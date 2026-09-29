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Сълзи в Италия! Младо момиче вкара гол и прекоси целия терен, за да го посвети на починалия си треньор

Сълзи в Италия! Младо момиче вкара гол и прекоси целия терен, за да го посвети на починалия си треньор

29 Септември, 2026 21:44 753 4

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В Италия се разигра една от най-емоционалните сцени за годината

Сълзи в Италия! Младо момиче вкара гол и прекоси целия терен, за да го посвети на починалия си треньор - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболът отново доказа, че е много повече от игра. В Италия се разигра една от най-емоционалните сцени за годината, която накара милиони да се просълзят.

Мария Галиарди, футболистка от отбора на Салернитана до 15 години, вкара страхотен гол в мач от първенството. Вместо да празнува със съотборничките си, тя направи нещо, което никой не очакваше.

Обличайки се в сълзи, момичето прекоси спринтирайки целия терен, за да стигне до трибуните, където бе поставен транспарант в памет на нейния треньор Дино. Наставникът бе починал само няколко дни преди мача.

Видеото от момента стана вайръл с над 130 000 харесвания, а коментарът под него казва всичко: "Добрите треньори имат значение. Те оставят наследство, което превръща младите играчи в по-добри хора".

След като Мария стигна до банера и го прегърна, целият ѝ отбор се втурна към нея, за да я прегърне и да сподели болката и радостта едновременно. Сцена, която показва какво означава истински треньор за едно дете - не просто тактика и победи, а втори баща.

Този гол никога няма да влезе в статистиките, но ще остане завинаги в сърцата на всички, които го видяха. Защото някои голове се вкарват не за точки, а за любов.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЖИВОТЪТ Е ПРЕКРАСЕН

    9 0 Отговор
    Когато има такива хора. ДОБРИ ЧУВСТВИТЕЛНИ И СЪС УВАЖЕНИЕ КЪМ ДРУГИТЕ. ДАНО ИМА ПОВЕЧЕ ТАКИВА МЛАДИ ХОРА. И ПО ВЪЗРАСТНИ РАЗБИРА СЕ. ПРОСЪЛЗИХ СЕ.

    21:50 29.09.2026

  • 2 Дано не е

    0 1 Отговор
    Педрохан-историята.. АМИН!

    Коментиран от #3

    22:37 29.09.2026

  • 3 ам ин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дано не е":

    да фукните двама д.в.м.

    22:39 29.09.2026

  • 4 Стенли

    0 0 Отговор
    Футбола не точно спорт за момичета(жени ), иначе за други спортове няма проблеми , баскетбол , волейбол , дори и бокс , но специално за женския футбол , малко съм скептичен , но това е лично мое мнение и никой не ангажирам с него

    22:42 29.09.2026

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