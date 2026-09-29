Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тодор Янчев: Ще търсим победата срещу Чехия до края

Тодор Янчев: Ще търсим победата срещу Чехия до края

29 Септември, 2026 22:00 400 0

  • тодор янчев-
  • българия u21-
  • чехия-
  • евро 2027-
  • младежки национален отбор

Селекционерът очаква младежкият национален отбор да покаже увереност след успеха над Португалия.

Тодор Янчев: Ще търсим победата срещу Чехия до края - 1
Снимка: БФС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Младежкият национален отбор на България ще търси победата при гостуването си на Чехия в квалификацията за Европейското първенство до 21 години. Срещата е на 30 септември от 19:00 часа на „Малшовичка Арена“ в Храдец Кралове.

Селекционерът Тодор Янчев очаква футболистите да пренесат увереността от успеха с 2:1 над Португалия. България изоставаше в резултата, но Тодор Павлов изравни в 87-ата минута, а Александър Маринов донесе победата с гол в добавеното време.

„Очакванията, както моите, така и на играчите, е да направим добра игра, да покажем нашето лице, нашите достойнства, които показахме срещу Португалия. Искам да видя увереност и самочувствие у момчетата, за да покажат какво могат“, заяви Тодор Янчев пред БТА.

България е на точка от Чехия

След осмия кръг Чехия заема второто място в група B с 15 точки, а България е трета с 14. Лидер е Португалия с 19 точки. В предишния кръг Чехия завърши 1:1 като гост на Азербайджан, докато българският тим постигна обрат срещу португалците.

Победа в Храдец Кралове ще позволи на България да изпревари Чехия в класирането. Според регламента победителите в деветте квалификационни групи се класират директно за финалите, както и най-добрият втори отбор. Останалите осем състава, завършили на второ място, ще играят баражи за още четири квоти.

Янчев: Няма да играем за равенство

Селекционерът заяви, че успехът над Португалия трябва да даде допълнително самочувствие на футболистите. Той отбеляза, че в отделни моменти отборът се свива и играе притеснително, въпреки че играчите са наясно с възможностите и проблемите си.

„Да, лошо е да се играе за равен резултат. Затова в нашите глави единствено ще гледаме да търсим победата до самия край“, каза Янчев.

Той отхвърли възможността залогът на мача да повлияе на футболистите. След гостуването на Чехия България ще приключи серията си в групата с домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик.

Източници: БТА, БНТ


Чехия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове