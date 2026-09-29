Контузията на Рафиня постави под въпрос следващите му мачове

Рафиня е получил контузия в дясното бедро и остава под въпрос за следващите мачове на Бразилия и Барселона. Бразилската футболна конфедерация потвърди проблема, след като капитанът на националния отбор беше заменен на полувремето при победата с 4:2 над Австралия в Сидни.

29-годишният нападател започна срещата като титуляр и се разписа от дузпа в 45-ата минута, с която Бразилия изравни резултата. След почивката той не се върна на терена, а вместо него в игра влезе Ендрик.

От конфедерацията посочиха, че Рафиня „изпитва дискомфорт в дясното бедро“. Засега не е обявен срок за възстановяването му, нито е потвърдено дали футболистът ще бъде на разположение за следващия мач на Бразилия.

Предстои мач с Индия

Бразилският отбор трябва да се изправи срещу Индия в Колката на 3 октомври. Участието на Рафиня в двубоя ще зависи от състоянието му и от решението на медицинския щаб.

Проблемът може да засегне и клубните ангажименти на нападателя. Първият мач на Барселона след паузата за националните отбори е домакинството срещу Хетафе на 10 октомври.

Източници: БТА