Тодор Янчев: Ще търсим победата срещу Чехия до края

Младежкият национален отбор на България ще търси победата при гостуването си на Чехия в квалификацията за Европейското първенство до 21 години. Срещата е на 30 септември от 19:00 часа на „Малшовичка Арена“ в Храдец Кралове.

Селекционерът Тодор Янчев очаква футболистите да пренесат увереността от успеха с 2:1 над Португалия. България изоставаше в резултата, но Тодор Павлов изравни в 87-ата минута, а Александър Маринов донесе победата с гол в добавеното време.

България е на точка от Чехия

„Очакванията, както моите, така и на играчите, е да направим добра игра, да покажем нашето лице, нашите достойнства, които показахме срещу Португалия. Искам да видя увереност и самочувствие у момчетата, за да покажат какво могат“, заяви Тодор Янчев пред БТА.

След осмия кръг Чехия заема второто място в група B с 15 точки, а България е трета с 14. Лидер е Португалия с 19 точки. В предишния кръг Чехия завърши 1:1 като гост на Азербайджан, докато българският тим постигна обрат срещу португалците.

Победа в Храдец Кралове ще позволи на България да изпревари Чехия в класирането. Според регламента победителите в деветте квалификационни групи се класират директно за финалите, както и най-добрият втори отбор. Останалите осем състава, завършили на второ място, ще играят баражи за още четири квоти.

Янчев: Няма да играем за равенство

Селекционерът заяви, че успехът над Португалия трябва да даде допълнително самочувствие на футболистите. Той отбеляза, че в отделни моменти отборът се свива и играе притеснително, въпреки че играчите са наясно с възможностите и проблемите си.

„Да, лошо е да се играе за равен резултат. Затова в нашите глави единствено ще гледаме да търсим победата до самия край“, каза Янчев.

Той отхвърли възможността залогът на мача да повлияе на футболистите. След гостуването на Чехия България ще приключи серията си в групата с домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик.

Източници: БТА, БНТ