Сълзи в Италия! Младо момиче вкара гол и прекоси целия терен, за да го посвети на починалия си треньор

Футболът отново доказа, че е много повече от игра. В Италия се разигра една от най-емоционалните сцени за годината, която накара милиони да се просълзят.

Мария Галиарди, футболистка от отбора на Салернитана до 15 години, вкара страхотен гол в мач от първенството. Вместо да празнува със съотборничките си, тя направи нещо, което никой не очакваше.

Обличайки се в сълзи, момичето прекоси спринтирайки целия терен, за да стигне до трибуните, където бе поставен транспарант в памет на нейния треньор Дино. Наставникът бе починал само няколко дни преди мача.

Видеото от момента стана вайръл с над 130 000 харесвания, а коментарът под него казва всичко: "Добрите треньори имат значение. Те оставят наследство, което превръща младите играчи в по-добри хора".

След като Мария стигна до банера и го прегърна, целият ѝ отбор се втурна към нея, за да я прегърне и да сподели болката и радостта едновременно. Сцена, която показва какво означава истински треньор за едно дете - не просто тактика и победи, а втори баща.

Този гол никога няма да влезе в статистиките, но ще остане завинаги в сърцата на всички, които го видяха. Защото някои голове се вкарват не за точки, а за любов.