Управляващите вдигат и данък "уикенд"

Още един данък нагоре - това е намерението на правителството на Румен Радев, като има предложение по темата. Това е данъкът върху разходите, свързани с предоставени от фирмата активи за лично ползване на работници, служители, членове на управителни и контролни съвети или съдружници. Този данък е по-известен като данък уикенд, пише в. "Сега".

Данъкът беше измислен преди години, за да се спре практиката да се купуват автомобили за лична употреба, но с фирмена регистрация и така да се спести плащането на 20% ДДС.

С този данък се облага и личното ползване на фирмени имоти, компютри, телефони и други активи.

Когато данъкът беше въведен, той беше 10%, но през 2022 година беше свален до 3%, по времето на правителството на Кирил Петков. Сега "Прогресивна България" (ПБ) предлага данъкът да се повиши на 7%.

Според ПБ 3% облагане всъщност е 2,70. Това компрометира този режим и води до неоправдани загуби за бюджета в голям размер, се казва в мотивите на законопроекта, който е дело на финансовото министерство. В тях липсва обаче конкретна оценка за загубите, които търпи бюджета при сегашната 3%-на ставка, както и няма посочена сума за очаквани допълнителни приходи от данъчната промяна.

За прилагането на данък "уикенд" е предоставен специален облекчен ред, като фирмите имат право да изберат дали да го платят самите те по Закона за корпоративното подоходно облагане или да начислят разхода като доход в натура на самия служител по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, припомня Министерство на финансите.

Работодателите масово предпочитат да платят данъка, вместо да квалифицират ползването на фирмени активи за лични нужди като възнаграждения за служителите, тъй като това води след себе си до доста голяма административна тежест.