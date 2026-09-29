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Задържаха шефа на турската футболна съдийска комисия

Задържаха шефа на турската футболна съдийска комисия

29 Септември, 2026 21:40 994 1

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  • футболни съдии-
  • ферхат гюндогду-
  • турска футболна федерация-
  • разследване

Ферхат Гюндогду и още шестима са задържани по разследване за предполагаемо фалшифициране на документи и неправомерно придобиване на лични данни.

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турската полиция задържа ръководителя на националната футболна съдийска комисия Ферхат Гюндогду и още шестима заподозрени по разследване за предполагаемо фалшифициране на официални документи и неправомерно придобиване на лични данни. Задържаните са заподозрени, а вината им не е установена с влязла в сила присъда.

Разследването е насочено към предполагаема намеса в класификацията на съдиите, назначенията за мачове и оценяването на тяхното представяне. Това заяви министърът на правосъдието Акън Гюрлек. По думите му операцията е извършена въз основа на показания на жалбоподатели и свидетели, експертни доклади, както и анализ на телефонни и финансови записи.

„Ще продължим решително борбата за чист футбол“, написа Акън Гюрлек.

Иззети са 125 папки с документи

При операцията полицията е иззела общо 125 папки. В тях има изпитни материали, отчети за приходи и разходи и документи от централата на Асоциацията на съдиите в Турция, която се намира в истанбулския район Юскюдар.

Националната футболна съдийска комисия е орган на Турската футболна федерация. Тя класифицира и назначава съдиите за мачове от турските първенства, а също така оценява представянето им. Решенията ѝ отдавна са обект на внимание от турските клубове и фенове, които поставят под въпрос част от съдийските назначения.

Разследването продължава

Към момента няма данни за повдигнати обвинения или за съдебно решение спрямо задържаните. Предстои прокуратурата да прецени последващите действия по разследването и евентуалната отговорност на заподозрените.

Източници: БТА, Анадолската агенция, ДПА


Турция
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  • 1 Иоцова

    0 0 Отговор
    Пращайте го тук, да го помилвам.

    21:44 29.09.2026

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