлява този ,който най много лъже ! Мотиката беше настъпена за незнам кой ли път . Така че ,честити Ви нов данък "мъдри" българи ! ПП. И ,внимавайте с ракията ,Гълъбът дебне.

    09:30 29.09.2026

  • 11 НАП лийкс

    33 10 Отговор
    Само да не забравите кой ви го набута дълбоко в еврозоната, с 200.

    09:31 29.09.2026

  • 12 црррр

    18 1 Отговор
    Бългерията ще обеднява все повече,още повече.

    09:31 29.09.2026

  • 13 Софиянец

    21 7 Отговор
    Правилно! Ганьо трябва да спре с тънките номера и да прецаква съвестните българи!

    09:31 29.09.2026

  • 14 Някой

    26 0 Отговор
    Всички са мошеници и измекяри, иначе нямаше да са във властта, а всичко друго е предизборна агитация и пропаганда.

    09:32 29.09.2026

  • 15 Румбата

    14 0 Отговор
    Кинти , Кинти , Кинти . 🖕

    09:33 29.09.2026

  • 16 шпагат

    21 8 Отговор
    Европейският съюз не гарантира доходите на българите,не гарантира ни-що! Тогава защо сме в него? За чий дедов?!

    Коментиран от #21

    09:33 29.09.2026

  • 17 психолог

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Стефан":

    тпак!

    09:33 29.09.2026

  • 18 Леля Гошо

    19 1 Отговор
    И да затворят кранчето за Поршетата - баничарки

    09:34 29.09.2026

  • 19 Ах колко са лоши ПП-ДБ

    20 4 Отговор
    Да намалят данъка! Добре, че дойде добрия Радев да вдигне всички данъци!

    Така ще има много повече пари за ромите избиратели.

    09:34 29.09.2026

  • 20 Пийняка

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Добре де , разбрахме .. пази си свещенният отвор .

    09:35 29.09.2026

  • 21 Основен доход

    10 13 Отговор

    До коментар #16 от "шпагат":

    Ето през Турция можеш да идеш в Русия. Там Путин ти гарантира мобилизация още на границата.

    09:35 29.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пламен

    11 0 Отговор
    А днес си гласуват увеличаване на разходите в министерствата, нищо че набиха милиард допълнително в администрацията.

    09:48 29.09.2026

  • 26 нннн

    11 2 Отговор
    Че къде дават служебни автомобили на работниците и служителите? Такива се дават на директори, заместници, гл. счетоводители и те ги ползват повече за частни нужди. Правилно се вдига. Може и повече.

    09:48 29.09.2026

  • 27 БГ Глас

    5 5 Отговор
    Разбира се, че е справедливо, Най-накрая нормалност в политиката.

    09:48 29.09.2026

  • 28 Сийка

    10 1 Отговор
    Правилно решение. Но, да се допълни със следните точки:
    - Колите обслужващи НС да бъдат намалени до бройка ,съответстваща на председателя и зам.председателите плюс една баничарка за административни нужди.
    - Депутатите да ползват коли, предоставени от партиите им.
    - Всеки депутат или партията му изпратила го в НС ,да си осигуряват жилища според нуждите им.

    Коментиран от #32

    09:48 29.09.2026

  • 29 Дребен частник

    9 3 Отговор
    Дигайте , дигайте! Накрая ще останат само държавни служители, полицаи и Лидъл... Тогава ще ми разпределяте цървулите.. Ако изберем Йотова за президент, прогресорите ще сметнат, че всичко е наред и ще ни скъсат голите задни части..

    09:49 29.09.2026

  • 30 Хибриден данък въздух-въглеродна следа

    1 0 Отговор
    БиоИнформационната война, известна като Ковид Пандемия, премина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това и контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на конкурентите им. САЩ разчитат на AI революцията, но също китайските AI засега са по-успешни.
    AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, на ниво корпорация. Планирането в КНР, улесни манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Чрез въвеждане на дигиталното евро и данъка- Въглеродна следа, деградацията в ЕС ще продължи. Слава на другарката Урсула!!!

    09:51 29.09.2026

  • 31 Данъкоплатец

    6 1 Отговор
    Явно за Боташ трябват пари милионче каждъй ден .

    09:52 29.09.2026

  • 32 Пламен

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "Сийка":

    Между другото,Сийке, в ,,бедната" Австрия е точно така- Парламента там разполага с 4 (четири ) служебни автомобила. Едната е за Председателя , а за ползване на другите се пуска молба с обяснение на причините за ползване.

    А нашия Копейкин навъртя служебно 18 000 км. за три месеца!

    09:53 29.09.2026

  • 33 Огин

    3 1 Отговор
    да ги изгори. Безродници...

    09:54 29.09.2026

  • 34 Защо

    9 1 Отговор
    Фирмите си купуват лични вещи и автомобили, само срещу 3% данък, а бедните да плащаме 20% и никой не ни връща данъците. Произвеждат храни и продукция, над европейските цени, а ни дават най-ниските заплати в Европа. Сърбия е с минимална 743 евро.

    Коментиран от #43

    09:54 29.09.2026

  • 35 Ама разбира се,

    3 2 Отговор
    как иначе Крадев ще организира партийни банкети на Пампорово за по 200- 300 души на цени 350 евро за стая, отделно другия масраф за едене , пиене и ... , за охрана, за секретарки и " технически " помощнички и т.н.

    09:57 29.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Браво

    7 4 Отговор
    българския бизнесмен много обича фактури за нещата които си купува за вкъщи. Това обзавеждане, елктроника, ремонти у дома всичко се пуска през фирмичката. Вдигай им данъците, Радев. Българския капиталист трябва да бъде разпорен от глоби и данъци

    09:58 29.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Карат Мерцедеси за 300 000 евро

    5 2 Отговор
    като фирмени!
    Къщи за милиони като фирмени офиси!

    Коментиран от #48

    09:59 29.09.2026

  • 40 СЕРП И МОЛОТ СМЕРТ И ГОЛОД

    4 2 Отговор
    Какво може друго да се очаква от военен бил на държавна хранилка цял живот. Ако се беше изпотил поне една заплата осигуровка данък печалба платил щеше да знае как трябва да седят нещата. Какви мутри ревали? Те са новите мутри. Както се вижда вече и от простите бандитите им плащат за избори събрания и централи.

    10:00 29.09.2026

  • 41 Безпристрастен

    5 0 Отговор
    Правилно поведение.Дори трябваше да върнат предишното облагане-10 %. Не може да продължава сегашният бай Ганьовски тарикатлък.Живее в имот за няколко милиона ( лично го знам) .Регистрирал е там адрес на фирмата, и два супер мерцедеса се водят,като фирмен актив.Един за него, другият за кифлата.Отделно,защото е " фирма" ползва две паркоместа пред дома си.Да, заплаща ги.Но тези суми се калулират към фирмени разходи.Това е в топ център на София.А живущите около тях,се въртят като слънчасали ,с часове след работа,къде да паркират.

    10:00 29.09.2026

  • 42 Луд

    0 0 Отговор
    Боклуци сте наи долни гащи.

    10:00 29.09.2026

  • 43 Създай си собствена фирма,

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Защо":

    почни да плащаш заплати, осигуровки, данъци, такси и акцизи, консумативи и материали от джоба си и тогава задавай пак глупави въроси!


    Радев нанесе удар върху бизнеса с тоя нов данък!

    Коментиран от #47

    10:00 29.09.2026

  • 44 Пламен

    5 0 Отговор
    22 септември 2026
    НС дава 102 000 евро за езикови курсове на депутати .
    ;) :) :)

    10:02 29.09.2026

  • 45 Всеки уикенд ходят в Гърция

    3 1 Отговор
    като фирмени командировки!

    Коментиран от #50

    10:02 29.09.2026

  • 46 Данъкоплатец

    5 0 Отговор
    Така, така.. Държавните служители не си плащат осигуровките,а ние им ги плащаме.По цял ден си клатят краката и работил, не работил в края на месеца заплатка..А нас ни спукват от данъци и постоянно ги вдигат...

    Коментиран от #54

    10:05 29.09.2026

  • 47 Отиди в Скандинавия

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Създай си собствена фирма,":

    да видиш как е!
    Който е страх от мечки, не ходи в гората!
    Тука всеки дебил иска бизнесмен да става!

    10:05 29.09.2026

  • 48 Мерцедеси за по 300000 евро

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Карат Мерцедеси за 300 000 евро":

    карат кредитните милионери, спонсори на Крадев, които му плащат кампаниите.

    Той им връща жеста, като вдига инфлацията , коятоим стопява кредитите.

    Обикновените предприемачи карат Шкоди.

    10:05 29.09.2026

  • 49 млад еврас

    2 3 Отговор
    Споко, евраста ще ви обере всичко, при него всичко се палаща, ЕС е фалирал, няма колонии за скубане, нищо, единствено му остава да скубе собственото си население, една държава вече наложи данък празно жилище 2000 евро на година, очаквайте с цифровото евро и данък спестявания, застояла сума в банката луп 10% данък, няма да има прошка за никого, така само корумпираните "елити" имат шанс да се задържат още малко, данъците в ЕС режима са над 70% вече, официално 65% но ние знаем как манипулират данни

    10:06 29.09.2026

  • 50 Що не се запиташ

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Всеки уикенд ходят в Гърция":

    колко струва семейната отпуска на Радев и Деса в Гърция , барабар с икономките, помощничките , охраната и т.н. и КОЙ я плаща?

    10:08 29.09.2026

  • 51 Нексус

    6 1 Отговор
    Прошляците, които избраха Мунчо, ще съжалят горчиво.

    10:08 29.09.2026

  • 52 Емигрант

    4 1 Отговор
    Държава която вдига данъците постоянно означава държава на простаците и НЕумните вечни управленци ! Кой сега ще отрече, че българинът като цяло е изключителен просстак ? Когато и да са избори дори и "през ден" той будалата пам ще избере тези които му ОБЕЩАВАТ това което той иска да чуе ! Нали тези болшевики които избрахте ви обещаваха, че няма да ПЙПАТ данъците, какво стана не само, че ги ПИПАТ нагоре, ами и ви "накиснаха" с нови - ДАНЪК РАКЙЯ, ха ха ха с будала народ така се прави ! Стойте още тук пред компютрите и мрънкайте мишки такива, като си избирате болшевизма така ще е, няма да пиете ракия, с мрънкане не само ракия няма да пйете, ами и вода няма да пиете, така както ви научиха и да ядете сирене "от чешмата" така ще пиете вода само срещу пюатен данък .....червена диктатура искахте, получихте я будали непоправими .....

    10:10 29.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Данъкоплатец":

    И кой им е виновен за това бе будала, тези държавни служители каква вина имат, че такива мишки като теб мрънкащи ги избират точно за такава работа ? Разделиха ви червените престъпници по шайки, докараха ви до там, че да се биете помежду си за тях, сега защо ходели на море на ваши разноски - ами нали за това сте ги избрали, да ви "обрули червения вятър" и пак да не можете да разберете от къде духа !

    10:18 29.09.2026

  • 55 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "склероза":

    Ашколсун !!!
    ДОБРЕ СИ ГО ИЗБРАХТЕ, АМА ЗАЩО ТРЯБВА ДА СТРАДАМЕ И НИЕ ?

    10:31 29.09.2026

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